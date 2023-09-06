Паспортный стоп

Белорусские граждане больше не смогут получить в зарубежных диппредставительствах своей страны новый паспорт взамен того, срок действия которого истекает или истек, равно как и регистрировать сделки вне территории республики. Отныне для этого им необходимо приехать на родину. Новые правила своим указом, вступающим в силу 7 сентября, установил белорусский президент Александр Лукашенко. Лидер оппозиции Светлана Тихановская призвала соотечественников не паниковать: ее штаб работает над решением проблемы — официальным документом, альтернативным нынешнему паспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, делающий невозможным получение нового загранпаспорта взамен истекшего в диппредставительствах страны за рубежом

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, делающий невозможным получение нового загранпаспорта взамен истекшего в диппредставительствах страны за рубежом

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Указ с неброским названием «О порядке выдачи документов и совершения действий» был подписан Александром Лукашенко 4 сентября, а вступит в силу 7 сентября. Он кардинально меняет правила выдачи паспортов, и не только их. Отныне в белорусских посольствах и консульствах нельзя будет получить новый либо обменять истекший или истекающий паспорт. Сделать это, гласит указ, можно исключительно в органах внутренних дел по месту жительства или в белорусском МИДе.

Аналогичная история с заключением сделок. Теперь для их совершения необходимо присутствие в стране либо доверенность, также оформленная в Белоруссии.

Пресс-служба белорусского МИДа выпустила по поводу нововведений специальное заявление. «Белорусские загранучреждения более не уполномочены заниматься вопросами выдачи/обмена/продления всех видов паспортов и идентификационных карт,— отмечается в нем.— Указанные действия можно осуществить на территории Беларуси. Граждане, оформившие постоянное проживание за пределами Республики Беларусь, смогут обращаться по вопросам обмена паспортов в главное консульское управление МИДа либо в подразделение по гражданству и миграции УВД по месту последней регистрации в Республике Беларусь (по месту последнего жительства родителей — для лиц, не проживавших в Республике Беларусь)».

В сообщении МИДа также указано, что «посольства и консульства будут по-прежнему заниматься вопросами гражданства, консульского учета, регистрацией актов гражданского состояния, оформлением постоянного проживания за пределами Беларуси», а также «выдавать свидетельства на возвращение в Республику Беларусь, удостоверять завещания, согласия, отказы, свидетельствовать верность копий и подлинность подписи на документах». При этом «подача документов для проставления апостиля возможна только лично владельцем документа либо иным лицом при предъявлении доверенности, оформленной в Республике Беларусь».

С какой целью решено изменить правила, не пояснил ни Александр Лукашенко, ни белорусский МИД. Между тем нововведения точно не упростят жизнь граждан Белоруссии, проживающих за рубежом.

Людей, которые покинули страну после масштабных протестов 2020 года и начавшегося затем беспрецедентного «закручивания гаек», немало.

«Это затронет огромное число беларусов. Рано или поздно это станет проблемой для всех граждан Республики Беларусь, находящихся вне страны. А уехало, по разным оценкам, от нескольких сот тысяч до 1,5 млн (при 9,5 млн населения в 2020 году)»,— прокомментировала “Ъ” указ пресс-секретарь лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Анна Красулина.

Она отмечает, что если раньше ограничения, касающиеся паспортных вопросов, затрагивали только тех, кто находится под прямым преследованием — им паспорта в консульстве выдавать отказывались,— то теперь проблемы у всех. Решение Александра Лукашенко госпожа Красулина называет «отчаянной попыткой насолить еще больше тем, кто уехал, а также попытаться вернуть хоть кого-то назад». «При этом, по сути, нарушаются основные гражданские права выехавших — право участвовать в государственных делах, право распоряжаться собственностью, поскольку по этому указу доверенность теперь тоже нельзя оформить в консульстве, право на личную жизнь, так как теперь невозможно получить справку о том, что не состоишь в браке, и так далее. И, конечно, право на свободу передвижения. Не могут получить паспорт дети, рожденные за границей. Режим, таким образом, исключает граждан Беларуси, находящихся за границей, из любых актов гражданского оборота. Люди не могут рассчитывать на помощь и защиту государства»,— уверена Анна Красулина.

