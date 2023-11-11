Шмыгаль: Украина надеется за счет $30 млрд от Запада закрыть дефицит бюджета

Украина надеется получить более $30 млрд от Евросоюза, США и Международного валютного фонда (МВФ), а также стран-союзников, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, эта сумма поможет перекрыть дефицит госбюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Clodagh Kilcoyne/File Photo, Reuters Фото: Clodagh Kilcoyne/File Photo, Reuters

Он уточнил, что доходы бюджета составят 1,78 трлн гривен ($49,3 млрд), расходы оцениваются в 3,35 трлн грн ($92,8 млрд). «Практически каждый день ведем работу, чтобы получить поддержку партнеров на финансирование суммы дефицита бюджета. Ожидаем получения $5,4 млрд от МВФ, €18 млрд финансовой помощи от ЕС, более $10 млрд от США»,— сказал господин Шмыгаль на заседании Рады (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что Киев ожидает дополнительную помощь в том числе от Японии, Великобритании, Швеции и Португалии. Денис Шмыгаль признал, что профинансировать основные расходы бюджета в условиях дефицита 1,57 трлн грн — «очень непростая задача».

Расходы сводного бюджета Украины в январе—августе выросли на 59% год к году и составили 2,578 трлн грн (около $70 млрд). В октябре Верховная рада проголосовала за увеличение расходов бюджета на 322,6 млрд грн. Глава украинского Минфина Cергей Марченко говорил, что без помощи западных союзников стране грозит дыра в бюджете в размере $29 млрд.

Лаура Кеффер