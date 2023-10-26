Деньги нашлись на победу и не только

Госдума в четверг приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Сторонники документа характеризовали его как «бюджет победы» и апеллировали к тому, что голосовать за него надо всем, чтобы за рубежом никому не пришла в голову мысль о расколе в российских элитах. Но консолидированной позиции не получилось: коммунисты и эсеры проголосовали против.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Минфина Антон Силуанов заверил депутатов, что денег в новом бюджете хватит и на спецоперацию, и на мирную жизнь

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Глава Минфина Антон Силуанов заверил депутатов, что денег в новом бюджете хватит и на спецоперацию, и на мирную жизнь

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Общий объем расходов на национальную оборону составит в следующем году почти 11 трлн руб., потому что все ресурсы государства «сконцентрированы для основной задачи — нашей победы» в специальной военной операции (СВО), и на это направлено 29% всех запланированных расходов, сразу предупредил депутатов министр финансов Антон Силуанов. До СВО расходы на оборону составляли 14%. Второй приоритетной задачей он назвал «выполнение социальных обязательств»: на них заложено 11 трлн руб. Здесь министр сообщил о новации: в проекте главного финансового документа предусмотрены ресурсы на создание государственного фонда поддержки участников СВО — около 30 млрд руб. на три года. Третьим приоритетом господин Силуанов назвал технологическое развитие страны.

Спикер Думы Вячеслав Володин признал, что «есть коллеги, которые могут не поддержать бюджет», но важность вышеперечисленных целей и задач «всем очевидна».

Председатель думского комитета по бюджету Андрей Макаров («Единая Россия», ЕР) показал депутатам первый федеральный бюджет, который Дума приняла 30 лет назад, уместившийся всего на 32 страницах и не имевший, по мнению единоросса, «ничего общего ни с реальностью, ни с защищенностью людей». Нынешний проект — совсем другое дело, хотя с ним тоже не все гладко, и «Единая Россия» направила свои предложения ко второму чтению, отметил господин Макаров, выразив надежду, что бюджет в первом чтении поддержат все фракции.

Председатель комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин (КПРФ) пожаловался на недофинансирование агропромышленного комплекса (АПК), из-за чего «русская деревня живет в темноте». Антон Силуанов в ответ уверял, что АПК — приоритетное направление: сейчас на него предусмотрено 550 млрд руб. в 2024 году, а в прошлогоднем проекте было запланировано 466 млрд руб.

Андрей Исаев (ЕР) попросил министра подтвердить, что средства на реализацию всех задач есть и у федерального центра, и у регионов.

Господин Силуанов заверил, что «все социальные обязательства федерального уровня обеспечены финансированием», а для поддержки регионов в случае чего «есть запасы».

Владимир Кошелев (ЛДПР) спросил, почему с годами не увеличивается сумма 10 млрд руб., выделяемая на обеспечение детей-сирот жильем. Антон Силуанов разъяснил, что в первую очередь это обязательство регионов, а они увеличивают финансирование с каждым годом.

Анна Скрозникова («Новые люди») поинтересовалась, почему сократились расходы на школы для детей с ограниченными возможностями. Заложенных денег «хватает для выполнения намеченных планов», парировал министр.

Председатель комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) поднял традиционный для либерал-демократов вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам. Он предложил для начала сделать это хотя бы в отношении пенсионеров, работающих в здравоохранении и социальной сфере. Индексация по отдельным профессиям «не очень хорошее предложение», оценил идею господин Силуанов.

Выступая от фракции, лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что в проекте бюджета растут «всего два раздела» — расходы на СВО и долг.

«В конце трехлетки будем платить по долгам почти 2,5 трлн»,— полагает коммунист. А вот если бы правительство приняло предложения Компартии, то это был бы «бюджет развития», а не «тупика», посетовал господин Зюганов. Он также разочарован игнорированием предложения «перенять опыт народных предприятий». «По одному в каждом районе — и мы завалим их своей продукцией и еще и пол-Европы будем кормить. Не хотят принимать то, что совершенно очевидно, я просто этой логики не понимаю»,— недоумевал коммунист и в итоге вынес вердикт, что его партия за предложенный документ голосовать не будет.

А вот лидер ЛДПР Леонид Слуцкий нашел свой аргумент в пользу бюджета: «Но если мы не примем бюджет? Что скажут в мире? Что Россия разорвана в клочья, она даже бюджет не может принять». Также он сослался на ст. 190 Бюджетного кодекса, согласно которой в случае непринятия бюджета «финансирование идет по одной двенадцатой обязательств, которые были в нынешнем году». Это значит: нельзя выделить дополнительные деньги на оборону, на поддержку семей военнослужащих, на село, пояснил депутат. «Этот бюджет называется "Все для фронта, все для победы". Это имя данного бюджета,— провозгласил лидер ЛДПР, сорвав аплодисменты.— Не хайповать сегодня надо, а плечом к плечу работать на победу, на страну и на здравые идеи президента».

Выступивший от фракции «Справедливая Россия — За правду» Валерий Гартунг вступил в полемику с либерал-демократом: «Если считать фронтом и победой борьбу за денежные знаки, которая у нас идет в нефтегазовом и в финансовом секторах, то этот бюджет для фронта и победы, но только фронт и победа в другом месте». Эсер подчеркнул, что в нефтяную отрасль поступят 3,3 трлн руб. Господин Гартунг напомнил о своем предложении отменить налоговый маневр в нефтянке, а также о нежелании кабмина индексировать пенсии работающим пенсионерам. «Такой бюджет нам не нужен»,— заключил депутат.

«Деньги были, деньги будут, и, что примечательно, деньги есть даже сейчас»,— оптимистично отметила Роза Чемерис («Новые люди»).

Но главное — как они расходуются, подчеркнула депутат: ко второму чтению ее партия внесет поправки, чтобы расходы на здравоохранение и образование сохранились на уровне 2023 года.

Андрей Макаров, выступая от фракции, намекнул, что не все одинаково активно работали над проектом бюджета: «Мы с ЛДПР и "Новыми людьми" не просто отпахали весь бюджет, мы вместе решали вопросы. Члены этих фракций Владислав Даванков и Каплан Панеш прошли с нами каждую госпрограмму, каждую цифру». Что касается нефтяного маневра, то благодаря ему растут расходы на соцполитику, отметил единоросс.

В итоге за проект бюджета проголосовали 320 депутатов, против — 80, воздержавшихся не было. Второе чтение запланировано на 15 ноября.

Ксения Веретенникова