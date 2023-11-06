Министр финансов Украины: без помощи Запада бюджету грозит дыра на $29 млрд

На этой неделе Верховная рада примет бюджет Украины на 2024 год. Однако без помощи западных союзников стране грозит дыра в бюджете в размере $29 млрд, заявил Politico глава украинского Минфина Cергей Марченко. По его словам, если на Украине возникнет экономический кризис, то у этого «будут побочные эффекты для Евросоюза» (ЕС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Susana Vera, Reuters Фото: Susana Vera, Reuters

Министр заверил, что украинские власти «открыты для дальнейших реформ по укреплению антикоррупционных органов», однако подчеркнул, что финансовая помощь Украине необходима срочно. «Мы готовы к обсуждению (реформ.— "Ъ"), но не готовы к тому, что это может стать причиной задержки предоставления поддержки Украине. Нам нужны деньги с начала следующего года»,— отметил господин Марченко.

Задержки помощи Украине будут иметь последствия и для ЕС, предупредил он. «Последствия экономического кризиса будут очень и очень травматичными не только для Украины, но и для всей Европы, в том числе из-за миграции, из-за огромного роста цен по всей Европе, особенно на некоторые продукты питания, возможно, снова на нефть и газ»,— утверждает Cергей Марченко.

Глава Минфина Украины также попросил союзников передать стране около $300 млрд российских активов, замороженных странами G7 в рамках санкций с начала военного конфликта. «Для Украины законный приоритет получение этих российских замороженных активов для восстановления Украины»,— уточнил он.

В конце августа господин Марченко говорил об отсутствии финансовых гарантий от доноров для бюджета на 2024 год. В конце сентября министр признал, что на Западе все меньше желающих выделять деньги Киеву, но выразил уверенность, что страна «обеспечит около $42 млрд» на финансирование дефицита бюджета. В октябре Сергей Марченко вновь заявил, что западные партнеры начали уставать от финансовой и военной поддержки Киева.

Лаура Кеффер