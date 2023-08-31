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Коммерсантъ FM
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Оригинальные автозапчасти ценятся все меньше

Каких комплектующих не хватает на российском рынке

40% автомобилистов согласны на ремонт с б/у запчастями. Более половины респондентов положительно относятся к созданию индустрии восстановленных деталей, таковы данные опроса компании «Открытие Авто». Как уточняют аналитики, треть автовладельцев в этом году столкнулись с дефицитом необходимых для ремонта компонентов. 85% участников опроса заметили рост цен на запчасти.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

При этом есть проблемы с наличием деталей не только для европейских машин, подчеркнул вице-президент автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко:

«Рынок б/у запчастей развит уже лет 10-12. Те автовладельцы, которые не хотят покупать неоригинальные новые комплектующие, приобретают оригинальные на вторичном рынке. Проблем в принципе никаких нет, кроме машин, выпущенных в 2022-2023 годах, в частности, немецких и английских марок.

Как изменились цены на обслуживание иномарок

Но в этой ситуации можно говорить о мировом дефиците. В той же Германии, если мы захотим купить дверь на Mercedes-Benz 2023 года, то придется подождать месяц-полтора.

Что касается России, то ввоз комплектующих идет через Сербию, Македонию и Турцию. Но, например, фары на иномарки сложно найти. Срок поставки ориентировочно составит 45-60 дней.

С американскими автомобилями та же картина. В частности, в моем сервисе клиент 89 дней ожидает заднего фонаря на Cadillac».

Между тем, как отмечают собеседники “Ъ FM”, с начала года цены на запчасти выросли минимум на 20%. При этом б/у детали иногда дешевле сразу в несколько раз, рассказал гендиректор центра «Услуги Авто» Юрий Пархоменко:

«С оригинальными запчастями есть сложности. Многие стали использовать альтернативные заменители, и в части ремонта б/у запчасти в разы дешевле. Вот, например, оригинальный ШРУС на BMW стоит в районе 20-30 тыс. руб. Цены сейчас на все запчасти выросли.

Где искать запчасти к иномаркам

Кроме того, не все из них реально привезти даже за большие деньги. Бывают случаи, когда поставку ждешь месяц, а потом тебе возвращают деньги из-за невозможности ее осуществить. То есть машина ставится надолго на прикол, и люди вынуждены искать альтернативу».

Заметно выросли цены также на расходники, такие как фильтры, тормозные диски и колодки. Больше других — на 70% — подорожали свечи зажигания, писал портал Autonews.ru.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дарья Фоменко

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