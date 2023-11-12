Камила Валиева упала из тройки

На четвертом этапе Гран-при России по фигурному катанию, который завершился в воскресенье в Казани, состоялась главная, видимо, пока сенсация сезона. Камила Валиева, самая известная, в том числе благодаря сложному допинговому делу, только что рассмотренному Спортивным арбитражным судом, отечественная фигуристка, не попала на подиум, заняв лишь четвертое место, из-за собственных и тренерских ошибок в произвольной программе.

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Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Камила Валиева

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Имя Камилы Валиевой по частоте упоминаний в рамках этого уикенда было, надо полагать, вне конкуренции в отечественном спорте. Причин две. Первая — завершившиеся в пятницу слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по сложному допинговому делу Валиевой. О том, что в пробе Камилы Валиевой, в тот момент безусловного лидера в мировом женском одиночном катании, взятой в декабре 2021 года на чемпионате России, был обнаружен запрещенный препарат триметазидин, стало известно по ходу Олимпиады в Пекине в феврале прошлого года, вскоре после завершения командного турнира. Российская сборная выиграла его во многом благодаря Валиевой.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), узнав о пробе, временно отстранило спортсменку от соревнований, но отстранение было успешно оспорено в независимом дисциплинарном комитете. Международный олимпийский комитет (МОК), который из-за истории с Камилой Валиевой отложил официальную церемонию награждения призеров пекинского командного турнира на неопределенный срок, Всемирное антидопинговое агентство (WADA), а также Международный союз конькобежцев (ISU) не согласились с его позицией и подали апелляции в CAS. Протесты были отклонены.

Тогда в CAS заявили, что временное отстранение на Камилу Валиеву не может быть наложено из-за исключительных обстоятельств. Дело в том, что, как несовершеннолетняя фигуристка (16 ей исполнилось в апреле), Валиева в соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом являлась так называемым защищенным лицом. Такой статус предполагает возможность особого отношения к спортсмену в тех ситуациях, когда он совершает нарушение регламента или подозревается в нем, например в виде существенного, вплоть до предупреждения, смягчения наказания.

Камила Валиева, никогда вину не признававшая, была допущена к выступлению в личном олимпийском турнире, но заняла в нем только четвертое место.

В сентябре РУСАДА отчиталось о завершении расследования ЧП, а независимый антидопинговый комитет структуры, не найдя в действиях спортсменки признаков «вины или халатности», посчитал недопустимым применение в отношении Валиевой каких-либо санкций, кроме аннулирования результатов, показанных в тот день, когда она сдала положительную пробу,— 25 декабря 2021 года. По сути, она потеряла только золото российского первенства в Санкт-Петербурге.

С такой трактовкой не согласились сразу три структуры. Причем вместе с Всемирным антидопинговым агентством и ISU с апелляцией в CAS обратилось и РУСАДА. Наиболее жесткие требования — у WADA: оно настаивает на четырехлетней дисквалификации фигуристки.

Итогом слушаний в CAS пока стало лишь его заявление о дедлайне по вынесению вердикта по делу. Он должен быть обнародован «до конца января 2024 года».

Вторая причина — Камила Валиева удивила, заявившись на начинающийся сразу после слушаний казанский этап серии Гран-при, которая для российских спортсменов стала, по существу, основным соревнованием из-за до сих пор не снятого отстранения от международных турниров. Для Валиевой он оказался первым официальным стартом в сезоне. И вылился во что-то очень похожее на провал.

После отлично исполненной короткой программы Валиева с небольшим запасом лидировала, но в произвольной ее обошли сразу три оппонентки.

Золото досталось Софье Муравьевой, серебро — Алине Горбачевой, а бронза — Дарье Садковой.

И если у Муравьевой и Горбачевой уже были в послужном списке серьезные достижения на юниорском и даже взрослом уровне, то у Садковой он выглядел совсем скромно.

Камила Валиева набрала в произвольной скудные по своим меркам баллы (132,50) и впервые после той самой пекинской Олимпиады не попала в тройку призеров турнира со своим участием — отчасти из-за просчета собственных тренеров (а с ней занимается знаменитая Этери Тутберидзе, наиболее успешный специалист в мировом фигурном катании последних нескольких лет). В ее прокате фигурировали две секвенции (последовательность прыжков) с акселем в конце. А по регламенту такая секвенция может быть только одна. В итоге Валиева недосчиталась нескольких баллов. Впрочем, сфальшивила и сама фигуристка. Она упала на четверном тулупе, а также настолько невнятно исполнила элемент слайд — проезд по льду на коленях,— что дала судьям повод засчитать его за падение.

Арнольд Кабанов