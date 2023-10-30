Запчасти доставляются с трудом

Ремонт автомобиля оригинальными запчастями станет еще сложнее. Казахстан перекрыл поставки деталей, опасаясь, что те могут использоваться как товары двойного назначения. Об этом “Ъ FM” рассказали российские импортеры. С начала 2023 года проблемы возникали почти на всех направлениях параллельного импорта. В июле «Известия» сообщили, что цены на автозапчасти из Европы, Японии и Кореи выросли на 20-30% с начала года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

И этот тренд продолжится, говорит учредитель компании «Автодегустатор» Арарат Мардоян: «Сейчас наблюдаем уже почти полный запрет транзита через Казахстан. Армения постепенно закрывает вывоз со своей территории, вводя много причин, например, двойное назначение, требует сертификаты, а их уже не достать, потому что правообладатели практически ушли.

При этом на рынках дружественных стран, например, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, не все запчасти есть. В КНР достаточно большой объем контрафакта, который едет в Россию как оригинал. Многие импортеры практически отказываются от таких поставщиков.

Есть более или менее работающие маршруты — это Киргизия и через Белоруссию. Но другая проблема именно в том, что стало меньше поставщиков оригинальных запчастей, а контейнеры застревали на таможнях в разных странах. У меня есть друзья-импортеры, у которых грузы на таможне стоят четыре-пять месяцев. Все это с учетом стоимости денег и оборачиваемости повышает расходную часть. Ввозить запчасти становится мягко говоря невыгодно. Кроме того, что цены вырастут, будет нехватка конкретных деталей, особенно тех, которые касаются электроники».

За последние полтора года число водителей, готовых на ремонт с подержанными запчастями, заметно выросло. Теперь это 40% автомобилистов, сообщили аналитики «Открытие Авто». Более популярными стали и аналоги оригинальных деталей. Год назад Центробанк даже включил их в расчет выплат по ОСАГО. Но при желании найти можно почти любую оригинальную деталь, хотя придется серьезно переплатить и подождать несколько месяцев, говорит вице-президент автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко:

«Если человек хочет ремонтировать свою машину оригинальными запасными частями, он это делает. Весь вопрос только в цене. Стоимость оригинальных деталей сильно выросла. Из Европы и США они идут около 60 дней. Проблема для владельцев Range Rover — оригинальные стекла. Mercedes-Benz — это электроника, блоки управления, ключи, Audi, BMW — железо. И вряд ли что-то изменится. При этом запчасти спокойно поступают через Объединенные Арабские Эмираты, и никто там не спрашивает, двойное назначение или нет.

Есть определенная группа товаров. К примеру, я из США не могу заказать детали напрямую на себя. Заказываю на своих друзей, на компанию, которая находится в Турции».

Весной СМИ сообщали о дефиците запчастей и комплектующих для китайских авто. Это связывали с тем, что дилеры не успели накопить достаточный запас деталей для новых машин. Впрочем, на прошлой неделе в компании «АвтоСпецЦентр» «Известиям» заявили, что с этим столкнулись лишь неофициальные станции техобслуживания.

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Даниил Бабкин