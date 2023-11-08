Помощник Блинкена пообещал «задушить» проект «Арктик СПГ-2»

Помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт заявил, что целью Вашингтона является прекращение работы российского проекта «Арктик СПГ-2», реализуемого компанией НОВАТЭК. По его словам, США уже вводят санкции против компаний, задействованных в этом проекте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джеффри Пайетт

Фото: Giorgos Moutafis/File Photo, Reuters Джеффри Пайетт

Фото: Giorgos Moutafis/File Photo, Reuters

«На минувшей неделе мы приняли решение ввести новые санкции против проекта "Арктик СПГ-2" и структур, задействованных в нем. Наша цель — задушить его»,— отметил господин Пайетт, выступая на заседании комитета Сената США по иностранным делам. По его словам, Минфин отслеживает бизнес-структуры, участвующие в «Арктик СПГ-2», чтобы вводить против них все более жесткие меры.

Помощник главы Госдепа выразил мнение, что дальнейшее «закручивание гаек» либо остановит реализацию проекта «Арктик СПГ-2», либо сделает ее нерентабельной и невыгодной. Господин Пайетт сообщил, что на данный момент США являются лидером по поставкам сжиженного природного газа и намерены наращивать свою долю на мировом рынке СПГ. В рамках этих усилий и будет вестись борьба с проектом НОВАТЭКа, добавил он.

«Арктик СПГ-2» — второй крупный проект НОВАТЭКа по экспорту СПГ после завода «Ямал СПГ» мощностью 16,5 млн т в год, запущенного в 2017 году. Расположен рядом с северо-западным побережьем полуострова Гыданский в Тазовском районе Ямала. Строительство ведет ООО «Арктик СПГ-2», которое 2 ноября попало в американский санкционный список. Минфин США сегодня, 8 ноября, продлил возможность проведения операций с компанией до 31 января 2024 года, выдав ООО «Арктик СПГ-2» соответствующую генеральную лицензию.

Планируется, что мощность каждой из трех линий составит около 6,6 млн т сжиженного природного газа в год, а в целом — 19,8 млн т в год. НОВАТЭК владеет 60% акций этой компании. Французская TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC и консорциум японских Mitsui и JOGMEC владеют по 10% акций.

Подробнее о новых санкциях США против «Арктик СПГ 2» читайте в публикации «Ъ» «Шире вдруг».

Александр Кислов