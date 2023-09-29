Расходы сводного бюджета Украины в январе—августе выросли на 59%

Расходы сводного бюджета Украины за восемь месяцев текущего года выросли на 59% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, сообщил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов и налоговой политики Даниил Гетманцев. Доходы за январь—август выросли на 52%.

«Очередные хроники выполнения сводного бюджета во время войны. За январь—август 2023 года доходы составили 1,95 трлн гривен ($52,8 млрд.— "Ъ"). Рост против аналогичного периода прошлого года на 52%. Расходы — 2,578 трлн гривен ($70 млрд.— "Ъ"). Рост против аналогичного периода прошлого года на 59%»,— написал господин Гетманцев в своем Telegram-канале.

Как уточнил депутат, расходы на оборону в 2023 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 130%, на безопасность и правопорядок — на треть, на соцзащиту — на 13%.

Доходы от налоговых поступлений в бюджет Украины выросли на 23%. Поступления от грантов увеличились на 18%. Отчисления от прибыли в Национальный банк Украины принесли на 282% доходов больше, чем в январе—августе 2022 года.

Государственный долг Украины к концу августа составлял почти $134 млрд. Как поясняли в Верховной раде, после начала военного конфликта с Россией госдолг Украины в валютном эквиваленте увеличился как минимум на треть. Украинские власти допустили оплату части госдолга за счет заблокированных российских активов.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».