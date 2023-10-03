Предвыборная цивилизация

Старт неформальной президентской кампании намечен на ноябрь и приурочен к открытию международной выставки-форума «Россия», рассказали “Ъ” источники, близкие к администрации президента. По одному из возможных сценариев Владимир Путин может публично объявить о своем выдвижении на новый президентский срок именно на этой площадке — в рамках мероприятия, на котором будут представлены все российские регионы. Впрочем, есть и другие варианты, а окончательное решение примет только сам господин Путин. Пока, по словам источников “Ъ”, «идеологическая рамка» кампании выглядит так: Россия — отдельная цивилизация, «семья семей», для которой важны традиционные ценности, ее атакуют враги, но благодаря консолидации общества они ничего не добьются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Юридически кампания по выборам президента начнется с момента их назначения Советом федерации. По закону это решение должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования, которым станет 17 марта 2024 года. То есть назначение выборов ожидается в срок с 8 по 18 декабря 2023 года.

Президент Владимир Путин пока публично не объявлял о своем участии в выборах. Отвечая в сентябре на соответствующий вопрос на пленарном заседании Восточного экономического форума, он пообещал, что огласит свое решение только после старта кампании. «У нас в соответствии с законом парламент должен принять решение в конце года: когда решение будет принято, будет объявлено о выборах, дата будет названа, тогда и поговорим»,— пояснил господин Путин.

Тем не менее, как сообщал “Ъ”, администрация президента (АП) уже начала прорабатывать различные сценарии будущей кампании. Один из осведомленных собеседников “Ъ”, близкий к АП, говорит, что в каком-то смысле неформальная кампания уже идет и ее частью являются, например, рабочие мероприятия президента вроде июльского саммита Россия—Африка в Санкт-Петербурге. Активная же часть этой неформальной кампании, по словам источников “Ъ”, стартует в ноябре.

Напомним, что в официальных агитмероприятиях «основной кандидат» в президенты, как правило, участвует реже своих соперников: в Кремле считают, что, продолжая выполнять прямые должностные обязанности, он будет выгодно отличаться в глазах избирателей от других кандидатов, занимающихся «говорильней». К примеру, в ходе кампании 2018 года главным программным выступлением Владимира Путина стало оглашение его послания Федеральному собранию, которое формально предвыборным мероприятием не считалось. Такая же стратегия обычно применяется кандидатами от власти и на губернаторских выборах.

Выбор ноября связан с тем, что в этом месяце на ВДНХ откроется международная выставка-форум «Россия». «Это будет стержневое мероприятие всей кампании»,— поясняет источник, близкий к АП. Выставка пройдет с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года, то есть «перекроет» по срокам президентскую кампанию. Согласно указу главы государства, форум проводится «в целях демонстрации важнейших достижений РФ в различных отраслях экономики» и «положительного опыта развития субъектов РФ». «Фактически это — достижения Владимира Путина»,— объясняет еще один собеседник “Ъ” концепцию выставки.

По словам источников, большое внимание на форуме будет уделено стендам регионов, призванным показать все многообразие России. «Регионы должны будут организовывать стенды так, чтобы показать, что они самые лучшие. На нем должно быть представлено именно то, что сами жители считают своими достижениями. А у каждого посетителя выставки сразу же должно возникать желание туда поехать»,— рассказывает источник. По словам собеседников “Ъ”, на выставку планируется привлечь большое количество студентов, а в самих регионах будут проходит сопроводительные мероприятия.

Кроме того, ответственные за кампанию разрабатывают сценарий, по которому Владимир Путин может объявить о своем участии в выборах-2024 на одном из мероприятий выставки. «Это может быть, например, масштабный форум городов, на котором будут представлены все регионы. Тогда это прозвучит логично, так как это и будет площадка, представляющая всю Россию»,— поясняет один из источников “Ъ”, оговариваясь, что это лишь один из вариантов, который может быть предложен президенту, а окончательный выбор сделает только сам господин Путин. Согласно другим рабочим сценариям, такое заявление может прозвучать на мероприятии фонда «Защитники Отечества» или на заседании Госсовета, добавляет собеседник.

На главной странице сайта выставки стоит цитата из послания Владимира Путина Федеральному собранию, которое он огласил в феврале 2023 года: «Россия — открытая страна и при этом самобытная цивилизация. В этом утверждении нет никакой претензии на исключительность и превосходство, но эта цивилизация наша — вот что главное. Ее нам передали предки, а мы должны сохранить ее для наших потомков и передать дальше». По словам одного из источников “Ъ”, тема России как цивилизации станет важной частью общей «идеологической рамки» кампании. «Мы великая страна со своей идентичностью, цивилизация, мы боремся за свои ценности, семья важнее всего. Враги пытаются нас одолеть, но мы настолько консолидированы, что у них этого не получится»,— приводит основные тезисы собеседник. Похожим образом их описывают и другие источники, близкие к АП. По их словам, избирателям могут также транслировать мысль о том, что Россия — это «семья семей», которая демонстрирует истинные ценности «человеколюбия» и, по сути, является настоящей Европой.

Впрочем, один из источников отмечает, что тема с цивилизацией может быть непонятна рядовому избирателю, а вот все остальные концепции, скорее всего, в кампанию войдут: «Главная идеологическая линия — Россия консолидируется. А дальше — консервативные ценности, что мы "семья семей"». Отметим, что все эти идеологические линии так или иначе транслировались на круглых столах Экспертного института социальных исследований, а концепция России как цивилизации и «семьи семей» вошла в курс «Основы российской государственности», который с сентября этого года преподают студентам первого курса всех вузовских специальностей.

Добавим также, что в президентской кампании, безусловно, будет присутствовать и тема специальной военной операции (СВО), но она не станет единственной доминантой. Как поясняют источники “Ъ”, это необходимая тема, но про нее будет говориться «ровно столько, сколько нужно».

Основной посыл президентской кампании должен создавать «позитивные мотивации для присоединения к путинскому большинству», поясняет глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Очевидно, что СВО — основной контекст выборов 2024 года, но, помимо консолидации вокруг флага и патриотической мобилизации, мы видим достаточно высокий уровень тревожности у основных социальных групп и волатильность общественных настроений, рассуждает эксперт. Поэтому, по его мнению, крайне важна «идеологическая рамка» кампании, разговор о некоем видении будущего, о ценностях и принципах. «На плебисцитарных выборах — а пока президентская кампания-2024 выглядит именно такой — образы имеют важное значение для мотивации избирателей»,— резюмирует политолог.

Андрей Винокуров