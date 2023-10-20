Путин посетил штаб вооруженных сил РФ в Ростове-на-Дону

Президент Владимир Путин на обратном пути из Перми посетил штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил ему о ходе военной операции на Украине, сообщил Кремль.

Согласно пресс-релизу, «состоялись и другие беседы президента с представителями высшего руководства Министерства обороны». Какие-либо подробности не приводятся.

Телеканал «Звезда» опубликован видео встречи. «Товарищ верховный главнокомандующий, объединенная группировка войск решает задачи в соответствии с планом операции»,— доложил господин Герасимов.

В прошлый раз господин Путин посещал ростовский штаб 19 августа. Тогда президент также заслушал доклады Валерия Герасимова, а также командующих направлений и «других высших лиц офицеров группировки». В апреле Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении, а также штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер