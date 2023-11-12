Reuters: «Хамас» остановил переговоры по заложникам

Боевики «Хамаса» объявили о приостановке переговоров по освобождению захваченных в Израиле заложников из-за обстрела окрестностей больницы «Аш-Шифа» на севере анклава, в результате которого учреждение осталось без электроснабжения. Об этом сообщил Reuters палестинский чиновник, участвующий в переговорах по заложникам.

Больница подверглась интенсивному обстрелу сегодня ночью, 12 ноября. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обвиняет «Хамас» в использовании больницы в качестве прикрытия для командного центра. Боевики «Хамаса» отрицают обвинения.

Арабский канал Al Hadath со ссылкой на Минздрав анклава сообщал, что пять пациентов «Аш-Шифа» умерли в реанимации из-за нехватки кислорода после отключения электричества. Глава ВОЗ сообщал о получении информации о том, что пытавшиеся бежать из больницы пациенты были обстреляны, ранены или убиты.

ЦАХАЛ отрицал атаки на больницу, заявляя, что ее восточная часть открыта для прохода. Власти Израиля предложили помощь в эвакуации детей из больницы «Аш-Шифа».

О попытках урегулирования конфликта — в материале «Ъ» «Терроризм подвергся резкому обсуждению».

Анастасия Ларина