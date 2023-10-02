Экс-министр обороны Британии Уоллес призвал Киев мобилизовать больше молодых

Ушедший в отставку министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что Украине нужно «провести переоценку масштабов мобилизации». По его мнению, нужно мобилизовать больше молодежи. Господин Уоллес также заявил, что началась «битва за Крым».

Бывший министр написал в статье для The Daily Telegraph, что «демонстрация успеха» является «лучшим способом удержать международное сообщество вместе» для продолжения поставок оружия. «Украина также должна сыграть свою роль. Средний возраст солдат на фронте превышает 40 лет. Я понимаю желание президента Зеленского сберечь молодежь для будущего. <...> Точно так же, как Великобритания сделала в 1939 и 1941 годах, возможно, пришло время провести переоценку масштабов украинской мобилизации»,— написал господин Уоллес.

Экс-министр рассказал, что перед уходом попросил премьера Риши Сунака увеличить сумму помощи Украине на £2,3 млрд в дополнение к уже потраченным £4,6 млрд. По его словам, Великобритания уступила Германии статус крупнейшего европейского донора Украины.

Бен Уоллес считает, что Великобритания может помочь Украине. По его словам, ВСУ «освоили тактику преодоления страшных минных полей». Экс-министр также отметил передачу Украине дальнобойных ракет Storm Shadow. Он рассказал, что, будучи министром, часто «сталкивался с причинами» не помогать Украине — «в основном от людей, которые не знали разницы между одним концом винтовки и другим».

Экс-министр также написал: «Мы стали свидетелями битвы за Крым», однако не сопроводил это никакими комментариями.

Бен Уоллес проработал на посту министра четыре года. Он подал в отставку в сентябре. Господин Уоллес был сторонником поддержки Украины. Великобритания во время, когда он возглавлял министерство обороны, часто была первой страной Запада, которая поставляла Киеву западное вооружение того или иного вида. Так, Лондон первым решил передать Киеву свои танки и дальнобойные ракеты.

О смене министра обороны — в материале «Ъ» «Уходит биг Бен».

Леонид Уварчев