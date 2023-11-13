Восьмое чудо Новака Джоковича
Он снова закончит год на первом месте
В стартовый день Nitto ATP Finals — проходящего в Турине итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) с призовым фондом $15 млн — решился вопрос с лидерством в мировой классификации на финише года. Его уже в восьмой раз за карьеру оформил 36-летний Новак Джокович, который в своем первом матче в Зеленой группе в трех сетах сломил сопротивление Хольгера Руне. За ночными перипетиями элитного состязания на арене Pala Alpitour наблюдал корреспондент “Ъ” Евгений Федяков.
Последний сегмент маршрута к восьмому титулу первой ракетки мира по итогам года дался Новаку Джоковичу ценой больших усилий и двух ракеток, сломанных пополам брутальными ударами левой ноги после провала на тай-брейке второй партии. Не желая оттягивать окончательное решение этого вопроса на следующий матч, он, конечно, не мог играть на полном релаксе с Хольгером Руне — соперником молодым, амбициозным и умелым. К тому же датчанин уже несколько недель сотрудничает с экс первой ракеткой мира немцем Борисом Беккером, который, работая с Джоковичем с 2013-го по 2016 год, прекрасно изучил его и до сих пор сохраняет с ним дружеские отношения. Неудивительно, что вечерняя встреча длилась более трех часов, имела особый психологический подтекст, и был момент, когда победа серба, выглядевшая почти бесспорной после первого сета, оказалась под вопросом.
Однако в решающей партии Джокович немного поднатужился и окончательно поборол своего цепкого оппонента. Будучи младше серба на 16 лет, Руне от безостановочной беготни по задней линии, вперед и назад, в конце игры с трудом передвигал ноги. Счастливый ветеран тоже выложился полностью. Дав на корте небольшое интервью, Джокович отправился на обязательный массаж и оттянул начало пресс-конференции, которая стартовала в 1:40 ночи по Турину.
Сербского теннисиста, конечно, спросили, можно ли сказать, что этот год лучший в его карьере?
«Не лучший, но один из лучших,— плутовато улыбнулся главный герой воскресной ночи, на лице которого усталость благополучно сочеталась с наслаждением от выполненной работы.— И то, что я не могу назвать лучшим сезон, по ходу которого выиграл три турнира Большого шлема, а на четвертом (Wimbledon.— “Ъ”) дошел до финала, по-своему очень славно».
На самом деле по три мейджора в течение сезона Джокович взял уже в четвертый раз (см. справку). А с точки зрения стабильности результатов вершиной его карьеры однозначно стал 2015 год, который он закончил с 11 титулами и иными выдающимися показателями. Вопрос в том, что тогда Джоковичу было 28 лет, а не 36, и он, набрав великолепную форму, на фоне гениальной уверенности в себе делал практически все, что хотел. Нынешнее физическое состояние Джоковича для его возраста тоже следует считать выдающимся, но он знает, что возможности организма не беспредельны. Поэтому уже давно берет не количеством, а качеством — так же, как поступал еще сравнительно недавно Роджер Федерер.
Nitto ATP Finals — тринадцатый турнир Джоковича в этом году, если считать сентябрьский матч Кубка Дэвиса против сборной Испании, в котором он не поленился принять участие через несколько дней после триумфа на US Open. А поскольку из Турина Джокович планирует сразу отправиться в Малагу на финальную часть Кубка Дэвиса, чтобы помочь сербской команде спустя 13 лет после первого триумфа снова выиграть Серебряную салатницу, в общей сложности на его счету де-факто будет на один сыгранный турнир больше, чем в прошлом сезоне.
О том, насколько бережно и рационально Джокович относится к себе, можно судить, если разобрать список сыгранных им турниров по категориям.
Удивительно, но с января серб провел лишь четыре «мастерса» из девяти — Монте-Карло, Рим, Цинциннати и Париж. Он пропустил не только Индиан-Уэллс и Майами — последние состязания, на которых он не мог сыграть из-за отсутствия прививки от коронавируса, но также Мадрид, Торонто и Шанхай. Также в его график попали два турнира категории 250, дубайская «пятисотка» и, разумеется, все четыре мейджора, на которые Джокович делал главную ставку. И вот с таким усеченным набором он сумел взять уже шесть титулов — на Australian Open, Roland Garros, US Open, в Аделаиде, Цинциннати и Париже, опередив всех представителей двух молодых поколений, которые на данный момент возглавляют 20-летний Карлос Алькарас и 27-летний Даниил Медведев. Подобной мастерской хваткой нельзя не удивляться и не восхищаться.
