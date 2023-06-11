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Повелитель Большого шлема

Теннисист Новак Джокович выиграл на Roland Garros свой 23-й мейджор

Убедительной победой серба Новака Джоковича над норвежцем Каспером Руудом завершился в Париже Открытый чемпионат Франции. Таким образом, Джоковичу, теперь уже трехкратному чемпиону Roland Garros, удалось завоевать свой 23-й титул на турнирах Большого шлема и установить исторический рекорд, чему был свидетелем корреспондент «Ъ» Евгений Федяков.

Теннисист Новак Джокович во время церемонии награждения

Теннисист Новак Джокович во время церемонии награждения

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Теннисист Новак Джокович во время церемонии награждения

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Очаровательная 5-летняя девочка в розовом платье без рукавов и ее старший 8-летний брат в красно-белой спортивной куртке сидели на столе в пяти метрах от Кубка мушкетеров — трофея, который час назад был вручен их отцу как победителю Roland Garros и слушали, как он рассказывает 150 журналистам о самой великой победе в своей жизни. Так проходила чемпионская пресс-конференция Новака Джоковича, выигравшего свой 23-й титул на турнирах Большого шлема и обошедшего по этому показателю теперь уже экс-рекордсмена — испанца Рафаэля Надаля.

«Я предпочитаю, чтобы об этом рассуждали другие»,— ответил он на вопрос по поводу того, следует ли теперь его считать самым великим теннисистом современности. А за два дня до этого была другая пресс-конференция, на которой серба спросили, как он чувствует себя перед решающей встречей турнира с норвежцем Каспером Руудом. «Мне знакомы эти ощущения. Я испытывал их в течение своей карьеры несколько раз. Я знаю, как контролировать себя, мои эмоции, как подходить к финалам наилучшим образом. И в этом заключается мое преимущество». Эти слова, или близкие к ним по смыслу Новаку Джоковичу приходится произносить неоднократно. За последние три года соперниками серба в решающих матчах турниров Большого шлема по два раза были грек Стефанос Циципас и россиянин Даниил Медведев, по разу — итальянец Маттео Берреттини, австралиец Ник Кириос и норвежец Каспер Рууд, но из семи этих финалов серб проиграл лишь один. Было это на US Open 2021 года, когда Джокович не выдержал чудовищного психологического напряжения, связанного с возможностью выигрыша четвертого мейджора за сезон и не совладал с Медведевым, умудренным опытом неудач в двух своих предыдущих финалах.

Сейчас ситуация выглядела похожей. До очередного выдающегося достижения Джоковичу снова оставался лишь один шаг. В соперники же ему, как и два года назад в Нью-Йорке, опять достался теннисист, дважды битый в больших финалах —- Каспер Рууд, который в прошлом году на Roland Garros оказался несостоятелен против Рафаэля Надаля, а на US Open сумел взять один сет у Карлоса Алькараса. В этом сезоне норвежец, мягко говоря, не блистал, но по ходу Roland Garros он набрал великолепную форму, переборов в четвертьфинале датчанина Хольгера Руне, считавшегося едва ли не главным претендентом на победу из нижней половины сетки, а затем не оставил шансов Александру Звереву из Германии.

На грунте Рууд очень хорош. Надежная игра на задней линии, не самая выдающаяся, но плотная подача, умение сыграть у сетки, когда того требует ситуация,— казалось бы все при нем.

Ничего гениального в том, что делает норвежец на корте, нет. Тем не менее именно такой теннис в начале встречи доставил Джоковичу массу неприятностей.

Взяв свою подачу под ноль, Рууд с третьего брейк-пойнта выиграл второй гейм. Правда, произошло это не без помощи серба, который подарил норвежцу последнее очко невразумительным смэшем.

