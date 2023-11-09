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Коммерсантъ FM
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Песков счел заявления США об «Арктик СПГ-2» посягательством на важный объект

Песков прокомментировал обещание помощника Блинкена «задушить» «Арктик СПГ-2»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал международное сообщество стоит внимание на заявления США об «уничтожении» «Арктик СПГ-2». Так он прокомментировал слова помощника госсекретаря по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатта о том, что целью Вашингтона является прекращение работы «Арктик СПГ-2».

«(Это заявление.— "Ъ") нужно расценивать через призму, наверное, слов господина Байдена, который в свое время сказал, что США уничтожат "Северный поток", "Северный поток-2". Через какое-то время "Северные потоки" были взорваны. Думаю, что и мировой общественности следует обратить внимание на эти слова, потому что опять речь идет о посягательствах на очень важный энергопроект»,— сказал господин Песков в эфире «России 1» (цитата по ТАСС).

«Арктик СПГ-2»: история и значимость проекта

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«Арктик СПГ-2» — второй крупный проект НОВАТЭКа по экспорту СПГ после завода «Ямал СПГ» мощностью 16,5 млн т в год, запущенного в 2017 году. Расположен рядом с северо-западным побережьем полуострова Гыданский в Тазовском районе Ямала.

2 ноября Минфин США внес в санкционный список ООО «Арктик СПГ-2», отвечающее за реализацию второго СПГ-проекта НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2». Санкции означают, что все операции с «Арктик СПГ-2» запрещены, но американское ведомство установило 31 января 2024 года крайним сроком для завершения сделок с энергопроектом.

Подробности — в материале «Ъ» «Шире вдруг».

Лаура Кеффер

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