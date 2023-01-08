Новак Джокович размялся титулом

Первая неделя нового теннисного сезона завершилась финалом, который, вполне возможно, станет в этом году одним из лучших. В решающем матче Adelaide International 1, турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории 250 с призовым фондом $640 тыс., Новак Джокович отыграл матчбол и в трех сетах за три с лишним часа сломил упорное сопротивление американца Себастьяна Корды. Завоевав свой 92-й титул за карьеру, 35-летний серб догнал по этому показателю испанца Рафаэля Надаля и продлил свою беспроигрышную серию из 34 матчей на австралийском континенте, которая началась еще в 2019 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Горячая поддержка болельщиков в Аделаиде помогла Новаку Джоковичу выиграть на старте нового сезона 92-й титул и догнать по этому показателю Рафаэля Надаля

Фото: Loren Elliott / Reuters Горячая поддержка болельщиков в Аделаиде помогла Новаку Джоковичу выиграть на старте нового сезона 92-й титул и догнать по этому показателю Рафаэля Надаля

Фото: Loren Elliott / Reuters

После того как в январе прошлого года Новаку Джоковичу пришлось со скандалом покинуть Мельбурн из-за отсутствия прививки от коронавируса, необходимой для пребывания в Австралии на тот момент, возвращение знаменитого сербского теннисиста в эту страну ожидалось с повышенным интересом. Прогнозы были разные. Однако те, кто считал, что австралийская публика настроена к Джоковичу критически, скорее всего, серьезно ошибались. Во всяком случае, первая неделя нового года продемонстрировала, что на Зеленом континенте его по-прежнему любят.

«Меня здесь поддерживали все, даже кенгуру»,— признался в воскресенье девятикратный чемпион Australian Open, играющий так же здорово, как и в конце прошлого сезона.

В Аделаиде, куда Джокович приехал впервые после своей победы в 2007 году, ему довелось сыграть пять разных матчей. Среди них была и сравнительно легкая встреча первого круга с французом Констаном Лестьенном, и серьезная проверка на прочность в 1/8 финала, где другой представитель Франции Кантен Алис дважды доводил дело до тай-брейков. Потом были четвертьфинал против канадца Дениса Шаповалова и полуфинал против Даниила Медведева — наиболее титулованного оппонента Джоковича, не сумевшего воспользоваться его легким мышечным недомоганием в левой ноге и проигравшего за полтора часа.

Но самым ярким и запоминающимся оказался финал. Там будущему чемпиону противостоял американец Себастьян Корда, который, занимая в рейтинге 33-е место, в число «сеяных» не попал и обыграл нескольких сильных оппонентов. Игра получилась упорнейшей. Достаточно сказать, что первую партию Корда взял на тай-брейке лишь с седьмого сетбола, ведя перед этим 5:4 и 40:0 на своей подаче. Второй тай-брейк остался уже за Джоковичем, который после этого надолго покинул корт, а в третьем сете Корда спас два брейк-пойнта в четвертом гейме, но в десятом, выигрывая 40:15, все же не выдержал напряжения момента, отдал четыре очка подряд, в том числе одно — двойной ошибкой. В итоге — 6:7 (8:10), 7:6 (7:3), 6:4 за 3 часа 8 минут.

Пройдя за неделю до старта Australian Open полноценное испытание на прочность, Джокович выиграл ударами навылет на девять очков меньше, чем Корда, но зато ошибался почти в четыре раза реже — лишь 7 раз против 26.

Таким образом, серб продлил до 34 матчей свою австралийскую беспроигрышную серию, начавшуюся еще в январе 2019 года. Кроме Adelaide International 1 она включает в себя три Открытых чемпионата Австралии и два командных турнира АТР Cup. Не менее примечателен тот факт, что Джокович выиграл свой 92-й титул и догнал по этому показателю Рафаэля Надаля. Впереди лишь трое — Джимми Коннорс (на его счету 109 титулов), Роджер Федерер (103) и Иван Лендл (94).

Что касается положения в рейтинге АТР, то пока серб останется там пятым. Однако, поскольку нынешний лидер Карлос Алькарас был вынужден отказаться от выступления на стартующем 16 января Australian Open из-за полученной на тренировке травмы ноги, а прошлогодний мельбурнский триумфатор Рафаэль Надаль начал сезон с двух поражений на командном турнире United Cup, завершившемся триумфом сборной США, скорое возвращение Джоковича на вершину выглядит вполне реальным. Для этого ему, видимо, будет достаточно покорить Открытый чемпионат Австралии в десятый раз. Учитывая, что с 26 сентября Джокович из 24 матчей проиграл всего один, ясно, что именно он и будет в Мельбурне главным фаворитом.

Евгений Федяков