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Церемония начала финального матча между сербским теннисистом Новаком Джоковичем и норвежским теннисистом Каспером Руудом

Церемония начала финального матча между сербским теннисистом Новаком Джоковичем и норвежским теннисистом Каспером Руудом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Новак Джокович перед началом матча

Новак Джокович перед началом матча

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Новак Джокович в матче против Каспера Рууда

Новак Джокович в матче против Каспера Рууда

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Футболисты Килиан Мбаппе (в центре) и Златан Ибрагимович (справа) на трибуне во время матча между сербским теннисистом Новаком Джоковичем и норвежским теннисистом Каспером Руудом

Футболисты Килиан Мбаппе (в центре) и Златан Ибрагимович (справа) на трибуне во время матча между сербским теннисистом Новаком Джоковичем и норвежским теннисистом Каспером Руудом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

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Тренер Новака Джоковича Горан Иванишевич (в центре) и американский футболист Том Брэди (слева во втором ряду) на трибуне во время матча между сербским теннисистом Новаком Джоковичем и норвежским теннисистом Каспером Руудом

Тренер Новака Джоковича Горан Иванишевич (в центре) и американский футболист Том Брэди (слева во втором ряду) на трибуне во время матча между сербским теннисистом Новаком Джоковичем и норвежским теннисистом Каспером Руудом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах (в центре в первом ряду) во время церемонии награждения

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах (в центре в первом ряду) во время церемонии награждения

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Новак Джокович (справа) и Каспер Рууд во время матча

Новак Джокович (справа) и Каспер Рууд во время матча

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Норвежский теннисист Каспер Рууд

Норвежский теннисист Каспер Рууд

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Каспер Рууд (справа) во время матча

Каспер Рууд (справа) во время матча

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Болельщики Новака Джоковича на трибуне во время церемонии награждения

Болельщики Новака Джоковича на трибуне во время церемонии награждения

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Новак Джокович (в центре) после победы в матче

Новак Джокович (в центре) после победы в матче

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Церемония награждения

Церемония награждения

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Новак Джокович во время церемонии награждения

Новак Джокович во время церемонии награждения

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

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Церемония начала финального матча между сербским теннисистом Новаком Джоковичем и норвежским теннисистом Каспером Руудом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Новак Джокович перед началом матча

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Новак Джокович в матче против Каспера Рууда

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Футболисты Килиан Мбаппе (в центре) и Златан Ибрагимович (справа) на трибуне во время матча между сербским теннисистом Новаком Джоковичем и норвежским теннисистом Каспером Руудом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Тренер Новака Джоковича Горан Иванишевич (в центре) и американский футболист Том Брэди (слева во втором ряду) на трибуне во время матча между сербским теннисистом Новаком Джоковичем и норвежским теннисистом Каспером Руудом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах (в центре в первом ряду) во время церемонии награждения

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Новак Джокович (справа) и Каспер Рууд во время матча

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Норвежский теннисист Каспер Рууд

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Каспер Рууд (справа) во время матча

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Болельщики Новака Джоковича на трибуне во время церемонии награждения

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Новак Джокович (в центре) после победы в матче

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Церемония награждения

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Новак Джокович во время церемонии награждения

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Джоковичу, впрочем, столь неудачные дебюты так же привычны, как и великие победы. Иногда сказывается стартовое волнение, а зачастую ему просто требуется время, чтобы войти в игру. В подобных случаях многое зависит от того, насколько быстро серб берет ситуацию под свой контроль и начинает прибавлять. Здесь ему хватило примерно получаса. В седьмом гейме Джокович вытянул последнее очко в сумасшедшем розыгрыше из 28 точных ударов, который опять завершился провальным смэшем, только теперь уже — Рууда. В восьмом отыграл последний в этом матче брейк-пойнт норвежца выходом к сетке. В десятом уверенно ликвидировал угрозу, имея 0:30, хотя норвежец перед этим сорвал овацию, выиграв очко с помощью изящного твиннера — удара, при котором теннисист находится спиной к сетке и посылает мяч между ног.

