Автозапчасти соберутся в России

«Соллерс» начнет производить в России подушки безопасности и рули для машин. О таких планах автоконцерна сообщает РБК. На фоне дефицита импортных запчастей компания планирует локализовать изготовление компонентов системы пассивной безопасности. Проект будет реализован на базе основного завода «Соллерс» в Ульяновске совместно с китайским партнером. Детали о нем пока не разглашаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Однако даже с появлением собственного производства дефицит запчастей на российском рынке вряд ли будет устранен ранее чем через два года, заметил член правления Союза автосервисов России Илья Плисов:

«По производству подушек безопасности и преднатяжителей ремней в Российской Федерации существовало как минимум два завода. Оба были с иностранным капиталом и поставляли свои изделия на конвейер, в том числе и автовазовский. В 2022 году они попали под санкции и потеряли возможность работать на территории страны.

Соответственно, у нас произошла ситуация, когда даже некоторые модели Lada выпускались без подушек безопасности. Безусловно, необходимо, чтобы такие производства были локализованы. Инициатива "Соллерса", видимо, закрывает этот вопрос отсутствия такого производства. Я думаю, что это будет весьма полезно.

Вместе с тем сами по себе подушки безопасности — довольно несложное устройство на сегодняшний день. Все есть в производстве в Российской Федерации, поэтому вопрос заключается лишь в том, чтобы договориться с предприятиями и организовать процессы под необходимые конкретные элементы.

Рули тоже у нас всегда выпускались. Другой разговор, что в основном это были простые механизмы, поэтому это производство нужно осовременить. По оценкам, его налаживание может занять от полугода до года. Дефицит можно будет устранить примерно через год-два, не раньше».

На первом этапе, как пишет РБК, в проект привлекут инвестиции в размере примерно 1,5 млрд руб. Возможно, деньги предоставит Фонд развития промышленности. Там уже подтвердили, что получили от «Соллерс» запрос на заем.

Компания планирует обеспечить локализацию всех производственных материалов, включая магниевый сплав для каркаса руля, пену и кожу. Однако на этот процесс может уйти много времени и финансов, подчеркнул главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков:

«У нас страшный дефицит в этом сегменте. Подушки безопасности или руль — это направление крайне перспективное, но проблема в том, что большинство компонентов, которые используются при их производстве, в России были неэффективными либо не могли обеспечить постоянство качества.

То есть мы в силах сделать несколько образцов, но не можем создать 1 млн штук одинакового качества, а это принципиальный вопрос. Поэтому если "Соллерсу" удастся это даже с какой-то минимальной частью компонентов российского производства, то это крайне правильно и перспективно.

Самое сложное — это электроника, блоки управления, ткани для надувной подушки безопасности. Мы даже их не делали.

Все это нужно локализовать, а как только вы локализуете один компонент, то должны будете пройти сертификацию, потому что это напрямую влияет на безопасность.

При этом если себестоимость российских подушек безопасности будет высокой, то, с одной стороны, это хорошо, мы их все равно делаем, но, с другой, получается, что дешевле их закупить за рубежом. Поэтому дорогие не нужны, нам нужны хорошие и по адекватной цене».

В «Соллерс» рассчитывают, что производство компонентов не только закроет внутренние потребности компании, но и будет пользоваться спросом со стороны конкурентов — группы ГАЗ и завода «Москвич».

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Ульяна Горелова