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Больше четырех не собираться

Президент Белоруссии пересчитал легальные партии перед началом избирательной кампании

В Белоруссии начинается электоральный цикл, в рамках которого в республике в феврале изберут парламент, а в апреле — членов Всебелорусского народного собрания (ВНС). Это будет новый орган с крайне широкими полномочиями и «политбюро», состоящим из 15 человек. Встретившись в пятницу с лидерами четырех оставшихся в стране легальных партий, президент Белоруссии Александр Лукашенко подробно разъяснил им, чего именно ждет от участников электоральных гонок. Ключевая задача — быть «помощниками власти», нацеленными на созидание, а не на «борьбу с государством».

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Александр Лукашенко

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В начале нынешнего года в Белоруссии насчитывалось 15 официально зарегистрированных партий. Но вслед за принятием в феврале нового законодательства, ужесточившего правила и условия, их осталось всего четыре: «Белая Русь», впервые зарегистрированная лишь в мае, Либерально-демократическая партия Беларуси, Компартия, а также Республиканская партия труда и справедливости.

Именно с представителями этих партий Александр Лукашенко и провел 10 ноября встречу, посвященную главным образом подготовке к парламентским и местным выборам, которые намечены на 25 февраля будущего года. «Это очень важная кампания в Беларуси. Важнее политической кампании в будущем году нет»,— предупредил господин Лукашенко за день до пятничной встречи.

Главный посыл президента слушавшим его политикам был таким: «Предназначение партий — не бороться с государством, a конкурировать между собой на уровне проектов, законодательных инициатив. Все, что нацелено на созидание». Кроме того, господин Лукашенко отметил: польза политических сил — в том числе и в том, чтобы «стать помощниками власти в разъяснении принимаемых решений».

При этом белорусский лидер — к слову, беспартийный — поспешил откреститься от намерения выстроить в стране партию власти.

«Мы не воссоздаем КПСС, не строим партию власти, не разделяем общество по партийной принадлежности»,— отметил он.

Не позабыл белорусский лидер и тех, кто государственной власти, напротив, долгое время мешал. «В ходе перерегистрации (партий.— “Ъ”) мы очистили партийное поле от декоративных объединений и тех, чья деятельность направлена на подрыв основ конституционного строя нашей страны… Избранная нами модель управления страной — президентская республика — оптимальная для нашего общества с учетом исторических традиций и геополитического положения. Люди должны это не просто понимать, а принять как аксиому»,— заявил господин Лукашенко в открытой части встречи, адресуя этот посыл скорее всей нации, нежели ее отдельным представителям, сидящим с ним за одним круглым столом.

Фото: president.gov.by

Фото: president.gov.by

Февральские выборы, ради обсуждения которых глава государства собрал в пятницу партийных лидеров, станут началом большого электорального цикла в Белоруссии. В апреле стране предстоит еще сформировать Всебелорусское народное собрание (ВНС), которое было объявлено высшим представительным органом народовластия.

Учредить этот орган было решено на волне массовых протестов, захлестнувших республику в ходе президентских выборов три года назад. Господин Лукашенко, ставший официальным победителем голосования, но не признанный таковым оппозицией во главе со Светланой Тихановской, решил предъявить нации элемент демократизации и организовал в феврале 2022 года голосование о внесении поправок к конституции.

Главными корректировками Основного закона тогда стали ограничение правления главы государства двумя сроками и передача части президентских полномочий ВНС.

Этот новый орган, выбирать 1,2 тыс. членов которого белорусским избирателям и предстоит вслед за выборами в парламент, получит право утверждать основные направления внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию национальной безопасности, а также предлагать изменения в конституцию и вводить чрезвычайное положение «в случае бездействия президента» и, наконец, согласовывать ключевые кадровые назначения вроде состава высших судов и Центризбиркома. При этом внутри ВНС появится президиум из 15 человек.

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«На самом деле состав ВНС состоит из номенклатуры, силовиков и пропагандистов. Это люди Лукашенко, за счет которых он готовит себе легитимную группу, призванную защищать его интересы,— отметил в беседе с “Ъ” замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.— И списки будущих депутатов парламента, и списки членов ВНС давно готовы. Главным параметром здесь является управляемость. Поэтому все эти встречи с лидерами партий, демонстрация обсуждений — это полная имитация демократии ради лоббирования интересов власти на выборах».

Между тем свою параллельную избирательную кампанию на днях решила начать и белорусская оппозиция, вытесненная из страны несколько лет назад.

