Первая группа эвакуированных из Газы россиян прибыла в оперштаб МЧС в Каире

Группа из 70 россиян, эвакуированных из сектора Газа, прибыла в оперативный штаб МЧС РФ в Каире. Как передает ТАСС, автобус и три микроавтобуса подъехали к конференц-залу одной из гостиниц, где организован штаб.

Первая группа россиян была эвакуирована из сектора Газа накануне, 12 ноября, они днем пересекли КПП «Рафах» на границе с Египтом. По данным дипмиссии РФ в Палестине, в Газе находятся более 500 граждан России, из которых около 300 — несовершеннолетние.

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