Bild: Германия вдвое увеличит военную помощь Украине

Правительство Германии на минувшей неделе решило выделить из госбюджета еще €4 млрд на военную помощь Украине в дополнение к уже заложенным на эти цели €4 млрд. Об этом сообщил Bild со ссылкой на источники в Минобороны ФРГ.

Изначально Германия выделила €4 млрд для поставок вооружения Украине в 2024 году. Однако почти все средства «зарезервированы» под обещанные поставки. У Минобороны ФРГ осталось €120 млн на новые пакеты военной помощи.

Как пишет Bild, министр обороны Германии Борис Писториус требовал выделить еще €5 млрд на помощь Украине. Правительство в результате согласилось на €4 млрд. На следующей неделе, пишет Bild, бюджетный комитет Бундестага официально примет решение об изменении госбюджета.

Bild отмечает, что у Минобороны ФРГ есть еще €2 млрд, которые ведомство может использовать как «средства на выполнение долгосрочных оборонных контрактов». С начала российской военной операции Германия направила Украине военную помощь более чем на €4,2 млрд. В совокупности объем помощи, включая военную, гуманитарную и финансовую, составил около €24 млрд.

Лусине Баласян