На этой неделе несколько оппозиционеров побывали в Польше и Германии в надежде убедить проживающих там соотечественников организовать альтернативу тем выборам, что пройдут в феврале 2024-го в Белоруссии,— избрать Координационный совет. «Эти выборы нужны для того, чтобы создать легитимный "центр силы", который поддерживают белорусы. Чем больше будет участников этих выборов, тем большее влияние будет иметь этот орган. И мы должны показать альтернативу тем выборам, которые готовит режим в практически оккупированной Беларуси. Нам нужен Координационный совет как орган, опирающийся на свободные выборы, чтобы выдвигать свои законодательные инициативы, инициировать что-то в тех странах, где мы оказались»,— заявил на этой неделе спикер Координационного совета Андрей Егоров.

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Впрочем, по мнению доцента кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилла Коктыша, прежде всего эта инициатива нацелена то, чтобы на фоне уменьшающегося потока донорской помощи белорусской оппозиции переподтвердить свою легитимность в глазах Запада. «Главная проблема в том, что безальтернативность Координационного совета, который сам себя назначил в 2020 году, вызывает много вопросов и у доноров, и у остальной диаспоры. И оппозиционерам важно продемонстрировать, что так называемая "Беларусь Беглая" существует, что она подконтрольна и пересчитана. Но на фоне внутренней деконсолидации и внутренней борьбы в стане оппозиции это будет проблематично»,— предположил собеседник “Ъ”.

Наталия Портякова

Фотогалерея

Политическая карьера Александра Лукашенко

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«Беларусь стояла на краю пропасти, а я помог ей сделать шаг вперед»&lt;br> Восхождение Александра Лукашенко по политической лестнице началось в период перестройки. Известность народный депутат Верховного совета (ВС) Белоруссии Лукашенко получил в первую очередь из-за критики председателя ВС Станислава Шушкевича, а также после публикации в «Народной газете» своей программной статьи «Диктатура: белорусский вариант?»

«Беларусь стояла на краю пропасти, а я помог ей сделать шаг вперед»
Восхождение Александра Лукашенко по политической лестнице началось в период перестройки. Известность народный депутат Верховного совета (ВС) Белоруссии Лукашенко получил в первую очередь из-за критики председателя ВС Станислава Шушкевича, а также после публикации в «Народной газете» своей программной статьи «Диктатура: белорусский вариант?»

Фото: РИА НОВОСТИ / Юрий Иванов

«Возле кормушки, имя которой власть, все хрюкают одинаково: и красные, и белые»&lt;br> Александр Лукашенко не раз заявлял о том, что при ратификации в ВС Белоруссии Беловежских соглашений, он голосовал против. По некоторым данным, он воздержался от голосования. Уже будучи президентом Лукашенко не раз говорил, что распад СССР — «величайшая геополитическая катастрофа XX века»

«Возле кормушки, имя которой власть, все хрюкают одинаково: и красные, и белые»
Александр Лукашенко не раз заявлял о том, что при ратификации в ВС Белоруссии Беловежских соглашений, он голосовал против. По некоторым данным, он воздержался от голосования. Уже будучи президентом Лукашенко не раз говорил, что распад СССР — «величайшая геополитическая катастрофа XX века»

Фото: AP / Pool

«Я сторонник искренней политики. От своей честности я страдаю уже 15 лет»&lt;br> До своего выдвижения в президенты Александр Лукашенко возглавлял временную комиссию Верховного совета по борьбе с коррупцией. Во время предвыборной кампании он обещал снизить инфляцию и остановить обнищание народа, уничтожить мафию и коррупцию, восстановить связи с республиками бывшего СССР

«Я сторонник искренней политики. От своей честности я страдаю уже 15 лет»
До своего выдвижения в президенты Александр Лукашенко возглавлял временную комиссию Верховного совета по борьбе с коррупцией. Во время предвыборной кампании он обещал снизить инфляцию и остановить обнищание народа, уничтожить мафию и коррупцию, восстановить связи с республиками бывшего СССР

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Дело не в том, изберете вы меня или нет, — где вы денетесь, изберете, и если вас устраивает, то я буду работать»&lt;br> Предвыборная кампания Александра Лукашенко сопровождалась громкими инцидентами. 16 июня 1994 года на него покушались: автомобиль кандидата в президенты был обстрелян неизвестными на трассе под Витебском. 28 июня Лукашенко не пустили в Дом правительства. Когда тот все же проник в здание, то был избит милиционерами. В объяснительной записке они написали, что в ходе инцидента Лукашенко повредил им форму

