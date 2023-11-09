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Коммерсантъ FM
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«Арктик СПГ-2»: история и значимость проекта

В ноябре 2023 года строящийся завод НОВАТЭКа по производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ-2» попал под американские санкции. Что представляет собой этот проект — в справке «Ъ».

Что такое «Арктик СПГ-2»

«Арктик СПГ-2» является проектом НОВАТЭКа по строительству линий по производству СПГ мощностью 19,8 млн т. Мощность каждой из трех линий составит 6,6 млн т в год, объем стабильного газового конденсата — до 1,6 млн   в год. Открыть все линии компания планирует в срок с 2023 по 2026 год.

В 2018 году были завершены основные технические решения и проектная документация, начато выполнение инженерной подготовки территории, строительство первоочередных объектов энергоснабжения и бурение эксплуатационных скважин, строительство причальной набережной. На конец 2022 года готовность проекта оценивалась в 73%, готовность первой линии — в 95%. В августе 2023 года первая технологическая линия мощностью 6,6 млн т СПГ в год была установлена на подготовленное морское основание в прибрежной зоне.

Что за месторождение и какие у него запасы

Ресурсной базой проекта «Арктик СПГ-2» является Утреннее месторождение, открытое в 1979 году и расположенное на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе примерно в 70 км от проекта «Ямал СПГ» на восточном берегу Обской губы. Лицензия на разведку и добычу углеводородов была оформлена на ООО «Арктик СПГ-2» сроком до 2120 года. Доказанные и вероятные запасы Утреннего месторождения составляют 590 млрд куб. м природного газа, или 23 млн т жидких углеводородов.

Инвестиции в проект

В 2016 году НОВАТЭК впервые раскрыл сумму возможных инвестиций в строительство «Арктик СПГ-2» — минимум $10 млрд. В дальнейшем сумма неоднократно росла. После утверждения сметы строительства в октябре 2019 года заявлялось об оценке стоимости в районе $21,3 млрд. В июне 2023 года предварительная оценка стоимости строительства «Арктик СПГ-2» возросла на 17%, примерно до $25 млрд. Увеличение затрат будет покрыто средствами акционеров проекта. Первый СПГ-проект НОВАТЭКа «Ямал СПГ» обошелся в $27 млрд.

Запуск завода помимо миллиардных налоговых отчислений и создания тысяч новых рабочих мест должен дать толчок развитию северо-западных территорий России и Северного морского пути.

Кому принадлежит

НОВАТЭК владеет 60% в «Арктик СПГ-2». У остальных акционеров — французской TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC, а также консорциума японских Mitsui и JOGMEC — по 10%. Согласно условиям вхождения в проект, каждый из иностранных акционеров подписал долгосрочный контракт на получение СПГ пропорционально своей доле, то есть по 2 млн тонн в год. Санкции, вероятно, не позволят выполнять контракты, так как нельзя будет проводить платежи за грузы. С другой стороны, расторжение долгосрочных контрактов может повлечь многомиллиардные судебные разбирательства.

Какие санкции введены

В ноябре 2023 года Минфин США внес в санкционный список ООО «Арктик СПГ-2», отвечающее за реализацию второго СПГ-проекта НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2». Отгрузка СПГ с «Арктик СПГ-2» уже была затруднена последним пакетом санкций США: в сентябре 2023 года в SDN-list оказалось ООО «Арктическая перевалка», управляющее двумя судами-хранилищами.

Санкции означают, что все операции с «Арктик СПГ-2» запрещены, но специальная лицензия Управления по контролю за зарубежными активами США до 31 января 2024 года разрешает отдельные трансакции, необходимые для «отчуждения, передачи или содействия отчуждению или передаче долга или активов» компании.

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