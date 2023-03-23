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Huawei представила флагманский смартфон P60 со спутниковой связью

Компания Huawei в рамках фирменного мероприятия провела презентацию нового семейства флагманских смартфонов — официально представлены модели P60 и P60 Pro.

Huawei p60

Huawei p60

Фото: Huawei

Huawei p60

Фото: Huawei

Оба устройства получили 6,6-дюймовый OLED-экран разрешением 2700х1200 с частотой обновления 120 Гц. Данные о платформе официально не раскрыты, но, как ожидается, модели получат топовый чип Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm в сочетании с 8 или 12 Гб оперативной, 128, 256 или 512 Гб встроенной памяти. Кроме того, предусмотрена версия с 12 Гб оперативной и 1 Тб встроенной памяти.

Особенностью смартфонов Huawei стала поддержка спутниковой связи: с помощью китайской группировки спутников Beidou владельцы P60 и P60 Pro могут не только отправлять сообщения, но и получать их, а также совершать и принимать звонки. Детальная информация о возможностях спутниковой связи не раскрывается.

Обе новинки Huawei получили основной 48 Мп модуль камеры, который у версии P60 имеет дополнительно 13 Мп сверхширокоугольный объектив и 12 Мп телеобъектив с пятикратным зумом и оптической стабилизацией. Модификация P60 Pro отличается только телеобъективом, который имеет 48 Мп модуль.

Смартфон получил батарею 4815 мА•ч с поддержкой быстрой проводной зарядки 88 Вт и беспроводной зарядки 50 Вт, а кроме того, новинки имеют пылевлагозащиту по стандарту IP68. На рынок Huawei P60 и Huawei P60 Pro выйдут с операционной системой HarmonyOS 3.1

Максим Вершинин

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