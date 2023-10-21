Экс-канцлер ФРГ Шрёдер заявил, что хотел стать посредником между Украиной и РФ

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер рассказал, что в 2022 году он активно пытался стать посредником между Россией и Украиной, чтобы помочь урегулировать военный конфликт между странами. По его словам, им был подготовлен «мирный план» из пяти пунктов, согласно одному из которых Крым должен был остаться российской территорией.

В интервью газете Berliner Zeitung господин Шрёдер заявил, что в 2022 году к нему обратились с запросом с Украины, может ли он выступить посредником между Москвой и Киевом и передать послание президенту России Владимиру Путину. Одним из своих собеседников с украинской стороны он назвал нынешнего министра обороны Рустема Умерова: по мнению Герхарда Шрёдера, он является «одним из людей, близких к президенту Украины Владимиру Зеленскому».

В ходе консультаций экс-канцлер ФРГ придумал собственный «мирный план» по Украине. В частности, одним из условий урегулирования конфликта он назвал официальное признание Киевом вхождения Крыма в состав России. По его словам, полуостров «является исторической частью РФ», поэтому иное решение просто невозможно.

Также он считает, что украинские власти должны предоставить широкую автономию регионам Донбасса. Кроме того, украинскому руководству, как полагает Герхард Шрёдер, необходимо отказаться от вступления страны в НАТО и отменить законы, «ущемляющие русский язык». Еще одним пунктом своего мирного плана политик назвал предоставление Украине гарантий безопасности со стороны Совбеза ООН и Германии.

По словам господина Шрёдера, мирные переговоры по Украине провалились из-за того, что большое влияние на мирный процесс имели Соединенные Штаты. Тем не менее экс-канцлер ФРГ выразил готовность и в будущем продолжать «стимулировать контакты» между Москвой и Киевом.

Мирные переговоры между Россией и Украиной были прекращены в мае 2022 года по инициативе Киева. В октябре украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, исключающий возможность дальнейших переговоров с президентом России, пока им является Владимир Путин. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба говорил, что Киев не доверяет господину Путину, поэтому не согласится на переговоры с его участием. Президент РФ утверждает, что он не возражает против того, чтобы «конфликт был завершен мирными средствами».

Что происходит после ввода войск РФ на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов