США подыщут для Белоруссии спецпредставителя

США планируют назначить специального дипломата, ответственного за контакты с белорусской оппозицией и гражданским обществом. Взаимодействие будет вестись в рамках нового стратегического диалога, который должен быть запущен до конца года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу назвал инициативу очередным «вмешательством во внутренние дела» союзного России государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская на пресс-конференции в Вашингтоне

Фото: Stefani Reynolds / AFP Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская на пресс-конференции в Вашингтоне

Фото: Stefani Reynolds / AFP

Вашингтон планирует в этом году «начать всеобъемлющий стратегический диалог с белорусским демократическим движением и гражданским обществом». Об этом на встрече с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. Визит госпожи Тихановской в США прошел в преддверии Дня воли, который отмечается 25 марта в честь провозглашения независимости Белорусской Народной Республики в 1918 году.

По словам госпожи Шерман, стратегический диалог «объединит соответствующие ведомства правительства США, заинтересованные в работе с Беларусью, а также широкий круг белорусских демократических деятелей, включая политических лидеров, представителей гражданского общества, независимых журналистов, правозащитников, юристов, профсоюзных лидеров, ученых и простых белорусов». Кто именно будет ответственным за этот диалог, в сообщении на сайте Госдепартамента США не уточнялось.

Ту же тему затрагивал на днях и госсекретарь Энтони Блинкен, выступавший на слушаниях в комитете Сената по международным делам. Вопрос о назначении спецпредставителя для контактов с белорусской оппозицией задала сенатор Джин Шахин. Вместе со своим коллегой Роджером Викером они составляют «кокус (то есть парламентскую группу.— “Ъ”) Свободной Беларуси».

По словам госпожи Шахин, она лично обсуждала со Светланой Тихановской нехватку человека, который мог бы «подтолкнуть европейцев и американцев к совместной работе» ради демократических изменений в Белоруссии.

Энтони Блинкен напомнил: так как белорусская оппозиция базируется в Вильнюсе, ежедневные контакты с ней осуществляет посольство США в Литве. Однако дипломат признал, что прямо сейчас думает о том, «можно ли назначить кого-то из высокопоставленных чиновников в бюро по делам Европы (полное название органа — Бюро Госдепартамента США по делам Европы и Евразии, его возглавляет Карен Донфрид.— “Ъ”) еще и посланником, который будет в ежедневном режиме работать с руководством оппозиции». Он добавил, что это нововведение никак не помешает «отделу по вопросам Белоруссии в Литве, который уже осуществляет такого рода взаимодействие». «И у вас есть конкретный срок, чтобы сделать это?» — уточнила госпожа Шахин. «Ненавижу говорить "очень скоро", но правда очень скоро. Обещаю вам»,— ответил госсекретарь Блинкен.

Власти Белоруссии заявление господина Блинкена проигнорировали. Разве что зампред верхней палаты парламента Валерий Бельский прокомментировал тему по просьбе российского информагентства «РИА Новости», обвинив Вашингтон в «очередном шаге по раскачиванию ситуации». Между тем на сайте белорусского государственного информагентства БелТА есть новости о других заявлениях госсекретаря США на тех же слушаниях, но об идее назначить спецпосланника не говорится ни слова.

Зато пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова инициатива Вашингтона не оставила равнодушным.

«Конечно, не можем и мы оставаться к этому индифферентными, безучастными, но мы уверены, что белорусское государство устойчивое, сильное и способно воспрепятствовать тем, кто хочет вмешиваться в их внутренние дела»,— заявил господин Песков, добавив: подобные действия «требуют особого внимания, прежде всего со стороны белорусских друзей».

Бывший белорусский дипломат, а сейчас аналитик Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Павел Слюнкин предположил в разговоре с “Ъ”: спецпредставитель, которого хотят назначить США, может постоянно работать в Вашингтоне, а в Вильнюс приезжать лишь для встреч с представителями гражданского общества Белоруссии. «Вашингтон хочет выделить специального человека, который в течение всего рабочего времени будет заниматься контактами с белорусским обществом и поддержкой демократических преобразований. Посольства США в Литве для этого действительно недостаточно»,— отметил эксперт.

Господин Слюнкин также обратил внимание на то, что в таком же режиме Вашингтон взаимодействует и с правительством Александра Лукашенко, которое не признает легитимным. «Контакты Вашингтона с Минском, конечно, сильно сократились, но не прекратились,— сказал эксперт.— В отсутствие посла у США есть временный поверенный в делах в Беларуси. Он не живет в Минске, но недавно туда приезжал. Не исключено, что пытаться контактировать с какими-то политиками в самой Беларуси будет и новый спецпредставитель».

Кирилл Кривошеев