А потом был тай-брейк, гениальный для Джоковича, разрывавшего чужую оборону великолепными ударами справа, и ужасный для Рууда, отдававшего очки всеми возможными способами.

И через 1 час 24 минуты после начала матча серб вышел вперед по сетам.

Перед началом второй партии соперники покинули корт почти на семь минут. А затем интрига начала испаряться так же неуклонно, как угроза единственного за весь турнир дождя, до которого вопреки прогнозам дело так и не дошло. Джокович начал образцово-показательную демонстрацию своего чемпионского величия. Во второй партии он проиграл на своей подаче пять очков, в третьей — всего четыре. Рууду не помогла ни зрительская волна, запущенная перед седьмым геймом третьей партии по 15-тысячным трибунам корта Филиппа Шатрие, ни осознание того, что вообще-то ему уже давно нечего терять. Ведя 5:4, сначала уступил «под ноль» подачу Джоковича, затем — «свою», а в 12-м гейме с помощью чужой ошибки смог зацепить лишь одно очко на первом матчболе. В итоге — 7:6 (7:1), 6:3, 7:5 за 3 часа 13 минут. Имея высочайшие показатели попадания первой подачи (73%) и выигранных на ней очков (80%), Джокович к тому же сделал 52 удара навылет при 32 невынужденных ошибках, да и к сетке выходил удачнее.

Теперь у Джоковича на очереди Wimbledon, который он выигрывал семь раз. А это значит, что нынешний его рекорд уже через полтора месяца может быть улучшен.

Фотогалерея

Roland Garros-2023

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Победитель Roland Garros в мужском одиночном разряде, сербский теннисист Новак Джокович с кубком. Серб получил главную награду Roland Garros в третий раз, всего на его счету теперь 23 победы в турнирах Большого шлема в одиночном разряде. Таким образом, Джокович обошел испанца Рафаэля Надаля, у которого таких побед 22

Победитель Roland Garros в мужском одиночном разряде, сербский теннисист Новак Джокович с кубком. Серб получил главную награду Roland Garros в третий раз, всего на его счету теперь 23 победы в турнирах Большого шлема в одиночном разряде. Таким образом, Джокович обошел испанца Рафаэля Надаля, у которого таких побед 22

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Джокович (справа) и его соперник в финале, норвежский теннисист Каспер Рууд

Джокович (справа) и его соперник в финале, норвежский теннисист Каспер Рууд

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Футболисты Килиан Мбаппе (в центре) и Златан Ибрагимович (справа) на трибуне матча между Джоковичем и Руудом

Футболисты Килиан Мбаппе (в центре) и Златан Ибрагимович (справа) на трибуне матча между Джоковичем и Руудом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Джокович в матче против Рууда

Джокович в матче против Рууда

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Новак Джокович (в центре) после победы в финальном матче

Новак Джокович (в центре) после победы в финальном матче

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Церемония награждения после финального матча между Джоковичем и Руудом

Церемония награждения после финального матча между Джоковичем и Руудом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Болельщики Джоковича на трибуне наблюдают за церемонией награждения

Болельщики Джоковича на трибуне наблюдают за церемонией награждения

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Джокович (слева) и Рууд на церемонии награждения

Джокович (слева) и Рууд на церемонии награждения

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Новак Джокович с кубком

Новак Джокович с кубком

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Новак Джокович после победы в финальном матче

Новак Джокович после победы в финальном матче

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Джокович в финальном матче против норвежца Каспера Рууда

Джокович в финальном матче против норвежца Каспера Рууда

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Норвежский теннисист Каспер Рууд в матче против Новака Джоковича

Норвежский теннисист Каспер Рууд в матче против Новака Джоковича

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Церемония начала финального матча между Новаком Джоковичем и Каспером Руудом

Церемония начала финального матча между Новаком Джоковичем и Каспером Руудом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Победительница Открытого чемпионата Франции по теннису в женском одиночном разряде, польская теннисистка Ига Швентек на церемонии награждения после победы в матче с чешской спортсменкой Каролиной Муховой

