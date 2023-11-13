Восьмое чудо Новака Джоковича

В стартовый день Nitto ATP Finals — проходящего в Турине итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) с призовым фондом $15 млн — решился вопрос с лидерством в мировой классификации на финише года. Его уже в восьмой раз за карьеру оформил 36-летний Новак Джокович, который в своем первом матче в Зеленой группе в трех сетах сломил сопротивление Хольгера Руне. За ночными перипетиями элитного состязания на арене Pala Alpitour наблюдал корреспондент “Ъ” Евгений Федяков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В восьмой раз получив трофей лидера мирового рейтинга по итогам года, Новак Джокович выполнил одну из главных задач на этот сезон Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский / купить фото Новак Джокович с кубком первой ракетки мира по итогам сезона 2023 года Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский / купить фото Новак Джокович с кубком первой ракетки мира по итогам сезона 2023 года Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский / купить фото Следующая фотография 1 / 3 В восьмой раз получив трофей лидера мирового рейтинга по итогам года, Новак Джокович выполнил одну из главных задач на этот сезон Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский / купить фото Новак Джокович с кубком первой ракетки мира по итогам сезона 2023 года Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский / купить фото Новак Джокович с кубком первой ракетки мира по итогам сезона 2023 года Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский / купить фото

Последний сегмент маршрута к восьмому титулу первой ракетки мира по итогам года дался Новаку Джоковичу ценой больших усилий и двух ракеток, сломанных пополам брутальными ударами левой ноги после провала на тай-брейке второй партии. Не желая оттягивать окончательное решение этого вопроса на следующий матч, он, конечно, не мог играть на полном релаксе с Хольгером Руне — соперником молодым, амбициозным и умелым. К тому же датчанин уже несколько недель сотрудничает с экс первой ракеткой мира немцем Борисом Беккером, который, работая с Джоковичем с 2013-го по 2016 год, прекрасно изучил его и до сих пор сохраняет с ним дружеские отношения. Неудивительно, что вечерняя встреча длилась более трех часов, имела особый психологический подтекст, и был момент, когда победа серба, выглядевшая почти бесспорной после первого сета, оказалась под вопросом.

Однако в решающей партии Джокович немного поднатужился и окончательно поборол своего цепкого оппонента. Будучи младше серба на 16 лет, Руне от безостановочной беготни по задней линии, вперед и назад, в конце игры с трудом передвигал ноги. Счастливый ветеран тоже выложился полностью. Дав на корте небольшое интервью, Джокович отправился на обязательный массаж и оттянул начало пресс-конференции, которая стартовала в 1:40 ночи по Турину.

Сербского теннисиста, конечно, спросили, можно ли сказать, что этот год лучший в его карьере?

«Не лучший, но один из лучших,— плутовато улыбнулся главный герой воскресной ночи, на лице которого усталость благополучно сочеталась с наслаждением от выполненной работы.— И то, что я не могу назвать лучшим сезон, по ходу которого выиграл три турнира Большого шлема, а на четвертом (Wimbledon.— “Ъ”) дошел до финала, по-своему очень славно».

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На самом деле по три мейджора в течение сезона Джокович взял уже в четвертый раз (см. справку). А с точки зрения стабильности результатов вершиной его карьеры однозначно стал 2015 год, который он закончил с 11 титулами и иными выдающимися показателями. Вопрос в том, что тогда Джоковичу было 28 лет, а не 36, и он, набрав великолепную форму, на фоне гениальной уверенности в себе делал практически все, что хотел. Нынешнее физическое состояние Джоковича для его возраста тоже следует считать выдающимся, но он знает, что возможности организма не беспредельны. Поэтому уже давно берет не количеством, а качеством — так же, как поступал еще сравнительно недавно Роджер Федерер.

Nitto ATP Finals — тринадцатый турнир Джоковича в этом году, если считать сентябрьский матч Кубка Дэвиса против сборной Испании, в котором он не поленился принять участие через несколько дней после триумфа на US Open. А поскольку из Турина Джокович планирует сразу отправиться в Малагу на финальную часть Кубка Дэвиса, чтобы помочь сербской команде спустя 13 лет после первого триумфа снова выиграть Серебряную салатницу, в общей сложности на его счету де-факто будет на один сыгранный турнир больше, чем в прошлом сезоне.

О том, насколько бережно и рационально Джокович относится к себе, можно судить, если разобрать список сыгранных им турниров по категориям.