«Дело не в том, изберете вы меня или нет, — где вы денетесь, изберете, и если вас устраивает, то я буду работать»
Предвыборная кампания Александра Лукашенко сопровождалась громкими инцидентами. 16 июня 1994 года на него покушались: автомобиль кандидата в президенты был обстрелян неизвестными на трассе под Витебском. 28 июня Лукашенко не пустили в Дом правительства. Когда тот все же проник в здание, то был избит милиционерами. В объяснительной записке они написали, что в ходе инцидента Лукашенко повредил им форму

Фото: Reuters

«Люди, которые говорят на белорусском языке, не могут ничего делать, кроме как разговаривать на нем, потому что по-белорусски нельзя выразить ничего великого. Белорусский язык — бедный язык. В мире существует только два великих языка — русский и английский»&lt;br> 10 июля 1994 года Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов во втором туре президентских выборов. В 1995 году по его инициативе в стране прошел референдум о придании русскому языку равного статуса с белорусским, введении нового флага и герба, об экономической интеграции с Россией и о праве президента Белоруссии распускать Верховный совет. Большинство граждан поддержали президента по всем пунктам

«Люди, которые говорят на белорусском языке, не могут ничего делать, кроме как разговаривать на нем, потому что по-белорусски нельзя выразить ничего великого. Белорусский язык — бедный язык. В мире существует только два великих языка — русский и английский»
10 июля 1994 года Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов во втором туре президентских выборов. В 1995 году по его инициативе в стране прошел референдум о придании русскому языку равного статуса с белорусским, введении нового флага и герба, об экономической интеграции с Россией и о праве президента Белоруссии распускать Верховный совет. Большинство граждан поддержали президента по всем пунктам

Фото: Reuters / BelTA

«Я буду легитимным еще долго. Я еще не все сделал, из-за этого власть потеряю не скоро»&lt;br> За время первых двух президентских сроков Александр Лукашенко внес несколько поправок к конституции. 24 ноября 1996 года по результатам непризнанного Европой и США референдума отсчет 5-летнего срока президентства был начат заново, а президент получил расширенные полномочия. Референдум 2004 года снял ограничения на количество президентских сроков. Этот референдум также не был признан ЕС и США

«Я буду легитимным еще долго. Я еще не все сделал, из-за этого власть потеряю не скоро»
За время первых двух президентских сроков Александр Лукашенко внес несколько поправок к конституции. 24 ноября 1996 года по результатам непризнанного Европой и США референдума отсчет 5-летнего срока президентства был начат заново, а президент получил расширенные полномочия. Референдум 2004 года снял ограничения на количество президентских сроков. Этот референдум также не был признан ЕС и США

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин

«Наша диктатура никому не мешает жить и развиваться»&lt;br> В 2006 году Евроcоюз, а затем США запретили Александру Лукашенко въезд на свои территории, однако в 2016 году ЕС снял санкции с президента

«Наша диктатура никому не мешает жить и развиваться»
В 2006 году Евроcоюз, а затем США запретили Александру Лукашенко въезд на свои территории, однако в 2016 году ЕС снял санкции с президента

Фото: Reuters

«Я зашел — аэробика. Мне показали там, потому что я ни разу аэробики не видел. Я сразу сказал: &quot;Этих бы красавиц — на лыжи!&quot;»&lt;br> Увлечение Лукашенко лыжным спортом часто является поводом критики со стороны его оппонентов. Для участия в президентских соревнованиях по лыжному спорту людей часто привлекают по разнарядке, в результате на лыжи становятся люди не имеющие достаточной физической подготовки

«Я зашел — аэробика. Мне показали там, потому что я ни разу аэробики не видел. Я сразу сказал: "Этих бы красавиц — на лыжи!"»
Увлечение Лукашенко лыжным спортом часто является поводом критики со стороны его оппонентов. Для участия в президентских соревнованиях по лыжному спорту людей часто привлекают по разнарядке, в результате на лыжи становятся люди не имеющие достаточной физической подготовки

Фото: AP

«Я очень люблю играть в футбол, в хоккей, но чаще всего играю один»&lt;br> Хоккей с шайбой — одно из основных увлечений Лукашенко. Он регулярно тренируется во Дворце спорта, из-за чего белорусские спецслужбы ограничивают перемещение людей в радиусе 1 км, а также запрещают жителям близлежащих домов открывать форточки и окна, выходить на балконы и лоджии своих квартир

«Я очень люблю играть в футбол, в хоккей, но чаще всего играю один»
Хоккей с шайбой — одно из основных увлечений Лукашенко. Он регулярно тренируется во Дворце спорта, из-за чего белорусские спецслужбы ограничивают перемещение людей в радиусе 1 км, а также запрещают жителям близлежащих домов открывать форточки и окна, выходить на балконы и лоджии своих квартир

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

«Я на коленях готов ползти в Россию»&lt;br> С начала своего президентства во внешней политике Александр Лукашенко проводил курс на сближение с Россией. В январе 2000 года вступил в силу Договор о создании Союзного государства, однако затем стороны не раз обвиняли друг друга в затягивании процесса интеграции двух стран

«Я на коленях готов ползти в Россию»
С начала своего президентства во внешней политике Александр Лукашенко проводил курс на сближение с Россией. В январе 2000 года вступил в силу Договор о создании Союзного государства, однако затем стороны не раз обвиняли друг друга в затягивании процесса интеграции двух стран

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Уго Чавес был моим другом, и я ему говорил о некоторых ошибках»&lt;br> 6 марта 2013 года Александр Лукашенко объявил в Белоруссии трехдневный траур в связи со смертью венесуэльского лидера Уго Чавеса (на фото)

«Уго Чавес был моим другом, и я ему говорил о некоторых ошибках»
6 марта 2013 года Александр Лукашенко объявил в Белоруссии трехдневный траур в связи со смертью венесуэльского лидера Уго Чавеса (на фото)

Фото: Miraflores Palace / Reuters

«Ты не уволишься и не перейдешь»&lt;br> В 2014 году Александр Лукашенко объявил, что руководство и главные специалисты государственных и частных предприятий могут быть уволены только с разрешения местных властей. Ранее в 2012 году президент запретил работникам деревообрабатывающих предприятий увольняться до конца реализации инвестпроектов

«Ты не уволишься и не перейдешь»
В 2014 году Александр Лукашенко объявил, что руководство и главные специалисты государственных и частных предприятий могут быть уволены только с разрешения местных властей. Ранее в 2012 году президент запретил работникам деревообрабатывающих предприятий увольняться до конца реализации инвестпроектов

Фото: РИА НОВОСТИ

«Я обещаю, что к Новому году у каждого белоруса на столе будут нормальные человеческие яйца»&lt;br> За время нахождения Александра Лукашенко на посту президента ВВП в сопоставимых ценах показывал рост по итогам всех 28 лет, кроме 1995, 2015, 2016 и 2020 годов. Противники Лукашенко списывали экономические успехи на то, что часть роста была обеспечена реэкспортом российской нефти

«Я обещаю, что к Новому году у каждого белоруса на столе будут нормальные человеческие яйца»
За время нахождения Александра Лукашенко на посту президента ВВП в сопоставимых ценах показывал рост по итогам всех 28 лет, кроме 1995, 2015, 2016 и 2020 годов. Противники Лукашенко списывали экономические успехи на то, что часть роста была обеспечена реэкспортом российской нефти

Фото: Nikolai Petrov / AP

«Там, где в военных вложишь, там и отдача будет»&lt;br> По словам Александра Лукашенко, он носит воинское звание подполковника. При этом он является главнокомандующим белорусской армией

«Там, где в военных вложишь, там и отдача будет»
По словам Александра Лукашенко, он носит воинское звание подполковника. При этом он является главнокомандующим белорусской армией

Фото: Viktor Drachev / Pool / Reuters

«Ну диктатор, так диктатор. В этом тоже есть определенный выигрыш. Это последний! Вы представляете? Последний! Вот не приехали бы вы сюда, где б вы его еще в своей жизни встретили и поговорили»&lt;br> Впервые «последним диктатором Европы» Александра Лукашенко назвала на тот момент госсекретарь США Кондолиза Райс в 2005 году, после чего выражение стало широко использоваться в СМИ

«Ну диктатор, так диктатор. В этом тоже есть определенный выигрыш. Это последний! Вы представляете? Последний! Вот не приехали бы вы сюда, где б вы его еще в своей жизни встретили и поговорили»
Впервые «последним диктатором Европы» Александра Лукашенко назвала на тот момент госсекретарь США Кондолиза Райс в 2005 году, после чего выражение стало широко использоваться в СМИ

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

«Не может Лукашенко украсть. Поймите вы — прятать некуда»&lt;br> Власти США называли Александра Лукашенко одним из самых коррумпированных лидеров в мире, подозревая наличие у президента многомиллиардного личного состояния

