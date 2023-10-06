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Коммерсантъ FM
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Верховная рада проголосовала за увеличение расходов бюджета на 322,6 млрд грн

Верховная рада одобрила увеличение расходов государственного бюджета в 2023 году на 322,6 млрд грн (около $8,8 млрд). Таким образом, расходы бюджета Украины впервые превысят 3,39 трлн грн ($92,5 млрд), а дефицит превысит рекордные 2 трлн грн ($54,6 млрд), сообщил в Telegram депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

Господин Железняк уточнил, что в рамках увеличения расходов больше всего средств пойдет на финансирование нужд Минобороны Украины — 211 млрд грн ($5,8 млрд), МВД — 79 млрд грн ($2,2 млрд) и Министерства социальной политики — 16,5 млрд грн ($450 млн).

Расходы сводного бюджета Украины в январе—августе 2023 года выросли на 59% год к году и составили 2,578 трлн грн (около $70 млрд). В частности, расходы на оборону в годовом выражении выросли на 130%, на безопасность и правопорядок — на треть, на соцзащиту — на 13%.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

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