Орбан: Венгрия знает, что Украина не заключила мирный договор по указанию США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что, по информации Будапешта, Украина в марте 2022 года по указанию США отказалась подписывать мирный договор с Россией. При этом он уточнил, что эти данные следует считать «дипломатической сплетней».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

По словам политика, такую информацию венгерское руководство получило «из разных отчетов и разведывательных данных». «Согласно нашим данным, действительно в 2022 году в Стамбуле, где проходили закрытые переговоры, по сути было соглашение, которое — как гласит дипломатическая сплетня — украинцы не подписали по указанию США»,— сообщил господин Орбан в эфире венгерского радио Kossuth.

Виктор Орбан добавил, что ранее подобную информацию распространял и канцлер Германии Герхард Шрёдер, который был одним из посредников при организации прошлогодних российско-украинских переговоров. По словам венгерского премьера, достоверно известно, что проект мирного соглашения уже был подготовлен в ходе стамбульских переговоров и, если бы не «внешнее воздействие», стороны бы в обозримой перспективе вышли на его подписание.

«Несомненно, что был европейский план относительно российско-украинского конфликта, а именно то, что конфликт должен быть изолирован, предполагалось, что будет подписано соглашение. Но в эту игру вступили американцы, и с тех пор конфликт становился все более глобальным»,— резюмировал Виктор Орбан.

Российско-украинские мирные переговоры проходили 10 и 29 марта 2022 года. В мае того же года украинская сторона официально отказалась от проведения переговорного процесса. В октябре украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, исключающий возможность дальнейших переговоров с президентом России, пока им является Владимир Путин. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба говорил, что Киев не доверяет господину Путину, поэтому не согласится на переговоры с его участием. Президент РФ утверждает, что он не возражает против того, чтобы «конфликт был завершен мирными средствами».

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Александр Кислов