«Не может Лукашенко украсть. Поймите вы — прятать некуда»
Власти США называли Александра Лукашенко одним из самых коррумпированных лидеров в мире, подозревая наличие у президента многомиллиардного личного состояния

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

«Хочу ли я президентской судьбы своим детям? Никогда в жизни! Я не хочу, чтобы они еще раз прошли этим путем»&lt;br> У Александра Лукашенко трое детей. Старший сын Виктор — в прошлом помощник президента и член Совета безопасности, средний сын Дмитрий политикой не занимается, младшего — Николая (на фото) — президент часто берет с собой на международные встречи

«Хочу ли я президентской судьбы своим детям? Никогда в жизни! Я не хочу, чтобы они еще раз прошли этим путем»
У Александра Лукашенко трое детей. Старший сын Виктор — в прошлом помощник президента и член Совета безопасности, средний сын Дмитрий политикой не занимается, младшего — Николая (на фото) — президент часто берет с собой на международные встречи

Фото: Andrei Stasevich / BelTA / AP

«Я выдвину свою кандидатуру, вы избирайте любого и можете за меня не голосовать»&lt;br> В августе 2020 года в Белоруссии прошли последние выборы президента. По информации Центризбиркома, Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его главный оппонент Светлана Тихановская — 10,09%. В Минске прошли массовые акции против переизбрания президента в шестой раз. Его соперница Тихановская покинула Белоруссию и создала «правительство в изгнании»

«Я выдвину свою кандидатуру, вы избирайте любого и можете за меня не голосовать»
В августе 2020 года в Белоруссии прошли последние выборы президента. По информации Центризбиркома, Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его главный оппонент Светлана Тихановская — 10,09%. В Минске прошли массовые акции против переизбрания президента в шестой раз. Его соперница Тихановская покинула Белоруссию и создала «правительство в изгнании»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

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«Беларусь стояла на краю пропасти, а я помог ей сделать шаг вперед»
Восхождение Александра Лукашенко по политической лестнице началось в период перестройки. Известность народный депутат Верховного совета (ВС) Белоруссии Лукашенко получил в первую очередь из-за критики председателя ВС Станислава Шушкевича, а также после публикации в «Народной газете» своей программной статьи «Диктатура: белорусский вариант?»

Фото: РИА НОВОСТИ / Юрий Иванов

«Возле кормушки, имя которой власть, все хрюкают одинаково: и красные, и белые»
Александр Лукашенко не раз заявлял о том, что при ратификации в ВС Белоруссии Беловежских соглашений, он голосовал против. По некоторым данным, он воздержался от голосования. Уже будучи президентом Лукашенко не раз говорил, что распад СССР — «величайшая геополитическая катастрофа XX века»

Фото: AP / Pool

«Я сторонник искренней политики. От своей честности я страдаю уже 15 лет»
До своего выдвижения в президенты Александр Лукашенко возглавлял временную комиссию Верховного совета по борьбе с коррупцией. Во время предвыборной кампании он обещал снизить инфляцию и остановить обнищание народа, уничтожить мафию и коррупцию, восстановить связи с республиками бывшего СССР

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Дело не в том, изберете вы меня или нет, — где вы денетесь, изберете, и если вас устраивает, то я буду работать»
Предвыборная кампания Александра Лукашенко сопровождалась громкими инцидентами. 16 июня 1994 года на него покушались: автомобиль кандидата в президенты был обстрелян неизвестными на трассе под Витебском. 28 июня Лукашенко не пустили в Дом правительства. Когда тот все же проник в здание, то был избит милиционерами. В объяснительной записке они написали, что в ходе инцидента Лукашенко повредил им форму

Фото: Reuters

«Люди, которые говорят на белорусском языке, не могут ничего делать, кроме как разговаривать на нем, потому что по-белорусски нельзя выразить ничего великого. Белорусский язык — бедный язык. В мире существует только два великих языка — русский и английский»
10 июля 1994 года Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов во втором туре президентских выборов. В 1995 году по его инициативе в стране прошел референдум о придании русскому языку равного статуса с белорусским, введении нового флага и герба, об экономической интеграции с Россией и о праве президента Белоруссии распускать Верховный совет. Большинство граждан поддержали президента по всем пунктам

