К Сергею Павловичу прибился титул

Россиянин Сергей Павлович, который заработал репутацию одного из главных нокаутеров в UFC — основном промоушене в смешанных единоборствах (MMA),— из-за травмы обладателя чемпионского титула в супертяжелом весе Джона Джонса получил шанс завоевать звание его временного чемпиона. Для этого Павловичу нужно будет одолеть в ноябре очень опытного британского бойца Тома Аспинэлла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последние свои шесть боев Сергей Павлович выиграл нокаутом в первом же раунде

Фото: Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images Последние свои шесть боев Сергей Павлович выиграл нокаутом в первом же раунде

Фото: Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images

Глава UFC Дейна Уайт сообщил об изменениях в программе очередного крупного турнира промоушена, который состоится 11 ноября в Нью-Йорке. Они связаны с ЧП, случившимся с его предполагаемым хедлайнером.

Считалось, что им станет знаменитый американец Джон Джонс. В марте этого года Джонс совершил примечательный трюк. Спортсмен, который практически всю карьеру провел в полутяжелом весе (до 93 кг), после взятой им колоссальной по продолжительности — трехлетней — паузы вернулся уже в супертяжелый вес и в нем добыл чемпионский титул, расправившись с французом Сирилем Ганом. На UFC это произвело настолько сильное впечатление, что он сразу же поместил Джонса на верхнюю строчку своего рейтинга лучших бойцов вне зависимости от категории. В Нью-Йорке Джон Джонс должен был провести первую защиту звания против известного соотечественника Стипе Миочича.

Поединок, однако, сорвался. Дейна Уайт сообщил, что на тренировке в понедельник Джонс повредил грудное сухожилие. Травма потребует операции, в связи с чем американец пропустит около восьми месяцев.

UFC превратил формально в главный в турнире бой за чемпионский титул в полутяжелом весе между чехом Иржи Прохазкой и бразильцем Алексом Перейрой, а к нему добавил соглавный.

В поединке за статус временного чемпиона в супертяжелой категории, введенный из-за простоя владельца основного, сразятся россиянин Сергей Павлович и британец Том Аспинэлл.

Павлович, таким образом, может стать первым россиянином, получившим в ней чемпионское звание, пусть с оговоркой.

В том, что этот шанс ему выпал, нет ничего странного. На самом деле в любом случае, даже если бы не происшествие с Джоном Джонсом, 31-летний Сергей Павлович вскоре наверняка дрался бы за титул. В официальном рейтинге UFC в своей категории он сейчас находится на второй строчке, то есть фактически на третьей — вслед за чемпионом Джонсом и Сирилем Ганом. Но еще важнее репутация Павловича.

В последнее время он приобрел огромную популярность среди поклонников смешанных единоборств благодаря уникальному панчерскому таланту. В UFC Павлович проиграл один-единственный бой — дебютный в 2018 году против Алистара Оверима, бойца с шикарным послужным списком. Дальше у россиянина была феноменальная серия. Он одержал шесть побед подряд, и все — в первом же раунде, используя свой невероятно сильный удар.

Причем нельзя сказать, что на пути Сергея Павловича попадались сплошь посредственные оппоненты. Например, в своем предыдущем поединке в апреле он разделался с американцем Кертисом Блейдсом, который сам является безусловной суперзвездой MMA.

В Нью-Йорке, правда, Павловича ждет, кажется, испытание потяжелее тех, что он уже преодолел.

Том Аспинэлл, с которым россиянин мог пересечься еще в 2021 году, но так и не принял участия в матче с британцем из-за проблем с американской визой,— чрезвычайно матерый боец с классным арсеналом. Аспинэлл серьезно занимался боксом, однако в отличие от Павловича делает акцент, как правило, на борьбе, которую отлично освоил. С помощью различных борцовских приемов он одолел нескольких опасных соперников, включая Александра Волкова, считавшегося до взлета Павловича основной надеждой России в супертяжелом весе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Том Аспинэлл (справа)

Фото: Per Haljestam / USA TODAY Sports / Reuters Том Аспинэлл (справа)

Фото: Per Haljestam / USA TODAY Sports / Reuters

Правда, после выигрыша у Волкова Том Аспинэлл уступил тому же Кертису Блейдсу, не доставившему никаких трудностей Сергею Павловичу. Но на результат этого боя в июле 2022 года не стоит обращать особого внимания. Дело в том, что, по сути, его и не было. Уже в самом начале поединка Аспинэлл травмировал колено и продолжать не смог. Вернулся в октагон он через год, уверенно справившись с крепким поляком Марцином Тыбурой, которого огорошил как раз ударной техникой. У Аспинэлла она всегда в резерве.

Алексей Доспехов