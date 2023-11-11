Единороссы встраиваются в президентский график

«Единая Россия» проведет свой съезд 17 декабря, заявил в пятницу секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Скорее всего, к тому моменту выборы президента-2024 уже будут назначены Советом федерации, а Владимир Путин может объявить о своем в них участии. По словам источников “Ъ”, основной темой съезда как раз и станет президентская кампания. До начала декабрьского форума партия проведет специальные панельные дискуссии, посвященные смысловым линиям предстоящих выборов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению Андрея Турчака, время и место предстоящего съезда «Единой России» полностью соответствуют текущему политическому моменту

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ По мнению Андрея Турчака, время и место предстоящего съезда «Единой России» полностью соответствуют текущему политическому моменту

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Единая Россия» (ЕР) определилась с датой очередного съезда: он пройдет 17 декабря, сообщил 10 ноября в своем Telegram-канале секретарь генсовета партии Андрей Турчак. По его словам, единороссы соберутся на площадке выставки-форума «Россия», которая проходит на ВДНХ с 4 ноября 2023-го по 12 апреля 2024 года. «Место его проведения выбрано неслучайно. Сегодня выставка "Россия" — это место, где собрано воедино то, чем наша страна гордится. То, во что мы верим. И то, к чему стремимся в будущем»,— пояснил единоросс.

Как ранее сообщал “Ъ”, эта выставка станет одним из ключевых мероприятий предстоящей федеральной кампании. По словам источников, близких к администрации президента (АП), на этой площадке запланированы сразу несколько «активностей», связанных с выборами президента. В частности, именно там Владимир Путин может огласить свое послание парламенту 2024 года, обсуждался также вариант записи на «России» новогоднего обращения президента. Наконец, по одному из базовых сценариев на одном из мероприятий выставки господин Путин может объявить о своем решении пойти на выборы-2024. Правда, пока это лишь варианты, которые ему предлагают люди, ответственные за проведение его избирательной кампании, а окончательное решение по ним принимает только сам Владимир Путин.

Ранее президент говорил, что обнародует свое решение по вопросу участия в выборах только после того, как они будут официально назначены. «У нас в соответствии с законом парламент должен принять решение в конце года: когда решение будет принято, будет объявлено о выборах, дата будет названа, тогда и поговорим»,— ответил Владимир Путин на соответствующий вопрос на пленарном заседании Восточного экономического форума в сентябре 2023-го.

Источник в ЕР отмечает, что съезд партии задуман как однодневный и достаточно компактный, так как он, по сути, будет посвящен лишь одному вопросу — президентской кампании. По базовому сценарию господин Путин пойдет на выборы как самовыдвиженец, сообщал ранее РБК. Собеседники “Ъ” подтверждают эту информацию. «Он все же президент всех»,— поясняет источник, близкий к АП. Тем не менее ЕР планирует принимать активное участие в его кампании.

По словам источника, выступлений на съезде, скорее всего, будет немного: свое слово скажут председатель ЕР Дмитрий Медведев и несколько делегатов. Разумеется, в случае участия в форуме Владимира Путина его речь тоже ожидается (10 ноября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал журналистам, что решение на этот счет «пока не принято»). По мнению источников “Ъ”, масштабных кадровых изменений на съезде, вероятнее всего, ожидать не стоит. Все-таки он посвящен президентской кампании, и планировать другие новостные поводы вряд ли будут, объясняет собеседник “Ъ”, близкий к АП. Но окончательных решений по этому вопросу пока нет.

До съезда партия планирует провести три специальные панельные дискуссии — в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Москве, рассказал в Telegram Андрей Турчак: «В них примут участие представители регионов. Там мы обсудим текущую ситуацию, поговорим о результатах работы, прежде всего по народной программе. О планах и позиции партии по ключевым вопросам жизни страны. Там же сформулируем предложения для съезда». При этом, по словам источника “Ъ”, все площадки будут связаны с главными смысловыми линиями президентской кампании, и на них будет сформулирован идеологический вклад партии в эти выборы.

По закону выборы президента должны пройти 17 марта 2024 года, а решение об их назначении Совет федерации должен принять в период с 8 по 18 декабря 2023-го. Исходя из названной единороссами даты съезда и привычного графика верхней палаты, заседающей, как правило, по средам, сенаторы могут 13 декабря назначить выборы, а президент в таком случае, вероятно, объявит свое решение в оставшиеся до съезда ЕР дни.

Напомним, что на свои первые и вторые выборы в 2000 и 2004 годах Владимир Путин шел как самовыдвиженец, а в 2008 году его преемник Дмитрий Медведев был выдвинут уже от ЕР. При возвращении господина Путина в Кремль в 2012 году, по словам источника “Ъ”, осведомленного в тонкостях той кампании, возможность самовыдвижения тоже обсуждалась, но в итоге его команда и он сам отдали предпочтение выдвижению от партии как более легкому и понятному с юридической точки зрения. В 2018 году Владимир Путин снова использовал самовыдвижение, а о своем решении баллотироваться объявил 6 декабря 2017-го на встрече с рабочими завода ГАЗ. Правда, в тот раз заявление прозвучало еще до официального назначения выборов: Совфед принял соответствующее постановление лишь 15 декабря. А 23 декабря ЕР провела съезд, на котором в присутствии президента поддержала его выдвижение на новый срок. «Как ответственная политическая сила мы понимаем, что в текущей ситуации Владимиру Путину правильно опираться на самые широкие слои граждан, а это не предполагает партийного представительства»,— заявил тогда Дмитрий Медведев.

Андрей Винокуров