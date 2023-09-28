Глава Минфина Украины: желающих выделять деньги все меньше и меньше

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что на Западе все меньше желающих выделять деньги Киеву. Однако он уверен, что в 2023 году Киев «обеспечит около $42 млрд» на финансирование дефицита бюджета. Министр пообещал сделать все возможное, чтобы дефицит был покрыт в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ken Cedeno / Reuters Фото: Ken Cedeno / Reuters

«Желающих выделять деньги все меньше и меньше, но это не значит, что денег не будет, и это не значит, что мы прекратили работать»,— сказал господин Марченко в эфире телемарафона (цитата по «РИА Новости»). По его мнению, остается много вопросов, «насколько налогоплательщики тех стран готовы нас финансировать». Министр считает, что у Украины есть достаточно оснований «не просто просить, а требовать поддержку».

Украина с начала года до конца августа получила около $30 млрд финансовой поддержки от партнеров, рассказывал премьер Денис Шмыгаль. Господин Марченко ранее говорил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около $5 млрд.

На Украине одобрен бюджет на 2024 год с собственными доходами в $42 млрд и расходами в $84,2 млрд. Больше половины ресурсов бюджета пойдет на оборонный сектор.

О поддержке Украины странами Запада — в материале «Ъ» «Все так многозадачно».

Леонид Уварчев