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Спортивная карьера и рекорды Новака Джоковича
А вот еще один факт, говорящий об уникальности нынешнего лидера мирового рейтинга. После матча против Руне на его счету стало 254 победы над соперниками из первой десятки мирового рейтинга. Тем временем семь остальных участников Nitto ATP Finals имеют всего 188 таких побед. Впрочем, что в этом удивительного, если самый возрастной из них, Медведев, моложе серба на девять лет?
Впечатляюще Джокович смотрится и на фоне своих знаменитых предшественников. Вторым по количеству сезонов на первом месте в рейтинге АТР идет американец Пит Сампрас, который начиная с 1993 года финишировал первым шесть раз подряд. Пять лет заканчивали первыми американец Джимми Коннорс, швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль. Но еще более эффектно выглядит аналогичная статистика по числу недель.
В ближайший понедельник, 20 ноября, Джокович справит юбилей — суммарно 400 недель на первом месте.
Дальше идут Федерер (310), Сампрас (286), американец чешского происхождения Иван Лендл (270), Коннорс (268) и Надаль (209). То есть здесь серб оставил испанца далеко позади себя гораздо раньше, чем в самом принципиальном их соперничестве — за рекорд числу побед на турнирах «Большого шлема», которых у Джоковича в этом году стало 24, а у Надаля осталось 22.
Но нынешний король тенниса, конечно, постарается не отказать себе в удовольствии превзойти испанца в два с лишним раза. Для этого ему осталось 18 недель, то есть примерно четыре с половиной месяца, или просто мгновение по сравнению с 400 неделями.
Показатели Новака Джоковича в восьми сезонах на первом месте в итоговом рейтинге
Год Все турниры Все титулы Титулы на мейджорах Проигранные финалы Матчи
2011 16 10 3 1 70:6
2012 17 6 2 5 75:12
2014 15 7 1 1 61:8
2015 16 11 3 4 82:6
2018 17 4 2 3 53:13
2020 9 4 1 1 41:5
2021 13 5 3 2 55:7
2023* 13 6 3 1 52:5
*На данный момент.
Теннисные рейтинги
Рейтинг АТР
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9945 оков. 2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8455. 3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 7200. 4 (4). Янник Синнер (Италия) — 5490. 5 (5). Андрей Рублев (Россия) — 4805. 6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4235. 7 (8). Александр Зверев (Германия) — 3585. 8 (10). Хольгер Руне (Дания) — 3460. 9 (11). Хуберт Хуркач (Польша) — 3245. 10 (9). Тейлор Фриц (США) — 3100. 11 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 2825. 12 (12). Алекс де Минор (Австралия) — 2740. 13 (13). Томми Пол (США) — 2665. 14 (14). Григор Димитров (Болгария) — 2570. 15 (15). Карен Хачанов (Россия) — 2520. 16 (16). Фрэнсис Тиафо — 2310. 17 (17). Бен Шелтон (оба — США) — 2215. 18 (18). Кэмерон Норри (Великобритания) — 1940. 19 (19). Николас Харри (Чили) — 1810. 20 (23). Юго Эмбер (Франция) — 1765… 35 (35). Аслан Карацев — 1193... 39 (39). Роман Сафиуллин — 1122… 49 (63). Александр Шевченко — 947… 68 (80). Павел Котов (все — Россия) — 791.
Рейтинг WTA
1 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 9295 очков. 2 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9050. 3 (3). Кори Гауфф (США) — 6580. 4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 6365. 5 (5). Джессика Пегула (США) — 5975. 6 (6). Унс Джабир (Тунис) — 4195. 7 (7). Маркета Вондроушова — 4075. 8 (8). Каролина Мухова (обе — Чехия) — 3651. 9 (9). Мария Саккари (Греция) — 3620. 10 (10). Барбора Крейчикова (Чехия) — 2880. 11 (11). Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 2855. 12 (12). Мэдисон Кис (США) — 2816. 13 (13). Елена Остапенко (Латвия) — 2720. 14 (14). Петра Квитова (Чехия) — 2660. 15 (15). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 2660. 16 (16). Людмила Самсонова (Россия) — 2650. 17 (17). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2571. 18 (18). Дарья Касаткина — 2550. 19 (19). Вероника Кудерметова (обе — Россия) — 2520. 20 (20). Каролин Гарсия (Франция) — 2095. 21 (21). Екатерина Александрова — 2035... 28 (28). Анастасия Потапова — 1588... 46 (46). Мирра Андреева — 1149... 53 (54). Анна Блинкова — 1110… 58 (59). Анастасия Павлюченкова — 1044… 62 (60). Диана Шнайдер — 988… 75 (75). Элина Аванесян — 915... 77 (77). Анна Калинская — 885... 94 (95). Камилла Рахимова (все — Россия) — 758.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.