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Коммерсантъ FM
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Путин: если Украина хочет мирных переговоров — пусть отменит декрет

Президент России Владимир Путин считает, что если на Украине хотят переговорного процесса, то «театральные жесты не нужны». В первую очередь Киеву надо отменить декрет, запрещающий переговоры с Россией пока ее президентом, остается Владимир Путин.

Президент назвал смешными утверждения, что Россия проиграла в украинском конфликте. «Если война Россией проиграна, то зачем поставляют ATACMS. Пусть президент США забирает ATACMS, все другое вооружение, садится за блины и приезжает в Россию на чаепитие»,— заявил Владимир Путин.

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