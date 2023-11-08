Ислам Махачев возглавил рейтинг UFC

Россиянин Ислам Махачев возглавил рейтинг Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовых категорий, обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

Махачев 21 октября защитил титул чемпиона UFC в легком весе, нокаутировав обладателя пояса в полулегком дивизионе австралийца Александра Волкановски, и поднялся в рейтинге UFC на второе место. Позднее он выразил недовольство тем, что рейтинг возглавляет Джон Джонс, связав данное решение с политикой UFC, который хочет подогреть интерес к бою американца с соотечественником Стипе Миочичем.

В обновленной версии Махачев поднялся на первую строчку, сместив с нее Джонса. Он впервые возглавил рейтинг вне зависимости от весовых категорий. Также в рейтинге среднего веса на одну позицию поднялся представляющий ОАЭ боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев: он стал восьмым.

Махачеву 32 года, за свою карьеру в ММА он одержал 25 побед и потерпел одно поражение. 36-летний Джонс является чемпионом организации в тяжелом весе, на его счету 27 побед, одно поражение, еще один поединок был признан несостоявшимся. 11 ноября он должен был проводить защиту титула в поединке против Миочича, но выбыл из-за разрыва грудной мышцы.

«РИА Новости»