«Это не пустяк. Теперь у каждого есть выбор: или езжай на родину сдавайся, или выходи из гражданства. Это защита и формирование своей общности, так было всегда при любой диктатуре. Чужие здесь не ходят»,— сказал “Ъ” на условиях анонимности гражданин Белоруссии, покинувший страну.

Сам он намерен заняться получением гражданства другой страны.

Другой собеседник “Ъ”, проживающий за рубежом обладатель белорусского гражданства, также попросивший не называть его имени, не считает, что возникшая в связи с указом проблема нерешаема. «Все зависит от того, у кого сколько лет, дней, месяцев осталось до истечения срока действия паспорта. Кто-то вчера его поменял, у кого-то скоро истекает. Но вообще, это не выглядит как что-то нерешаемое»,— рассуждает он.

По его словам, белорусские граждане могут получить вид на жительство в странах проживания. Кроме того, он надеется, что белорусская оппозиция, еще в августе объявившая о разработке паспорта «Новой Беларуси», доведет начатое до конца.

«Есть надежда на паспорт "Новой Беларуси". Все беларусы привыкли, что тебе государство мешает жить. Не будет такого, что в какой-то момент все впадут в уныние. Думаю, будут договариваться с правительствами — Литвы, Польши, Грузии. Чем наша оппозиция отличается от российской — это тем, что у нас есть уверенность, что наши лидеры нас не бросят и будут заниматься этим вопросом: Светлана Тихановская, Павел Латушко… Мы уверены, что бомжами не станем. Все будет хорошо. И еще я надеюсь, что Лукашенко закончится раньше, чем мой паспорт»,— говорит собеседник, покинувший Белоруссию по соображениям безопасности.

Паспорт «Новой Беларуси», пока еще не существующий, белорусская оппозиция презентовала в Варшаве в начале августа этого года на конференции «Новая Беларусь-2023».

Тогда было отмечено, что оппозиционеры ведут переговоры со странами ЕС о признании документа, призванного стать альтернативой действующему паспорту.

Анна Красулина уверена, что указ Александра Лукашенко ускорит появление паспорта «Новой Беларуси»: «Вопрос о создании и признании такого паспорта был поднят демократическими силами уже давно. Значительная часть работы сделана. И теперь в связи с этими шагами режима продвижение паспорта пойдет гораздо быстрее».

«Мы сейчас уже ведем консультации с официальными лицами и органами стран ЕС,— рассказала пресс-секретарь Светланы Тихановской.— Понятно, что мы будем использовать модификацию и углубление тех способов легализации, которые уже есть в странах пребывания беларусов. В связи с этим шагом режима власти ЕС будут вынуждены действовать быстро и эффективно, иначе они столкнутся с массой потерявших легальный статус беларусов, что им также абсолютно не нужно. И, как я уже говорила, гораздо быстрее, я думаю, будет двигаться работа по признанию паспорта гражданина Новой Беларуси».

Сама Светлана Тихановская в своем Telegram-канале призвала сограждан не паниковать: «Дорогие беларусы, я прошу вас не поддаваться панике и не совершать опрометчивых поступков. Даже если ваш паспорт истекает, не стоит возвращаться на родину, если вам грозит преследование. Ведь ни один документ в мире не стоит человеческой свободы. Главное — позаботьтесь о себе и своей безопасности. Ведь люди — это главная ценность Беларуси». Она добавила, что над запуском процедуры выдачи новых паспортов (как и над их признанием) ведется работа. Но признала, что этот процесс не быстрый. «Нам необходимо будет заручиться поддержкой правительств стран, где проживают беларусы. Мы надеемся, что паспорт сможет решить ряд проблем с легализацией»,— отметила госпожа Тихановская.

Владимир Соловьев