Победительница Открытого чемпионата Франции по теннису в женском одиночном разряде, польская теннисистка Ига Швентек на церемонии награждения после победы в матче с чешской спортсменкой Каролиной Муховой

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Ига Швентек (вторая слева), американская теннисистка Крис Эверт (вторая страва) и чешская теннисистка Каролина Мухова на церемонии награждения победителей

Ига Швентек (вторая слева), американская теннисистка Крис Эверт (вторая страва) и чешская теннисистка Каролина Мухова на церемонии награждения победителей

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Польская теннисистка Ига Швентек во время матча с американкой Клэр Лю

Польская теннисистка Ига Швентек во время матча с американкой Клэр Лю

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Российская теннисистка Алина Корнеева, победившая в чемпионате среди юниоров, на церемонии награждения

Российская теннисистка Алина Корнеева, победившая в чемпионате среди юниоров, на церемонии награждения

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Российская теннисистка Алина Корнеева во время матча с перуанской спортсменкой Луссианой Перес-Аларкон

Российская теннисистка Алина Корнеева во время матча с перуанской спортсменкой Луссианой Перес-Аларкон

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Чемпион юниорского Roland Garros в парном разряде — российский теннисист Ярослав Демин (в паре с мексиканцем Родриго Пачеко) — во время матча с итальянскими теннисистами Лоренцо Шахбази и Габриэле Вульпитту

Чемпион юниорского Roland Garros в парном разряде — российский теннисист Ярослав Демин (в паре с мексиканцем Родриго Пачеко) — во время матча с итальянскими теннисистами Лоренцо Шахбази и Габриэле Вульпитту

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Немецкий теннисист Александр Зверев в полуфинале с норвежским спортсменом Каспером Руудом

Немецкий теннисист Александр Зверев в полуфинале с норвежским спортсменом Каспером Руудом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Испанский теннисист Карлос Алькарас (слева) во время матча с сербским спортсменом Новаком Джоковичем

Испанский теннисист Карлос Алькарас (слева) во время матча с сербским спортсменом Новаком Джоковичем

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Сербский теннисист Новак Джокович во время матча с Карлосом Алькарасом

Сербский теннисист Новак Джокович во время матча с Карлосом Алькарасом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Польская теннисистка Ига Швентек во время матча с бразильской спортсменкой Беатрис Хаддад-Майя

Польская теннисистка Ига Швентек во время матча с бразильской спортсменкой Беатрис Хаддад-Майя

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Арина Соболенко из Белоруссии во время матча с чешской теннисисткой Каролиной Муховой

Арина Соболенко из Белоруссии во время матча с чешской теннисисткой Каролиной Муховой

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Сербский теннисист Новак Джокович во время матча с российским теннисистом Кареном Хачановым

Сербский теннисист Новак Джокович во время матча с российским теннисистом Кареном Хачановым

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова во время матча с чешской спортсменкой Каролиной Муховой

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова во время матча с чешской спортсменкой Каролиной Муховой

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Чешская теннисистка Каролина Мухова во время матча с российской спортсменкой Анастасией Павлюченковой

Чешская теннисистка Каролина Мухова во время матча с российской спортсменкой Анастасией Павлюченковой

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Александр Зверев из Германии во время матча с болгарским теннисистом Григором Димитровым

Александр Зверев из Германии во время матча с болгарским теннисистом Григором Димитровым

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Японский теннисист Йосихито Нисиока во время матча с аргентинским теннисистом Томасом Мартином Этчеверри

Японский теннисист Йосихито Нисиока во время матча с аргентинским теннисистом Томасом Мартином Этчеверри

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Аргентинский теннисист Томас Мартин Этчеверри во время матча с японским спортсменом Йосихито Нисиокой

