ВОЗ потеряла связь с больницей Аш-Шифа в Газе после обстрела

Больница Аш-Шифа была полностью отключена от электроснабжения. По данным иранского агентства Tasnim, израильские войска ведут обстрел территории учреждения. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что связь с больницей потеряна.

По данным источников Tasnim, Израиль ведет массированный обстрел окрестностей больницы. Вокруг здания ведутся боестолкновения между палестинскими и израильскими военными. Минздрав Палестины констатирует, что жизнь пациентов и укрывшихся там беженцев находится в опасности. Медицинские власти отмечают, что учреждению нужны медикаменты, медоборудование и топливо.

«ВОЗ потеряла связь со своими координаторами в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа на фоне ужасающих сообщений о неоднократных нападениях на больницу»,— написал господин Гебрейесус в соцсети X. По его словам, приходят сообщения, что те, кто пытался бежать из больницы, были обстреляны, ранены или убиты. ВОЗ обеспокоена безопасностью медработников и пациентов и призывает к «немедленному гуманитарному прекращению огня в Газе».

Израильская армия накануне, 11 ноября, отрицала, что блокирует больницу Аш-Шифа. Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари говорил, что «восточная часть больницы открыта для безопасного прохода».

Война Израиля и «Хамаса» в секторе Газа длится с 7 октября. Она началась с атаки палестинского движения, жертвами которой стали 1,2 тыс. израильтян, были ранены 5,4 тыс. человек. Израиль проводит ответную военную операцию. В секторе Газа погибло уже больше 10,8 тыс. палестинцев. Большинство из них — это женщины и дети. 26,9 тыс. человек ранены. Сектор Газа находится в блокаде. Агентства ООН фиксируют катастрофическую ситуацию в анклаве.

О попытках урегулирования конфликта — в материале «Ъ» «Терроризм подвергся резкому обсуждению».

Леонид Уварчев