Удивительно, но с января серб провел лишь четыре «мастерса» из девяти — Монте-Карло, Рим, Цинциннати и Париж. Он пропустил не только Индиан-Уэллс и Майами — последние состязания, на которых он не мог сыграть из-за отсутствия прививки от коронавируса, но также Мадрид, Торонто и Шанхай. Также в его график попали два турнира категории 250, дубайская «пятисотка» и, разумеется, все четыре мейджора, на которые Джокович делал главную ставку. И вот с таким усеченным набором он сумел взять уже шесть титулов — на Australian Open, Roland Garros, US Open, в Аделаиде, Цинциннати и Париже, опередив всех представителей двух молодых поколений, которые на данный момент возглавляют 20-летний Карлос Алькарас и 27-летний Даниил Медведев. Подобной мастерской хваткой нельзя не удивляться и не восхищаться.

Фотогалерея Спортивная карьера и рекорды Новака Джоковича Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «У меня было хорошее детство. Война и весь этот опыт повлияли на меня как личность и помогли мне расти, меняться» Фото: Rob Griffith / AP Новак Джокович родился 22 мая 1987 года в столице Югославии Белграде. Уже в четыре года он начал заниматься теннисом, быстро преуспев в нем. Летом 1993 года попал в спортивный лагерь, где его заметила тренер Елена Генчич. Она была впечатлена уверенной игрой шестилетнего мальчика: «Это величайший талант, который я видела со времен Моники Селеш» Фото: страница Новака Джоковича в соцсети Елена Генчич тренировала Джоковича в течение шести лет. В 1999-м, когда начались бомбардировки Югославии, его отправили за границу — в теннисную академию хорвата Николы Пилича, которая находилась в Германии. Там он провел четыре года Фото: страница Новака Джоковича в соцсети В 14 лет Джокович успешно начал карьеру на международной арене, выиграв чемпионат Европы в одиночном, парном и командном зачетах. В апреле 2004 года дебютировал за сборную Сербии и Черногории в матчах Кубка Дэвиса

На фото: с российским теннисистом Маратом Сафиным (слева) Фото: Tim Wimborne / Reuters В 18 лет спортсмен вошел в топ-40 мирового рейтинга после дебютного четвертьфинального выступления на чемпионате Большого шлема. В июле 2006 года впервые победил на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов Фото: Ermindo Armino / AP В 2008 году Джокович победил на Australian Open, тем самым став первым сербом, выигравшим один из четырех самых престижных чемпионатов по теннису в одиночном разряде. В том же году он взял бронзу Олимпиады в Пекине

На фото: Новак Джокович приветствует членов семьи Фото: Justin Lane / EPA / Vostock Photo «Для меня худшее поражение — это не проигрыш сам по себе, а решение не пытаться»

На фото: французский теннисист Жо-Вильфрид Тсонга (слева) и Новак Джокович Фото: Mark Baker / AP В 2005 году семья Джоковича основала компанию Family Sport, которая управляет сетью кофеен Novak Cafe, а также организует спортивные и развлекательные мероприятия. Например, в 2009-2013 годах она проводила турнир Serbia Open. Джокович дважды становился самым известным спортсменом Сербии по версии журнала Puls. В 2010 году сербская блюз-рок-группа Zona B посвятила ему песню «Джокер» Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко / купить фото В 2010 году Джокович взял Кубок Дэвиса в составе национальной сборной Сербии, но настоящий триумф спортсмена состоялся в 2011 году, когда он выиграл три из четырех турнира Большого шлема. В финале Уимблдона он обошел Рафаэля Надаля и стал первой ракеткой мира. Всего он возглавлял мировой рейтинг по итогам года семь раз. В 2012-м его включили в список 100 самых влиятельных людей по версии журнала Time