Фото: Reuters / BelTA

«Я буду легитимным еще долго. Я еще не все сделал, из-за этого власть потеряю не скоро»
За время первых двух президентских сроков Александр Лукашенко внес несколько поправок к конституции. 24 ноября 1996 года по результатам непризнанного Европой и США референдума отсчет 5-летнего срока президентства был начат заново, а президент получил расширенные полномочия. Референдум 2004 года снял ограничения на количество президентских сроков. Этот референдум также не был признан ЕС и США

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин

«Наша диктатура никому не мешает жить и развиваться»
В 2006 году Евроcоюз, а затем США запретили Александру Лукашенко въезд на свои территории, однако в 2016 году ЕС снял санкции с президента

Фото: Reuters

«Я зашел — аэробика. Мне показали там, потому что я ни разу аэробики не видел. Я сразу сказал: "Этих бы красавиц — на лыжи!"»
Увлечение Лукашенко лыжным спортом часто является поводом критики со стороны его оппонентов. Для участия в президентских соревнованиях по лыжному спорту людей часто привлекают по разнарядке, в результате на лыжи становятся люди не имеющие достаточной физической подготовки

Фото: AP

«Я очень люблю играть в футбол, в хоккей, но чаще всего играю один»
Хоккей с шайбой — одно из основных увлечений Лукашенко. Он регулярно тренируется во Дворце спорта, из-за чего белорусские спецслужбы ограничивают перемещение людей в радиусе 1 км, а также запрещают жителям близлежащих домов открывать форточки и окна, выходить на балконы и лоджии своих квартир

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

«Я на коленях готов ползти в Россию»
С начала своего президентства во внешней политике Александр Лукашенко проводил курс на сближение с Россией. В январе 2000 года вступил в силу Договор о создании Союзного государства, однако затем стороны не раз обвиняли друг друга в затягивании процесса интеграции двух стран

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Уго Чавес был моим другом, и я ему говорил о некоторых ошибках»
6 марта 2013 года Александр Лукашенко объявил в Белоруссии трехдневный траур в связи со смертью венесуэльского лидера Уго Чавеса (на фото)

Фото: Miraflores Palace / Reuters

«Ты не уволишься и не перейдешь»
В 2014 году Александр Лукашенко объявил, что руководство и главные специалисты государственных и частных предприятий могут быть уволены только с разрешения местных властей. Ранее в 2012 году президент запретил работникам деревообрабатывающих предприятий увольняться до конца реализации инвестпроектов

Фото: РИА НОВОСТИ

«Я обещаю, что к Новому году у каждого белоруса на столе будут нормальные человеческие яйца»
За время нахождения Александра Лукашенко на посту президента ВВП в сопоставимых ценах показывал рост по итогам всех 28 лет, кроме 1995, 2015, 2016 и 2020 годов. Противники Лукашенко списывали экономические успехи на то, что часть роста была обеспечена реэкспортом российской нефти

Фото: Nikolai Petrov / AP

«Там, где в военных вложишь, там и отдача будет»
По словам Александра Лукашенко, он носит воинское звание подполковника. При этом он является главнокомандующим белорусской армией

Фото: Viktor Drachev / Pool / Reuters

«Ну диктатор, так диктатор. В этом тоже есть определенный выигрыш. Это последний! Вы представляете? Последний! Вот не приехали бы вы сюда, где б вы его еще в своей жизни встретили и поговорили»
Впервые «последним диктатором Европы» Александра Лукашенко назвала на тот момент госсекретарь США Кондолиза Райс в 2005 году, после чего выражение стало широко использоваться в СМИ

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

«Не может Лукашенко украсть. Поймите вы — прятать некуда»
Власти США называли Александра Лукашенко одним из самых коррумпированных лидеров в мире, подозревая наличие у президента многомиллиардного личного состояния

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

«Хочу ли я президентской судьбы своим детям? Никогда в жизни! Я не хочу, чтобы они еще раз прошли этим путем»
У Александра Лукашенко трое детей. Старший сын Виктор — в прошлом помощник президента и член Совета безопасности, средний сын Дмитрий политикой не занимается, младшего — Николая (на фото) — президент часто берет с собой на международные встречи

Фото: Andrei Stasevich / BelTA / AP

«Я выдвину свою кандидатуру, вы избирайте любого и можете за меня не голосовать»
В августе 2020 года в Белоруссии прошли последние выборы президента. По информации Центризбиркома, Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его главный оппонент Светлана Тихановская — 10,09%. В Минске прошли массовые акции против переизбрания президента в шестой раз. Его соперница Тихановская покинула Белоруссию и создала «правительство в изгнании»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

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