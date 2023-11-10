Больше четырех не собираться

В Белоруссии начинается электоральный цикл, в рамках которого в республике в феврале изберут парламент, а в апреле — членов Всебелорусского народного собрания (ВНС). Это будет новый орган с крайне широкими полномочиями и «политбюро», состоящим из 15 человек. Встретившись в пятницу с лидерами четырех оставшихся в стране легальных партий, президент Белоруссии Александр Лукашенко подробно разъяснил им, чего именно ждет от участников электоральных гонок. Ключевая задача — быть «помощниками власти», нацеленными на созидание, а не на «борьбу с государством».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Александр Лукашенко

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В начале нынешнего года в Белоруссии насчитывалось 15 официально зарегистрированных партий. Но вслед за принятием в феврале нового законодательства, ужесточившего правила и условия, их осталось всего четыре: «Белая Русь», впервые зарегистрированная лишь в мае, Либерально-демократическая партия Беларуси, Компартия, а также Республиканская партия труда и справедливости.

Именно с представителями этих партий Александр Лукашенко и провел 10 ноября встречу, посвященную главным образом подготовке к парламентским и местным выборам, которые намечены на 25 февраля будущего года. «Это очень важная кампания в Беларуси. Важнее политической кампании в будущем году нет»,— предупредил господин Лукашенко за день до пятничной встречи.

Главный посыл президента слушавшим его политикам был таким: «Предназначение партий — не бороться с государством, a конкурировать между собой на уровне проектов, законодательных инициатив. Все, что нацелено на созидание». Кроме того, господин Лукашенко отметил: польза политических сил — в том числе и в том, чтобы «стать помощниками власти в разъяснении принимаемых решений».

При этом белорусский лидер — к слову, беспартийный — поспешил откреститься от намерения выстроить в стране партию власти.

«Мы не воссоздаем КПСС, не строим партию власти, не разделяем общество по партийной принадлежности»,— отметил он.

Не позабыл белорусский лидер и тех, кто государственной власти, напротив, долгое время мешал. «В ходе перерегистрации (партий.— “Ъ”) мы очистили партийное поле от декоративных объединений и тех, чья деятельность направлена на подрыв основ конституционного строя нашей страны… Избранная нами модель управления страной — президентская республика — оптимальная для нашего общества с учетом исторических традиций и геополитического положения. Люди должны это не просто понимать, а принять как аксиому»,— заявил господин Лукашенко в открытой части встречи, адресуя этот посыл скорее всей нации, нежели ее отдельным представителям, сидящим с ним за одним круглым столом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: president.gov.by Фото: president.gov.by

Февральские выборы, ради обсуждения которых глава государства собрал в пятницу партийных лидеров, станут началом большого электорального цикла в Белоруссии. В апреле стране предстоит еще сформировать Всебелорусское народное собрание (ВНС), которое было объявлено высшим представительным органом народовластия.

Учредить этот орган было решено на волне массовых протестов, захлестнувших республику в ходе президентских выборов три года назад. Господин Лукашенко, ставший официальным победителем голосования, но не признанный таковым оппозицией во главе со Светланой Тихановской, решил предъявить нации элемент демократизации и организовал в феврале 2022 года голосование о внесении поправок к конституции.

Главными корректировками Основного закона тогда стали ограничение правления главы государства двумя сроками и передача части президентских полномочий ВНС.

Этот новый орган, выбирать 1,2 тыс. членов которого белорусским избирателям и предстоит вслед за выборами в парламент, получит право утверждать основные направления внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию национальной безопасности, а также предлагать изменения в конституцию и вводить чрезвычайное положение «в случае бездействия президента» и, наконец, согласовывать ключевые кадровые назначения вроде состава высших судов и Центризбиркома. При этом внутри ВНС появится президиум из 15 человек.

«На самом деле состав ВНС состоит из номенклатуры, силовиков и пропагандистов. Это люди Лукашенко, за счет которых он готовит себе легитимную группу, призванную защищать его интересы,— отметил в беседе с “Ъ” замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.— И списки будущих депутатов парламента, и списки членов ВНС давно готовы. Главным параметром здесь является управляемость. Поэтому все эти встречи с лидерами партий, демонстрация обсуждений — это полная имитация демократии ради лоббирования интересов власти на выборах».

Между тем свою параллельную избирательную кампанию на днях решила начать и белорусская оппозиция, вытесненная из страны несколько лет назад.

На этой неделе несколько оппозиционеров побывали в Польше и Германии в надежде убедить проживающих там соотечественников организовать альтернативу тем выборам, что пройдут в феврале 2024-го в Белоруссии,— избрать Координационный совет. «Эти выборы нужны для того, чтобы создать легитимный "центр силы", который поддерживают белорусы. Чем больше будет участников этих выборов, тем большее влияние будет иметь этот орган. И мы должны показать альтернативу тем выборам, которые готовит режим в практически оккупированной Беларуси. Нам нужен Координационный совет как орган, опирающийся на свободные выборы, чтобы выдвигать свои законодательные инициативы, инициировать что-то в тех странах, где мы оказались»,— заявил на этой неделе спикер Координационного совета Андрей Егоров.

Впрочем, по мнению доцента кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилла Коктыша, прежде всего эта инициатива нацелена то, чтобы на фоне уменьшающегося потока донорской помощи белорусской оппозиции переподтвердить свою легитимность в глазах Запада. «Главная проблема в том, что безальтернативность Координационного совета, который сам себя назначил в 2020 году, вызывает много вопросов и у доноров, и у остальной диаспоры. И оппозиционерам важно продемонстрировать, что так называемая "Беларусь Беглая" существует, что она подконтрольна и пересчитана. Но на фоне внутренней деконсолидации и внутренней борьбы в стане оппозиции это будет проблематично»,— предположил собеседник “Ъ”.

Наталия Портякова