На фото (слева направо): члены сборной Сербии по Кубку Дэвиса Виктор Троицки, Новак Джокович, капитан команды Богдан Обрадович, Янко Типсаревич и Ненад Зимонич рядом с трофеем после победы над Францией в Белграде Фото: Marko Djurica / Reuters Со своей будущей женой Еленой Ристич (на фото) Джокович познакомился еще в школе. В 2005 году у них завязались отношения. Пара сыграла свадьбу в сентябре 2013-го, а спустя год они обвенчались в Черногории. У супругов есть сын Стефан и дочь Тара Фото: Jorge Ferrari / AP Джокович называет себя фанатом иностранных языков и свободно говорит на сербском, английском, французском, немецком и итальянском. После успеха на Australian Open в 2008-м теннисисту посыпались приглашения на съемки по ТВ. В том же году он стал специальным гостем на Евровидении, где исполнил песню о Белграде. Во время турниров серии Masters в Мадриде и Риме, весной 2009 года, спортсмен появился в шоу «Ормигеро» и «Шоу Фиорелло». Неоднократно участвовал в телепередачах «Вечернее шоу с Джеем Лено», «С Келли в прямом эфире» и «Поздней ночью с Джимми Фэллоном» Фото: Alexander Klein / AFP Джокович завоевал свой 60-й титул в карьере на Qatar ExxonMobil Open в Дохе в 2015-м, обыграв Рафаэля Надаля в двух сетах в финале. Он побил свой собственный рекорд рейтинговых очков ATP, доведя его до 16790. Впервые выиграв Roland Garros в 2016-м, стал третьим в Большой четверке, кто собрал карьерный Большой шлем, и первым после Рода Лейвера в 1969 году, кто взял все крупные титулы сразу Фото: Bernat Armangue / AP В 2017-м впервые за 10 лет Джокович не вышел в четвертьфинал Australian Open, уступив в матче второго круга 117-й ракетке мира Денису Истомину. Никогда до этого он не проигрывал сопернику, не входящему в сотню лучших на мейджоре. В рейтинге теннисистов Новак опустился на 22-ю строчку — самую низкую с 2006 года. В тройку лидеров сербский теннисист вернулся уже спустя год, благодаря победе на US Open Фото: Stefan Wermuth / Reuters В ноябре 2007 года теннисист основал «Фонд Новака Джоковича», чтобы помочь малоимущим детям Сербии получить надлежащее образование. В 2016 году он пожертвовал $20 тыс. долларов на программу обучения младшеклассников из малообеспеченных семей Фото: Brandon Malone / Reuters Новак Джокович неоднократно становился рекордсменом. Так, в январе 2019-го он стал в седьмой раз чемпионом Australian Open в одиночном разряде и первым, кому удалось собрать столько титулов. Затем он зрелищно победил на Уимблдоне, обыграв швейцарского теннисиста Роджера Федерера. Это был самый длинный финал в истории чемпионата, который продолжался 4 часа 57 минут

На фото: с тренером Андре Агасси (справа) Фото: Mark Cristino / EPA-EFE / Vostock Photo Скандалом закончился матч US Open в 2020 году — Новака Джоковича сняли с турнира в конце первого сета 1/8 финала. Сербский теннисист, огорченный неудавшимся геймом, кинул мяч ракеткой за спину и попал в горло женщине-арбитру. Спортсмена дисквалифицировали и лишили заработанных рейтинговых очков и призовых. Несмотря на все трудности Джокович закрепил за собой первое место в рейтинге по итогам года Фото: Pete Nichols / Pool / AP В начале 2022-го Джокович пропустил Australian Open из-за того, что власти Австралии аннулировали его визу. Сербский теннисист не был привит от коронавируса, что являлось обязательным требованием для въезда в страну. Как заявляли адвокаты спортсмена, у Джоковича был медотвод от вакцинации из-за перенесенной ранее болезни Фото: James Ross / EPA-EFE / Vostock Photo В 2011 году Новак Джокович был удостоен ордена Святого Саввы I степени — высшей награды сербской православной церкви. Год спустя он стал первым, кому вручили высшую награду страны после распада Югославии — ордена Звезды Карагеоргия I степени. В 2020-м теннисист подвергся критике из-за получения правительственной награды Боснии и Герцеговины ордена Республики Сербской

На фото: с президентом Сербии Александром Вучичем (справа) Фото: Darko Vojinovic / AP В 2021-м Джокович в седьмой раз стал первой ракеткой мира по итогам года. В июне 2022 года сербский спортсмен первым в истории тенниса одержал по 80 побед на каждом из четырех турниров серии Большого шлема. В том же году он вошел в список самых высокооплачиваемых теннисистов мира по версии Forbes USA, заработав $27,1 млн Фото: Reuters / Guglielmo Mangiapane Следующая фотография 1 / 19 «У меня было хорошее детство. Война и весь этот опыт повлияли на меня как личность и помогли мне расти, меняться» Фото: Rob Griffith / AP Новак Джокович родился 22 мая 1987 года в столице Югославии Белграде. Уже в четыре года он начал заниматься теннисом, быстро преуспев в нем. Летом 1993 года попал в спортивный лагерь, где его заметила тренер Елена Генчич. Она была впечатлена уверенной игрой шестилетнего мальчика: «Это величайший талант, который я видела со времен Моники Селеш» Фото: страница Новака Джоковича в соцсети Елена Генчич тренировала Джоковича в течение шести лет. В 1999-м, когда начались бомбардировки Югославии, его отправили за границу — в теннисную академию хорвата Николы Пилича, которая находилась в Германии. Там он провел четыре года Фото: страница Новака Джоковича в соцсети В 14 лет Джокович успешно начал карьеру на международной арене, выиграв чемпионат Европы в одиночном, парном и командном зачетах. В апреле 2004 года дебютировал за сборную Сербии и Черногории в матчах Кубка Дэвиса

