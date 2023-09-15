Выбьем вместе

Наиболее крупный и престижный промоушен в мире смешанных единоборств (MMA) Ultimate Fighting Championship (UFC), а точнее, его материнская компания Endeavor объявила о завершении процедуры слияния с не менее крупной структурой — World Wrestling Entertainment (WWE). Последняя известна в первую очередь организацией турниров по реслингу — постановочным боям, удивительно популярным в Северной Америке. Объединенная структура получила название TKO Group Holdings. Ее акции начали торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже, и в первый же день торгов капитализация новой структуры превысила $24 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Michelle Farsi / Zuffa LLC / Getty Images Фото: Michelle Farsi / Zuffa LLC / Getty Images

На этой неделе на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) начались торги акциями нового крупного игрока на рынке развлечений — компании TKO Group Holdings. Рынок воспринял их появление благожелательно. Стоимость бумаг TKO в первый же день торгов прибавила 3% и превысила $103 за штуку. Капитализация компании уже превысила $24 млрд — астрономическая для спортивной отрасли цифра. Столь заметный для развитых рынков дневной рост объясняется тем, что к появлению TKO все давно были готовы, поскольку новая компания создавалась как микс из двух чрезвычайно интересных проектов, каждый из которых имел свою весьма значимую ценность.

TKO Group Holdings была сформирована в результате слияния наиболее крупного и престижного в мире смешанных единоборств промоушена UFC и крупнейшего производителя турниров по реслингу, виду, имитирующему единоборства, WWE. О том, что WWE и Endeavor Group (материнская компания UFC) вступили в переговоры, сообщалось еще весной этого года. Тогда же были обнародованы и параметры готовившейся сделки. Она предусматривала, что 51% в объединенной структуре достанется Endeavor, а остальные 49% отойдут акционерам WWE. В итоге именно так и случилось. При этом, как и предполагалось, TKO возглавил босс Endeavor Ари Эмануэль, а исполнительным председателем стал контролирующий акционер WWE Винс Макмэн. Знаменитый Дейна Уайт, уже много лет руководящий UFC, сохранил ключевой пост и в промоушене и получил должность гендиректора TKO.

Само по себе слияние Endeavor Group, ключевым активом которой является UFC, устраивающий события, в которых люди бьют друг друга всерьез, и WWE, бизнес которой построен скорее на цирковых номерах с солидной акробатической составляющей, не так давно представлялось чем-то вроде противоестественного союза. Да, на тот же WWE претендентов всегда хватало. О безумной популярности реслинга в США можно судить хотя бы по тому, что это шоу дало дорогу в Голливуд некоторым звездам блокбастеров, например Халку Хогану или Дуэйну Джонсону. Пожалуй, с ними было бы трудно конкурировать даже такой звезде UFC, как Конор Макгрегор. Но Винс Макмэн, которому компания досталась от его отца Винса Макмэна-старшего, начавшего свой промоутерский бизнес еще в 1950-е годы, и не думал делиться предприятием, ежегодно приносившим ему много денег. В 2022 году компания, согласно ее собственному отчету, получила доход $1,29 млрд, а ее прибыль составила почти $200 млн. Для сравнения: доход UFC в 2022 году составил $1,14 млрд, но при этом прибыль превысила $387 млн. То есть у последней бизнес заметно более рентабельный.

Все изменилось в том же 2022 году, когда 78-летнего Макмэна заподозрили в том, что, во-первых, он неоднократно осуществлял акты домогательства к женщинам (с переменным успехом), во-вторых, покрывал возникавшие у тех претензии, выплачивая им значительные суммы со счетов компании. В общей сложности на урегулирование последствий похождений Винса Макмэна из средств WWE с 2007 года было израсходовано $19,6 млн. Дошло до того, что в отношении Макмэна Министерством юстиции США была начата проверка. О ее результатах не сообщается, но Винс Макмэн, который настаивает на том, что никогда не допускал «намеренного нарушения законов», а также выражает уверенность в том, что «расследование властей выяснит, что их вообще допущено не было», вынужден был на время оставить пост руководителя WWE. По официальной версии, сделал он это, поскольку ему потребовалось время на восстановление после операции на позвоночнике. Однако в январе 2023 года он вернулся на должность, и тогда же WWE сообщила о том, что рассматривает возможность продажи бизнеса.

В целом слияние с UFC (хотя фактически речь идет о том, что Endeavor Group поглотила WWE) оказалось для Винса Макмэна прекрасным выходом из сложившейся ситуации. В объединенной компании ему принадлежит 16% бумаг (их текущая стоимость около $3,85 млрд), но при этом лицом фирмы он уже не является, а значит, может спокойно разбираться с претензиями властей, если таковые в итоге возникнут, не опасаясь навредить бизнесу. При этом сам он старается подать случившееся как давно готовившуюся сделку, основанную на «тесных и доверительных отношениях, а также удивительном успехе Endeavor в деле развития UFC». «Мы уверены, что WWE теперь прекрасно готова к дальнейшему росту»,— заявил Винс Макмэн.

После слияния бизнес у TKO Group сформировался серьезнейший. По оценке самой объединенной компании, ее потенциальная аудитория по миру достигает 1 млрд человек, проживающих в 180 странах. При этом на счету TKO Group уже сейчас числится проведение 350 событий в год. Боссы TKO рассчитывают, что в результате слияния чистый доход, генерируемый новой структурой, возрастет на $100 млн уже в ближайшее время.

Александр Петров