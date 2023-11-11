В Госдуму ко второму чтению проекта бюджета на трехлетку поступило 920 поправок

В Госдуму ко второму чтению проекта бюджета на 2024–2026 годы было направлено 920 поправок, заявил глава комитета по бюджету Андрей Макаров. По его словам, с правительством удалось согласовать выполнение всех условий депутатов, озвученных при рассмотрении проекта в первом чтении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Макаров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Макаров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«В Госдуму поступили 920 поправок, и надо сказать, что после серьезной подготовительной работы четыре поправки из этих 920 были отозваны авторами. Нам осталось рассмотреть всего 916 поправок»,— рассказал господин Макаров на заседании комитета (цитата по «РИА Новости»).

Он уточнил, что поправки, подготовленные фракцией «Единая Россия», предусматривают дополнительное выделение 138,6 млрд руб. на социальные мероприятия на три года: 51,3 млрд руб. в 2024 году, 43,9 млрд руб. в 2025 году и 43,4 млрд руб. в 2026 году. В числе других поправок:

дополнительные средства на лекарственное обеспечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, на создание системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами (включая участников военной операции);

выделение субсидий издательствам, издающим литературу для инвалидов по зрению;

дополнительные средства на финансирование детского отдыха, на расширение образовательных программ, в том числе для профессиональной переподготовки;

дополнительные средства на комплексное развитие сельских территорий, на поддержку экспорта сельхозпродукции и промышленных производителей.

Внесенный правительством пакет поправок предполагает перераспределение внутри бюджета расходов более чем на 3 млрд руб.: почти 1,5 млрд руб. — на 2024 год, 819,8 млрд руб. — на 2025 год, 829,5 млрд руб. — на 2026 год. Во втором чтении проекта бюджета Госдума рассмотрит в среду, 15 ноября. Ко второму чтению бюджета РФ на 2023-2025 годы было подано 743 поправки, из них 520 поправок правительства, рассказывал господин Макаров в ноябре 2022 года.

Проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов правительство внесло в Госдуму 27 сентября. 26 октября он прошел первое чтение. В ноябре правительство предложило перераспределить 6,7 трлн руб. расходов госбюджета.

Подробности — в материале «Ъ» «Деньги нашлись на победу и не только».

Лаура Кеффер