На фото: с российским теннисистом Маратом Сафиным (слева) Фото: Tim Wimborne / Reuters В 18 лет спортсмен вошел в топ-40 мирового рейтинга после дебютного четвертьфинального выступления на чемпионате Большого шлема. В июле 2006 года впервые победил на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов Фото: Ermindo Armino / AP В 2008 году Джокович победил на Australian Open, тем самым став первым сербом, выигравшим один из четырех самых престижных чемпионатов по теннису в одиночном разряде. В том же году он взял бронзу Олимпиады в Пекине

На фото: Новак Джокович приветствует членов семьи Фото: Justin Lane / EPA / Vostock Photo «Для меня худшее поражение — это не проигрыш сам по себе, а решение не пытаться»

На фото: французский теннисист Жо-Вильфрид Тсонга (слева) и Новак Джокович Фото: Mark Baker / AP В 2005 году семья Джоковича основала компанию Family Sport, которая управляет сетью кофеен Novak Cafe, а также организует спортивные и развлекательные мероприятия. Например, в 2009-2013 годах она проводила турнир Serbia Open. Джокович дважды становился самым известным спортсменом Сербии по версии журнала Puls. В 2010 году сербская блюз-рок-группа Zona B посвятила ему песню «Джокер» Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко / купить фото В 2010 году Джокович взял Кубок Дэвиса в составе национальной сборной Сербии, но настоящий триумф спортсмена состоялся в 2011 году, когда он выиграл три из четырех турнира Большого шлема. В финале Уимблдона он обошел Рафаэля Надаля и стал первой ракеткой мира. Всего он возглавлял мировой рейтинг по итогам года семь раз. В 2012-м его включили в список 100 самых влиятельных людей по версии журнала Time

На фото (слева направо): члены сборной Сербии по Кубку Дэвиса Виктор Троицки, Новак Джокович, капитан команды Богдан Обрадович, Янко Типсаревич и Ненад Зимонич рядом с трофеем после победы над Францией в Белграде Фото: Marko Djurica / Reuters Со своей будущей женой Еленой Ристич (на фото) Джокович познакомился еще в школе. В 2005 году у них завязались отношения. Пара сыграла свадьбу в сентябре 2013-го, а спустя год они обвенчались в Черногории. У супругов есть сын Стефан и дочь Тара Фото: Jorge Ferrari / AP Джокович называет себя фанатом иностранных языков и свободно говорит на сербском, английском, французском, немецком и итальянском. После успеха на Australian Open в 2008-м теннисисту посыпались приглашения на съемки по ТВ. В том же году он стал специальным гостем на Евровидении, где исполнил песню о Белграде. Во время турниров серии Masters в Мадриде и Риме, весной 2009 года, спортсмен появился в шоу «Ормигеро» и «Шоу Фиорелло». Неоднократно участвовал в телепередачах «Вечернее шоу с Джеем Лено», «С Келли в прямом эфире» и «Поздней ночью с Джимми Фэллоном» Фото: Alexander Klein / AFP Джокович завоевал свой 60-й титул в карьере на Qatar ExxonMobil Open в Дохе в 2015-м, обыграв Рафаэля Надаля в двух сетах в финале. Он побил свой собственный рекорд рейтинговых очков ATP, доведя его до 16790. Впервые выиграв Roland Garros в 2016-м, стал третьим в Большой четверке, кто собрал карьерный Большой шлем, и первым после Рода Лейвера в 1969 году, кто взял все крупные титулы сразу Фото: Bernat Armangue / AP В 2017-м впервые за 10 лет Джокович не вышел в четвертьфинал Australian Open, уступив в матче второго круга 117-й ракетке мира Денису Истомину. Никогда до этого он не проигрывал сопернику, не входящему в сотню лучших на мейджоре. В рейтинге теннисистов Новак опустился на 22-ю строчку — самую низкую с 2006 года. В тройку лидеров сербский теннисист вернулся уже спустя год, благодаря победе на US Open Фото: Stefan Wermuth / Reuters В ноябре 2007 года теннисист основал «Фонд Новака Джоковича», чтобы помочь малоимущим детям Сербии получить надлежащее образование. В 2016 году он пожертвовал $20 тыс. долларов на программу обучения младшеклассников из малообеспеченных семей Фото: Brandon Malone / Reuters Новак Джокович неоднократно становился рекордсменом. Так, в январе 2019-го он стал в седьмой раз чемпионом Australian Open в одиночном разряде и первым, кому удалось собрать столько титулов. Затем он зрелищно победил на Уимблдоне, обыграв швейцарского теннисиста Роджера Федерера. Это был самый длинный финал в истории чемпионата, который продолжался 4 часа 57 минут