Аргентинский теннисист Томас Мартин Этчеверри во время матча с японским спортсменом Йосихито Нисиокой

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Датский спортсмен Хольгер Руне во время матча с аргентинским теннисистом Франсиско Серундоло

Датский спортсмен Хольгер Руне во время матча с аргентинским теннисистом Франсиско Серундоло

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Норвежский теннисист Каспер Рууд во время матча с чилийским спортсменом Николасом Харри

Норвежский теннисист Каспер Рууд во время матча с чилийским спортсменом Николасом Харри

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Испанская теннисистка Сара Соррибес-Тормо во время матча с бразильской спортсменкой Беатрис Хаддад-Майей

Испанская теннисистка Сара Соррибес-Тормо во время матча с бразильской спортсменкой Беатрис Хаддад-Майей

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Испанский теннисист Карлос Алькарас во время матча с итальянским теннисистом Лоренцо Музетти

Испанский теннисист Карлос Алькарас во время матча с итальянским теннисистом Лоренцо Музетти

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Американская спортсменка Слоан Стивенс в матче против белорусской теннисистки Арины Соболенко

Американская спортсменка Слоан Стивенс в матче против белорусской теннисистки Арины Соболенко

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Греческий теннисист Стефанос Циципас во время матча с австрийским спортсменом Себастьяном Офнером

Греческий теннисист Стефанос Циципас во время матча с австрийским спортсменом Себастьяном Офнером

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Итальянский теннисист Лоренцо Музетти во время матча с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти во время матча с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом

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Украинская теннисистка Элина Свитолина во время матча с российской спортсменкой Дарьей Касаткиной

Украинская теннисистка Элина Свитолина во время матча с российской спортсменкой Дарьей Касаткиной

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Российская теннисистка Дарья Касаткина против украинки Элины Свитолиной

Российская теннисистка Дарья Касаткина против украинки Элины Свитолиной

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Российский теннисист Карен Хачанов во время матча с итальянцем Лоренцо Сонего

Российский теннисист Карен Хачанов во время матча с итальянцем Лоренцо Сонего

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Россиянка Анастасия Павлюченкова во время матча с бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс

Россиянка Анастасия Павлюченкова во время матча с бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс

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Российская теннисистка Екатерина Александрова во время матча с бразильской спортсменкой Беатрис Хаддад-Майя

Российская теннисистка Екатерина Александрова во время матча с бразильской спортсменкой Беатрис Хаддад-Майя

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Бразильская спортсменка Беатрис Хаддад-Майя в матче против российской теннисистки Екатерины Александровой

Бразильская спортсменка Беатрис Хаддад-Майя в матче против российской теннисистки Екатерины Александровой

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Американская теннисистка Кори Гауфф играет против россиянки Мирры Андреевой

Американская теннисистка Кори Гауфф играет против россиянки Мирры Андреевой

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Датский теннисист Хольгер Руне во время встречи с аргентинским спортсменом Генаро Альберто Оливьери

Датский теннисист Хольгер Руне во время встречи с аргентинским спортсменом Генаро Альберто Оливьери

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Японский теннисист Йосихито Нисиока во время матча с бразильцем Тьяго Сейботом Уайлдом

Японский теннисист Йосихито Нисиока во время матча с бразильцем Тьяго Сейботом Уайлдом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Бразильский теннисист Тьяго Сейбот Уайлд против японца Есихито Нисиоки

Бразильский теннисист Тьяго Сейбот Уайлд против японца Есихито Нисиоки

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Испанец Алехандро Давидович-Фокина во время матча с сербским теннисистом Новаком Джоковичем

Испанец Алехандро Давидович-Фокина во время матча с сербским теннисистом Новаком Джоковичем

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Сербский теннисист Новак Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Российская теннисистка Элина Аванесян во время матча с датчанкой Кларой Таусон

Российская теннисистка Элина Аванесян во время матча с датчанкой Кларой Таусон

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Российский теннисист Андрей Рублев во время матча с итальянцем Лоренцо Сонего

