«Полностью оправдать Камилу Валиеву CAS не может»

В Спортивном арбитражном суде в Лозанне завершатся слушания по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. CAS начал разбирательство 26 сентября. WADA требует применить к спортсменке самые жесткие санкции и дисквалифицировать фигуристку на четыре года за положительный допинг-тест, который был обнародован на Олимпиаде в Пекине. Накажут ли Валиеву? Или звездной фигуристке удастся избежать строгого взыскания? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Чтобы сразу уйти от эмоциональных рассуждений, нужно озвучить тот факт, что Камила Валиева уже признана виновной в использовании допинга. Так как запрещенное вещество триметазидин было обнаружено в ее пробе. Более того, спортсменка призняла это, но ее представители настаивали, что препарат попал в организм случайно. Именно тогда родилась версия с дедушкой, который якобы принимал это лекарство, а внучка просто попила из его стакана.

Главное, что никто не отрицал наличие препарата в организме спортсменки. А это значит, полностью оправдать Спортивный арбитражный суд Валиеву не может. И рассуждения на тему, что ее судят просто так — больше эмоции. Другой вопрос, какое наказание получит спортсменка за свое нарушение. WADA требует дисквалификации на четыре года. Российское антидопинговое агентство настаивает на том, что нарушение незначительное, уверяет член наблюдательного совета РУСАДА Олег Барабанов:

«Речь может идти о незначительной вине или халатности, и соответствующая санкция включает в себя предупреждение».

Главный вопрос в этой истории — отберут ли у Валиевой золотую олимпийскую медаль Пекина в групповом турнире или нет? И рассуждая на эту тему, многие эксперты уверяют нас, что дело имеет политическую подоплеку, и три арбитра из США, Франции и Великобритании просто не смогут принять взвешенное решение.

Но стоит напомнить, что именно арбитры CAS допустили Камиллу Валиеву до выступления в индивидуальном олимпийском турнире, несмотря на положительную допинг пробу и оглушительную истерику представителей других стран во главе с США. Так что упрекать судей в предвзятости не стоит, уверен споровый юрист Артем Пацев:

«Состав арбитров достаточно серьезный. Уверен, что они не будут руководствоваться какими-то призывами, тем более что состав арбитража —как раз те самые три арбитра, которые отказали представителям сборной США по фигурному катанию в участии в деле в качестве даже зрителей».

Кстати, тем, кто утверждает, что допинг в фигурном катании бесполезен, стоит напомнить о выносливости, коротая необходима любому фигуристу, чтобы выполнять те самые невероятные элементы Ultra C. Так что аргументы, которые мы часто слышим в защиту Камилы Валиевой, точно не пройдут в Спортивном арбитражном суде. И все же шанс, что наказание россиянки будет мягким, есть, рассказал “Ъ FM” спортивный юрист Артем Пацев:

«Она же пользуется статусом защищенного лица, что существенно снижает уровень необходимости доказывания тех или иных обстоятельств, которые есть в деле. В этой части действительно стоит ожидать, что наказание будет совсем не таким, как требует WADA. Какая-то санкция будет. Дай бог, чтобы это не представляло собой какую-то спортивную дисквалификацию, потому что тогда это будет означать аннулирование результата, достигнутого на Олимпийских играх в Пекине».

Статус защищенного лица был у Валиевой, так как в момент первых разбирательств спортсменке не было даже 16 лет. Сейчас Камиле 17 лет, и давить на нее по-прежнему не могут до официального совершеннолетия. Показания в суде фигуристка давала в режиме видеосвязи. Если не произойдет чего-то экстраординарного, то решение будет обнародовано в ближайшие дни. И каким бы оно ни было, если Валиевой оставят золотую медаль Пекина, это можно будет назвать победой.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".