На фото: с тренером Андре Агасси (справа) Фото: Mark Cristino / EPA-EFE / Vostock Photo Скандалом закончился матч US Open в 2020 году — Новака Джоковича сняли с турнира в конце первого сета 1/8 финала. Сербский теннисист, огорченный неудавшимся геймом, кинул мяч ракеткой за спину и попал в горло женщине-арбитру. Спортсмена дисквалифицировали и лишили заработанных рейтинговых очков и призовых. Несмотря на все трудности Джокович закрепил за собой первое место в рейтинге по итогам года Фото: Pete Nichols / Pool / AP В начале 2022-го Джокович пропустил Australian Open из-за того, что власти Австралии аннулировали его визу. Сербский теннисист не был привит от коронавируса, что являлось обязательным требованием для въезда в страну. Как заявляли адвокаты спортсмена, у Джоковича был медотвод от вакцинации из-за перенесенной ранее болезни Фото: James Ross / EPA-EFE / Vostock Photo В 2011 году Новак Джокович был удостоен ордена Святого Саввы I степени — высшей награды сербской православной церкви. Год спустя он стал первым, кому вручили высшую награду страны после распада Югославии — ордена Звезды Карагеоргия I степени. В 2020-м теннисист подвергся критике из-за получения правительственной награды Боснии и Герцеговины ордена Республики Сербской

На фото: с президентом Сербии Александром Вучичем (справа) Фото: Darko Vojinovic / AP В 2021-м Джокович в седьмой раз стал первой ракеткой мира по итогам года. В июне 2022 года сербский спортсмен первым в истории тенниса одержал по 80 побед на каждом из четырех турниров серии Большого шлема. В том же году он вошел в список самых высокооплачиваемых теннисистов мира по версии Forbes USA, заработав $27,1 млн Фото: Reuters / Guglielmo Mangiapane Смотреть

А вот еще один факт, говорящий об уникальности нынешнего лидера мирового рейтинга. После матча против Руне на его счету стало 254 победы над соперниками из первой десятки мирового рейтинга. Тем временем семь остальных участников Nitto ATP Finals имеют всего 188 таких побед. Впрочем, что в этом удивительного, если самый возрастной из них, Медведев, моложе серба на девять лет?

Впечатляюще Джокович смотрится и на фоне своих знаменитых предшественников. Вторым по количеству сезонов на первом месте в рейтинге АТР идет американец Пит Сампрас, который начиная с 1993 года финишировал первым шесть раз подряд. Пять лет заканчивали первыми американец Джимми Коннорс, швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль. Но еще более эффектно выглядит аналогичная статистика по числу недель.

В ближайший понедельник, 20 ноября, Джокович справит юбилей — суммарно 400 недель на первом месте.

Дальше идут Федерер (310), Сампрас (286), американец чешского происхождения Иван Лендл (270), Коннорс (268) и Надаль (209). То есть здесь серб оставил испанца далеко позади себя гораздо раньше, чем в самом принципиальном их соперничестве — за рекорд числу побед на турнирах «Большого шлема», которых у Джоковича в этом году стало 24, а у Надаля осталось 22.

Но нынешний король тенниса, конечно, постарается не отказать себе в удовольствии превзойти испанца в два с лишним раза. Для этого ему осталось 18 недель, то есть примерно четыре с половиной месяца, или просто мгновение по сравнению с 400 неделями.

Евгений Федяков

Показатели Новака Джоковича в восьми сезонах на первом месте в итоговом рейтинге Год Все турниры Все титулы Титулы на мейджорах Проигранные финалы Матчи 2011 16 10 3 1 70:6 2012 17 6 2 5 75:12 2014 15 7 1 1 61:8 2015 16 11 3 4 82:6 2018 17 4 2 3 53:13 2020 9 4 1 1 41:5 2021 13 5 3 2 55:7 2023* 13 6 3 1 52:5 *На данный момент.