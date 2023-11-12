МЧС сообщило о начале эвакуации российских граждан из сектора Газа

МЧС России совместно с российскими дипломатами организовало работу по эвакуации мирного населения из сектора Газа, сообщило ведомство в Telegram-канале.

Отмечается, что на протяжении последней недели оперативная группа МЧС согласовывала порядок и маршруты эвакуации граждан, которые оказались в зоне палестино-израильского конфликта.

«На данный момент пункт пропуска пересекают граждане РФ, пожелавшие покинуть зону конфликта. Специалисты МЧС России оказывают на месте людям медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают их питанием и водой»,— заявили в ведомстве.

Все граждане России, пересекшие границу, будут направлены в Каир, где развернут оперативный штаб МЧС.

В настоящее время иностранные граждане покидают сектор Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом. 10 ноября сектор Газа через КПП должны были покинуть 594 иностранных гражданина, включая 85 россиян. Граждан России тогда впервые включили в список на выезд из сектора. Для их эвакуации в Каир прибыли два спецборта. Однако проход был заблокирован из-за «отсутствия координации по вопросу доставки раненых палестинцев из северной части сектора Газа».

По данным дипмиссии РФ в Палестине, в Газе находятся более 500 граждан России, из которых около 300 — несовершеннолетние.