Фигуристы начали с Уфы

Отечественный сезон в фигурном катании открылся этапом серии Гран-при в Уфе, который не произвел сенсации. Во всех трех дисциплинах в его программе победили фавориты: в танцах — Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, у мужчин — Евгений Семененко, а у женщин — одна из звезд тренера Этери Тутберидзе Аделия Петросян, впрочем продемонстрировавшая далеко не лучший прокат произвольной программы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Софья Леонтьева и Даниил Горелкин во время награждения

Фото: Егор Алеев / ТАСС Слева направо: Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Софья Леонтьева и Даниил Горелкин во время награждения

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Уфимским этапом стартовала серия Гран-при России, которая в условиях до сих пор не снятых санкций остается для отечественных фигуристов главным соревнованием. И с точки зрения интриги ее первый турнир получился довольно пресным. Во всяком случае, каких-то экстраординарных взлетов или крушений на нем состоялось.

В состязаниях танцоров, например, победили Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, которые в прошлом году были лидерами в жанре. Но уровень сопротивления в Уфе у них оказался, строго говоря, невысок. Основными соперниками Худайбердиевой и Базина выглядит знаменитый дуэт в составе Александры Степановой и Ивана Букина, неоднократных призеров топ-турниров, вернувшихся на лед после паузы в карьере. Но они на этом этапе не выступали.

У мужчин первенствовал уже достаточно опытный Евгений Семененко. А его прекрасный прокат произвольной программы, за которую он получил 191,63 балла, намекнул на то, что, не случись отстранения российской команды, у нее появилась бы надежда на прорыв на международной арене в дисциплине, в которой ее успехи в последние годы были куда скромнее, чем в трех остальных. Семененко в начале сезона, судя по всему, в шикарной форме.

В женском одиночном катании на верхней строчке оказалась очередная талантливая воспитанница тренера Этери Тутберидзе с потрясающим с точки зрения техники контентом.

Правда, впечатление от выступления 16-летней Аделии Петросян смазали два падения в произвольной и тот факт, что, как и в случае с Худайбердиевой и Базиным, потенциально наиболее опасных конкуренток Петросян в Уфе не было. Героини пекинской Олимпиады 2022 года — ее чемпионка Анна Щербакова и серебряная медалистка Александра Трусова — нынешний сезон пропускают. Но остаются и Софья Акатьева, и Елизавета Туктамышева, и Вероника Жилина, и Камила Валиева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: Анна Фролова, Аделия Петросян и Елизавета Куликова

Фото: Егор Алеев / ТАСС Слева направо: Анна Фролова, Аделия Петросян и Елизавета Куликова

Фото: Егор Алеев / ТАСС

В календаре Гран-при России, который увенчает мартовский финал в Сочи, еще пять этапов: в Омске, Красноярске, Казани, Самаре и Москве. В следующем, омском, впервые в сезоне будут соревноваться парники. И он станет соревновательным дебютом для нового дуэта из лучшей одиночницы конца прошлого десятилетия Алены Косторной, сменившей после череды неудач дисциплину, и Георгия Куницы.

Алексей Доспехов