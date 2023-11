Израиль предложил помощь в эвакуации детей из больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари в ходе брифинга вечером 11 ноября заявил, что сотрудники больницы «Аш-Шифа» в городе Газа обратились к израильским военным с просьбой эвакуировать из больницы детей. Даниэль Хагари пообещал оказать всю необходимую помощь.

«Мы напрямую и регулярно общаемся с персоналом больницы. Сотрудники больницы Шифа попросили, чтобы завтра мы помогли малышам педиатрического отделения попасть в более безопасную больницу. Мы окажем необходимую помощь»,— сказал он (цитата по The Times of Israel).

The Times of Israel отмечает, что незадолго до начала брифинга организация Physicians for Human Rights-Israel со ссылкой на врачей сообщила о гибели двух недоношенных детей в больнице «Аш-Шифа». В тот же день министр здравоохранения Палестины Май аль-Кайла заявила, что 39 недоношенных младенцев могут умереть из-за недостатка кислорода в случае отключения электричества в больнице.

Сегодня, 12 ноября, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что связь с больницей «Аш-Шифа» потеряна из-за полного ее отключения от электроснабжения. По его словам, приходят сообщения, что те, кто пытался бежать из больницы, были обстреляны, ранены или убиты. Накануне ЦАХАЛ отрицал атаки на больницу, заявляя, что восточная часть больницы открыта для прохода.

О попытках урегулирования конфликта — в материале «Ъ» «Терроризм подвергся резкому обсуждению».