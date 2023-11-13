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Коммерсантъ FM
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Как в первый раз

“Ъ” узнал о работе над составом инициативной группы по выдвижению Владимира Путина на выборы

Внутриполитический блок Кремля рассматривает варианты состава инициативной группы по выдвижению Владимира Путина в президенты, говорят источники “Ъ”, близкие к администрации президента (АП). Хотя сам глава государства еще не объявил о своем участии в выборах, в АП планируют кампанию, исходя из того, что Владимир Путин примет в ней участие. Формирование инициативной группы говорит о том, что он, скорее всего, пойдет на выборы как самовыдвиженец. Впрочем, пока окончательного состава этой структуры нет: обсуждаются разные варианты, говорят собеседники “Ъ”, и сверяться они будут с социологическими замерами.

Владимир Путин уже выходил на сцену президентских выборов и в качестве самовыдвиженца, и в качестве партийного кандидата

Владимир Путин уже выходил на сцену президентских выборов и в качестве самовыдвиженца, и в качестве партийного кандидата

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин уже выходил на сцену президентских выборов и в качестве самовыдвиженца, и в качестве партийного кандидата

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В администрации президента обсуждают состав будущей инициативной группы для выдвижения на выборы президента России Владимира Путина, рассказали “Ъ” три осведомленных источника, близких к внутриполитическому блоку Кремля. По их словам, даже предварительного итогового состава группы пока нет, идет обсуждение. Будущие члены инициативной группы должны представлять собой разные срезы общества, а также иметь влияние на свою аудиторию, говорят источники.

Пока Владимир Путин не объявлял о своем решении относительно участия в будущей президентской кампании. «У нас в соответствии с законом парламент должен принять решение (о проведении выборов президента.— “Ъ”) в конце года: когда решение будет принято, будет объявлено о выборах, дата будет названа, тогда и поговорим»,— заявлял сам президент на пленарном заседании Восточного экономического форума в сентябре 2023 года. По закону выборы президента должны пройти 17 марта 2024 года, а решение об их назначении Совет федерации должен принять в период с 8 по 18 декабря 2023-го. Ранее стало известно, что «Единая Россия» запланировала свой партийный съезд на 17 декабря. Это значит, что, скорее всего, и назначение выборов, и объявление Владимиром Путиным своего решения произойдет до этой даты: съезд будет посвящен поддержке его участия в кампании. Исходя из графика верхней палаты российского парламента, заседающей, как правило, по средам, сенаторы могут 13 декабря назначить выборы, а президент в таком случае, вероятно, объявит свое решение в оставшиеся до мероприятия ЕР дни.

Как уже сообщал “Ъ”, при планировании кампании администрация президента исходит из того, что Владимир Путин примет в ней участие. Обсуждение состава инициативной группы предполагает, что он пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца. Впрочем, традиционно последнее слово в этом вопросе остается только за самим Владимиром Путиным. Так, перед президентской кампанией 2018 года администрация президента готовила для него разные варианты объявления о решении участвовать в выборах — в их числе был Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи. Но сам господин Путин предпочел это сделать в ходе разговора с рабочим автомобильного завода ГАЗ.

И в 2000, и в 2004 годах Владимир Путин шел на выборы как самовыдвиженец. В 2008 году его преемник Дмитрий Медведев баллотировался от «Единой России». В 2012 году Владимир Путин также участвовал в выборах как кандидат от партии власти. В 2018 году он снова вернулся к формату самовыдвижения. Основным плюсом такого варианта собеседники “Ъ” традиционно называют надпартийную поддержку президента: его электорат есть во всех партиях, «он — президент всех», поясняет один из собеседников “Ъ”.

Собрание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина в президенты России в прошлый раз проходило 26 декабря 2017 года на ВДНХ в павильоне выставки «Россия — моя история». Всего в группу вошло 668 человек. Среди них были ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий, знаменитый борец и депутат Госдумы Александр Карелин, известный врач Лео Бокерия, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, президент группы компаний Infowatch Наталья Касперская, российский шахматист Сергей Карякин и другие. Руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, также вошедшая в группу, в дальнейшем стала одним из трех сопредседателей штаба Владимира Путина на выборах. Ее коллегами по сопредседательству стали гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин и глава Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев (сейчас депутат Госдумы).

Сейчас поименного списка инициативной группы по выдвижению Владимира Путина еще нет, говорят собеседники “Ъ”. Все возможные кандидатуры должны в том числе пройти социологические замеры. По словам источников “Ъ”, в качестве возможных членов инициативной группы обсуждались режиссер Никита Михалков, известный детский врач Леонид Рошаль, певец Шаман, командир донбасского батальона «Спарта» и спикер парламента Донецкой народной республики Артем Жога («Единая Россия»). Обсуждался и вариант, при котором в состав инициативной группы могут войти заместители секретаря генсовета «Единой России». По словам одного из источников “Ъ”, в группе стоит ожидать людей, ассоциирующихся со специальной военной операцией. Возможно, в нее войдет и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Впрочем, к персональному составу инициативной группы пока есть разные подходы, говорит один из собеседников “Ъ”. По его словам, желательно, чтобы в группу вошли люди, образ которых не имеет каких бы то ни было негативных аспектов. Кандидаты, которых общественное мнение определяет не так однозначно, могут не попасть в группу, но стать доверенными лицами президента. Другой источник упирает на то, что ключевое — это влияние на аудиторию. По его словам, та же Валентина Терешкова для большинства россиян — первая женщина-космонавт, это ключевое в ее образе, и не так важно, вызывает ли она у кого-либо некие негативные ассоциации.

Собеседник “Ъ” объясняет, что по, сути, кампания будет референдумного типа, и никаких проблем с переизбранием у кандидата возникнуть не должно. У Владимира Путина высокие рейтинги, он ключевая фигура в стране для всех социальных групп по всем проблемам. В связи с этим персональный состав инициативной группы не является определяющим фактором. Кампания, по словам собеседника “Ъ”, будет очень консервативной. Она будет основываться на упоминавшихся в публикациях “Ъ” формулах «было, стало, будет» и «гордость, уверенность, будущее». В смысловых линиях будет делаться акцент на традиционных ценностях, в первую очередь на ценностях семьи, а также на тезисе Владимира Путина о том, что Россия — это отдельная цивилизация с самостоятельным путем развития. Ставка будет делаться на электоральную мобилизацию, говорит собеседник “Ъ”: по его словам, главное — довести электорат президента до участков, так как поддерживающие его, зная о его высоком рейтинге, могут посчитать, что он и так выиграет, поэтому участвовать в этом процессе необязательно.

Андрей Винокуров

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