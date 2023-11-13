Минобороны Германии подтвердило планы удвоить военную помощь Украине в 2024 году

Министр обороны Германии Борис Писториус объявил, что Берлин намерен в 2024 году удвоить военную помощь Украине. Вместо заложенных на эти цели €4 млрд планируется потратить €8 млрд.

«Это сильный сигнал Украине, показывающий, что мы не сдаемся»,— сказал господин Писториус телеканалу ARD (цитата по AFP). Он объяснил решение опытом 2023 года, «который показал, что запланированные суммы были быстро исчерпаны».

Коалиционное правительство ранее достигло соглашения об удвоении первоначальной суммы помощи в 2024 году. Решение должно быть утверждено голосованием в парламенте. О планах удвоить помощь ранее сообщали немецкие и американские СМИ.

Германия предоставила Украине €22 млрд военной, гуманитарной и финансовой помощи с начала конфликта с Россией. Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес в октябре сообщал, что Лондон уступил Берлину статус крупнейшего европейского донора Украины.

Как Запад поддерживает Киев — в материале «Ъ» «Украине предложено вступать в НАТО по частям».

Леонид Уварчев