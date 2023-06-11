Повелитель Большого шлема

Убедительной победой серба Новака Джоковича над норвежцем Каспером Руудом завершился в Париже Открытый чемпионат Франции. Таким образом, Джоковичу, теперь уже трехкратному чемпиону Roland Garros, удалось завоевать свой 23-й титул на турнирах Большого шлема и установить исторический рекорд, чему был свидетелем корреспондент «Ъ» Евгений Федяков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Теннисист Новак Джокович во время церемонии награждения

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Теннисист Новак Джокович во время церемонии награждения

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Очаровательная 5-летняя девочка в розовом платье без рукавов и ее старший 8-летний брат в красно-белой спортивной куртке сидели на столе в пяти метрах от Кубка мушкетеров — трофея, который час назад был вручен их отцу как победителю Roland Garros и слушали, как он рассказывает 150 журналистам о самой великой победе в своей жизни. Так проходила чемпионская пресс-конференция Новака Джоковича, выигравшего свой 23-й титул на турнирах Большого шлема и обошедшего по этому показателю теперь уже экс-рекордсмена — испанца Рафаэля Надаля.

«Я предпочитаю, чтобы об этом рассуждали другие»,— ответил он на вопрос по поводу того, следует ли теперь его считать самым великим теннисистом современности. А за два дня до этого была другая пресс-конференция, на которой серба спросили, как он чувствует себя перед решающей встречей турнира с норвежцем Каспером Руудом. «Мне знакомы эти ощущения. Я испытывал их в течение своей карьеры несколько раз. Я знаю, как контролировать себя, мои эмоции, как подходить к финалам наилучшим образом. И в этом заключается мое преимущество». Эти слова, или близкие к ним по смыслу Новаку Джоковичу приходится произносить неоднократно. За последние три года соперниками серба в решающих матчах турниров Большого шлема по два раза были грек Стефанос Циципас и россиянин Даниил Медведев, по разу — итальянец Маттео Берреттини, австралиец Ник Кириос и норвежец Каспер Рууд, но из семи этих финалов серб проиграл лишь один. Было это на US Open 2021 года, когда Джокович не выдержал чудовищного психологического напряжения, связанного с возможностью выигрыша четвертого мейджора за сезон и не совладал с Медведевым, умудренным опытом неудач в двух своих предыдущих финалах.

Сейчас ситуация выглядела похожей. До очередного выдающегося достижения Джоковичу снова оставался лишь один шаг. В соперники же ему, как и два года назад в Нью-Йорке, опять достался теннисист, дважды битый в больших финалах —- Каспер Рууд, который в прошлом году на Roland Garros оказался несостоятелен против Рафаэля Надаля, а на US Open сумел взять один сет у Карлоса Алькараса. В этом сезоне норвежец, мягко говоря, не блистал, но по ходу Roland Garros он набрал великолепную форму, переборов в четвертьфинале датчанина Хольгера Руне, считавшегося едва ли не главным претендентом на победу из нижней половины сетки, а затем не оставил шансов Александру Звереву из Германии.

На грунте Рууд очень хорош. Надежная игра на задней линии, не самая выдающаяся, но плотная подача, умение сыграть у сетки, когда того требует ситуация,— казалось бы все при нем.

Ничего гениального в том, что делает норвежец на корте, нет. Тем не менее именно такой теннис в начале встречи доставил Джоковичу массу неприятностей.

Взяв свою подачу под ноль, Рууд с третьего брейк-пойнта выиграл второй гейм. Правда, произошло это не без помощи серба, который подарил норвежцу последнее очко невразумительным смэшем.

Джоковичу, впрочем, столь неудачные дебюты так же привычны, как и великие победы. Иногда сказывается стартовое волнение, а зачастую ему просто требуется время, чтобы войти в игру. В подобных случаях многое зависит от того, насколько быстро серб берет ситуацию под свой контроль и начинает прибавлять. Здесь ему хватило примерно получаса. В седьмом гейме Джокович вытянул последнее очко в сумасшедшем розыгрыше из 28 точных ударов, который опять завершился провальным смэшем, только теперь уже — Рууда. В восьмом отыграл последний в этом матче брейк-пойнт норвежца выходом к сетке. В десятом уверенно ликвидировал угрозу, имея 0:30, хотя норвежец перед этим сорвал овацию, выиграв очко с помощью изящного твиннера — удара, при котором теннисист находится спиной к сетке и посылает мяч между ног.

А потом был тай-брейк, гениальный для Джоковича, разрывавшего чужую оборону великолепными ударами справа, и ужасный для Рууда, отдававшего очки всеми возможными способами.

И через 1 час 24 минуты после начала матча серб вышел вперед по сетам.

Перед началом второй партии соперники покинули корт почти на семь минут. А затем интрига начала испаряться так же неуклонно, как угроза единственного за весь турнир дождя, до которого вопреки прогнозам дело так и не дошло. Джокович начал образцово-показательную демонстрацию своего чемпионского величия. Во второй партии он проиграл на своей подаче пять очков, в третьей — всего четыре. Рууду не помогла ни зрительская волна, запущенная перед седьмым геймом третьей партии по 15-тысячным трибунам корта Филиппа Шатрие, ни осознание того, что вообще-то ему уже давно нечего терять. Ведя 5:4, сначала уступил «под ноль» подачу Джоковича, затем — «свою», а в 12-м гейме с помощью чужой ошибки смог зацепить лишь одно очко на первом матчболе. В итоге — 7:6 (7:1), 6:3, 7:5 за 3 часа 13 минут. Имея высочайшие показатели попадания первой подачи (73%) и выигранных на ней очков (80%), Джокович к тому же сделал 52 удара навылет при 32 невынужденных ошибках, да и к сетке выходил удачнее.

Теперь у Джоковича на очереди Wimbledon, который он выигрывал семь раз. А это значит, что нынешний его рекорд уже через полтора месяца может быть улучшен.