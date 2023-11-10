Путин посетил штаб Южного военного округа

Президент Владимир Путин после визита в Казахстан заехал в Ростов-на-Дону, где посетил штаб Южного военного округа. Господин Путин заслушал доклады о ходе военной операции на Украине, а также ознакомился с новыми образцами военной техники. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Президента в штабе сопровождали глава Минобороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и другие военачальники. «Владимира Путина ознакомили с новыми образцами военной техники и сделали доклады по ходу специальной военной операции»,— уточнил господин Песков, не приведя других подробностей (цитата по ТАСС).

В прошлый раз Владимир Путин посещал штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону 20 октября. Тогда он провел встречу с господином Герасимовым, тот также доложил президенту о ходе военной операции на Украине. В апреле господин Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении, а также штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике.

Лаура Кеффер