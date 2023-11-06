МИД Ирана призвал ООН и МАГАТЭ принять меры для денуклеаризации Израиля
Глава иранского МИДа Хосейн Амир-Абдоллахиан призвал Совет Безопасности ООН и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) принять срочные меры по денуклеаризации Израиля. Так он отреагировал на слова министра по делам Иерусалима и наследия Израиля Амихая Элияху о возможности применения ядерного удара на территории сектора Газа.
«Заявления израильского министра об использовании атомных бомб показывают реальную неспособность режима противостоять сопротивлению. Совет Безопасности ООН и Международное агентство по атомной энергии должны предпринять немедленные и непрерывные действия по денуклеаризации этого варварского государства, осуществляющего политику апартеида. Полная ответственность за этот геноцид лежит на Белом доме»,— написал господин Абдоллахиан в соцсети X.
Господин Элияху утверждал, что его слова были метафорой. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил министра от работы до особого уведомления, назвав его заявления «оторванными от реальности». Палестинская организация «Хамас», которая воюет с Израилем, убеждена, что заявления министра возникли не на пустом месте.
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