Российский теннисист Андрей Рублев во время матча с итальянцем Лоренцо Сонего

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Российская теннисистка Анастасия Потапова играет против Анастасии Павлюченковой

Российская теннисистка Анастасия Потапова играет против Анастасии Павлюченковой

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Российский теннисист Карен Хачанов во время матча с австралийским теннисистом Танаси Коккинакисом

Российский теннисист Карен Хачанов во время матча с австралийским теннисистом Танаси Коккинакисом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Австралийский спортсмен Танаси Коккинакис против российского теннисиста Карена Хачанова

Австралийский спортсмен Танаси Коккинакис против российского теннисиста Карена Хачанова

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Российский теннисист Аслан Карацев во время матча с американцем Френсисом Тиафо

Российский теннисист Аслан Карацев во время матча с американцем Френсисом Тиафо

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Польская теннисистка Ига Швентек во время матча с американской спортсменкой Клэр Лю

Польская теннисистка Ига Швентек во время матча с американской спортсменкой Клэр Лю

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Российская спортсменка Екатерина Александрова во время встречи с немецкой теннисисткой Анной-Леной Фридзам

Российская спортсменка Екатерина Александрова во время встречи с немецкой теннисисткой Анной-Леной Фридзам

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Roland Garros — второй в сезоне чемпионат Большого шлема с общим призовым фондом €49,6 млн.&lt;br>На фото: российская теннисистка Мирра Андреева на матче с французской спортсменкой Диан Парри

Roland Garros — второй в сезоне чемпионат Большого шлема с общим призовым фондом €49,6 млн.
На фото: российская теннисистка Мирра Андреева на матче с французской спортсменкой Диан Парри

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

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Победитель Roland Garros в мужском одиночном разряде, сербский теннисист Новак Джокович с кубком. Серб получил главную награду Roland Garros в третий раз, всего на его счету теперь 23 победы в турнирах Большого шлема в одиночном разряде. Таким образом, Джокович обошел испанца Рафаэля Надаля, у которого таких побед 22

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Джокович (справа) и его соперник в финале, норвежский теннисист Каспер Рууд

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Футболисты Килиан Мбаппе (в центре) и Златан Ибрагимович (справа) на трибуне матча между Джоковичем и Руудом

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Джокович в матче против Рууда

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Новак Джокович (в центре) после победы в финальном матче

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Церемония награждения после финального матча между Джоковичем и Руудом

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Болельщики Джоковича на трибуне наблюдают за церемонией награждения

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Джокович (слева) и Рууд на церемонии награждения

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Новак Джокович с кубком

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Новак Джокович после победы в финальном матче

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Джокович в финальном матче против норвежца Каспера Рууда

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Норвежский теннисист Каспер Рууд в матче против Новака Джоковича

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Церемония начала финального матча между Новаком Джоковичем и Каспером Руудом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Победительница Открытого чемпионата Франции по теннису в женском одиночном разряде, польская теннисистка Ига Швентек на церемонии награждения после победы в матче с чешской спортсменкой Каролиной Муховой

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Ига Швентек (вторая слева), американская теннисистка Крис Эверт (вторая страва) и чешская теннисистка Каролина Мухова на церемонии награждения победителей

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Польская теннисистка Ига Швентек во время матча с американкой Клэр Лю

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Российская теннисистка Алина Корнеева, победившая в чемпионате среди юниоров, на церемонии награждения

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Российская теннисистка Алина Корнеева во время матча с перуанской спортсменкой Луссианой Перес-Аларкон

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Чемпион юниорского Roland Garros в парном разряде — российский теннисист Ярослав Демин (в паре с мексиканцем Родриго Пачеко) — во время матча с итальянскими теннисистами Лоренцо Шахбази и Габриэле Вульпитту

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Немецкий теннисист Александр Зверев в полуфинале с норвежским спортсменом Каспером Руудом

