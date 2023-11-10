ЕС рассматривает варианты финансирования Украины в 2024 году

Еврокомиссия (ЕК) рассчитывает на утверждение Советом ЕС украинского фонда, из которого будут выделять финансовую помощь Киеву в 2024–2027 годах, заявил исполнительный зампред ЕК Валдис Домбровскис. По его словам, сейчас рассматриваются все возможные варианты выделения средств, но «дефицит финансирования Украины, вероятно, останется огромным».

Евросоюз (ЕС) стал крупнейшим донором Украины в 2023 году, объем выплат в рамках дополнительной программы макрофинансовой помощи достиг €15 млрд. Последний платеж осуществили две недели назад, до конца года Киеву направят еще два транша, уточнил господин Домбровскис. Он отметил, что проблемы начнутся с нового года, но их удастся избежать, если фонд помощи будет своевременно утвержден всеми членами ЕС.

Кроме того, как уточнил еврокомиссар, Украине необходимо будет представить свой план расходов, который ЕС оценит, на что также потребуется временя. Точные сроки он не назвал. «Одним из возможных дополнительных источников доходов могут стать замороженные российские активы»,— добавил Валдис Домбровскис по итогам заседания Совета ЕС по экономическим и финансовым вопросам (цитата по «Интерфаксу»).

Минфин Украины заложил в проект государственного бюджета страны на 2023 год дефицит на $38 млрд. По словам главы министерства Cергея Марченко, без помощи Запада бюджету в 2024 году грозит дыра на $29 млрд. В конце сентября министр признал, что на Западе все меньше желающих выделять деньги Киеву, но выразил уверенность, что страна «обеспечит около $42 млрд» на финансирование дефицита бюджета.

О вариантах финансирования Киева — в материале «Ъ» «Республиканцы предлагают Украине замороженное».

Лаура Кеффер