Президент Ирана призвал к суду над Израилем и США

Президент Ирана Эбрахим Раиси призвал международный суд наказать израильских и американских лидеров за обстрелы сектора Газа. Об этом он заявил на саммите Лиги арабских государств в Эр-Рияде.

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«Необходимо организовать международный суд для преследования и наказания сионистских и американских преступных лидеров»,— сказал он (цитата по Tasnim).

Иранское агентство Tasnim сообщает, что господин Раиси высказал десять предложений в поддержку Газы. Помимо международного суда он заявил о необходимости создать специальный фонд для восстановления сектора Газа. Он добавил, что в анклаве нужно «прекратить убийства» местных жителей, «немедленно вывести армию» Израиля оттуда и «прекратить любые политические и экономические ограничения».

МИД Ирана 6 ноября призвал ООН и МАГАТЭ принять меры по денуклеаризации Израиля. Заявление стало реакцией на слова министра по делам Иерусалима и наследия Израиля Амихая Элияху о возможности применить ядерное оружие в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал его слова оторванными от реальности.

Подробнее — в материале «Ъ.FM» «Израиль рассчитывает на сектор».

Петр Бузлаев