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Испанский теннисист Карлос Алькарас (слева) во время матча с сербским спортсменом Новаком Джоковичем

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Сербский теннисист Новак Джокович во время матча с Карлосом Алькарасом

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Польская теннисистка Ига Швентек во время матча с бразильской спортсменкой Беатрис Хаддад-Майя

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Арина Соболенко из Белоруссии во время матча с чешской теннисисткой Каролиной Муховой

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Сербский теннисист Новак Джокович во время матча с российским теннисистом Кареном Хачановым

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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова во время матча с чешской спортсменкой Каролиной Муховой

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Чешская теннисистка Каролина Мухова во время матча с российской спортсменкой Анастасией Павлюченковой

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Александр Зверев из Германии во время матча с болгарским теннисистом Григором Димитровым

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Японский теннисист Йосихито Нисиока во время матча с аргентинским теннисистом Томасом Мартином Этчеверри

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Аргентинский теннисист Томас Мартин Этчеверри во время матча с японским спортсменом Йосихито Нисиокой

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Датский спортсмен Хольгер Руне во время матча с аргентинским теннисистом Франсиско Серундоло

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Норвежский теннисист Каспер Рууд во время матча с чилийским спортсменом Николасом Харри

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Испанская теннисистка Сара Соррибес-Тормо во время матча с бразильской спортсменкой Беатрис Хаддад-Майей

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Испанский теннисист Карлос Алькарас во время матча с итальянским теннисистом Лоренцо Музетти

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Американская спортсменка Слоан Стивенс в матче против белорусской теннисистки Арины Соболенко

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Греческий теннисист Стефанос Циципас во время матча с австрийским спортсменом Себастьяном Офнером

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Итальянский теннисист Лоренцо Музетти во время матча с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом

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Украинская теннисистка Элина Свитолина во время матча с российской спортсменкой Дарьей Касаткиной

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Российская теннисистка Дарья Касаткина против украинки Элины Свитолиной

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Российский теннисист Карен Хачанов во время матча с итальянцем Лоренцо Сонего

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Россиянка Анастасия Павлюченкова во время матча с бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Российская теннисистка Екатерина Александрова во время матча с бразильской спортсменкой Беатрис Хаддад-Майя

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Бразильская спортсменка Беатрис Хаддад-Майя в матче против российской теннисистки Екатерины Александровой

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Американская теннисистка Кори Гауфф играет против россиянки Мирры Андреевой

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Датский теннисист Хольгер Руне во время встречи с аргентинским спортсменом Генаро Альберто Оливьери

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Японский теннисист Йосихито Нисиока во время матча с бразильцем Тьяго Сейботом Уайлдом

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Бразильский теннисист Тьяго Сейбот Уайлд против японца Есихито Нисиоки

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Испанец Алехандро Давидович-Фокина во время матча с сербским теннисистом Новаком Джоковичем

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Сербский теннисист Новак Джокович

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Российская теннисистка Элина Аванесян во время матча с датчанкой Кларой Таусон

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Российский теннисист Андрей Рублев во время матча с итальянцем Лоренцо Сонего

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Российская теннисистка Анастасия Потапова играет против Анастасии Павлюченковой

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Российский теннисист Карен Хачанов во время матча с австралийским теннисистом Танаси Коккинакисом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Австралийский спортсмен Танаси Коккинакис против российского теннисиста Карена Хачанова

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Российский теннисист Аслан Карацев во время матча с американцем Френсисом Тиафо

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Польская теннисистка Ига Швентек во время матча с американской спортсменкой Клэр Лю

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Российская спортсменка Екатерина Александрова во время встречи с немецкой теннисисткой Анной-Леной Фридзам

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Roland Garros — второй в сезоне чемпионат Большого шлема с общим призовым фондом €49,6 млн.
На фото: российская теннисистка Мирра Андреева на матче с французской спортсменкой Диан Парри

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

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