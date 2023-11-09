Суд оценил информацию о Дарье Дугиной

В Нагатинском суде Москвы вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывшего инспектора ГИБДД Ивана Рыбина и предпринимателя Даниила Чоудхури. Они обвинялись в незаконном сборе данных о журналистке Дарье Дугиной, которая впоследствии была взорвана украинскими террористами. Прокурор предложил приговорить подсудимых к шести и двум годам колонии соответственно, однако суд вынес им более мягкое наказание — четыре и один год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший инспектор ГИБДД Иван Рыбин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Бывший инспектор ГИБДД Иван Рыбин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

С учетом того обстоятельства, что Иван Рыбин и Даниил Чоудхури признали вину еще во время расследования, на разбирательство их дела в суде много времени не понадобилось — процесс уложился в два месяца. В прениях сторон прокурор напомнил, что бывший автоинспектор обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения (ч. 2 ст. 137 УК РФ). Его подельнику Чоудхури инкриминировали лишь вторую статью.

По материалам дела, как ранее рассказывал “Ъ”, незадолго до гибели Дарьи Дугиной, дочери известного философа Александра Дугина, предприниматель Чоудхури разместил в Telegram объявление о том, что ему нужна информация о личных данных журналистки. Через некоторое время с ним связался полицейский, который сообщил, что нашел необходимые сведения в ведомственной базе и передал их заказчику за 3,3 тыс. руб.

В свою очередь, господин Чоудхури, по данным следствия, отправил эти сведения неизвестным, предположительно, связанным с сотрудниками СБУ, а те — 43-летней гражданке Украины Наталье Вовк, ранее носившей фамилию Шабан и сотрудничавшей с признанным в России террористическим и запрещенным полком «Азов».

По данным правоохранителей, она приобрела в России поддельные номера и документы на Mini Cooper, на котором вместе с дочерью передвигалась по Москве. Наталья Вовк поселилась в доме, где проживала Дарья Дугина, и отслеживала ее перемещения. 29-летняя журналистка была взорвана 20 августа 2022 года на шоссе в подмосковном поселке Большие Вяземы с помощью дистанционно управлявшейся самодельной бомбы во внедорожнике своего отца.

Сотрудники российских спецслужб быстро вычислили изготовителей фальшивых документов Андрея Кузнецова и Александра Сучкова, занимавшихся этим нелегальным бизнесом на протяжении нескольких лет. Они были арестованы. Пролетарский райсуд Тулы приговорил каждого к трем годам шести месяцам колонии общего режима, признав их виновными в подделке документов для совершения другого преступления (ч. 4 ст. 327 УК РФ).

Наталья Вовк успела вместе с дочерью на Mini Cooper пересечь российский КПП на границе с Эстонией. Помимо нее впоследствии в розыск был объявлен еще один предполагаемый член диверсионной группы — Богдан Цыганенко. По данным следствия, именно он собрал в гараже, арендованном недалеко от проспекта Вернадского в Москве, бомбу, которую Наталья Вовк использовала для совершения теракта.

Что касается Ивана Рыбина и Даниила Чоудхури, то сведений о том, что они знали о подготовке теракта в отношении Дарьи Дугиной, следствие не обнаружило, посчитав, что их использовали втемную.

Стоит заметить, что в ходе следствия оба подсудимых признали вину и попросили рассмотреть их дело в особом порядке. Однако прокурор и отец погибшей Александр Дугин выступил против, и процесс прошел в обычном режиме.

Прокурор попросил признать Ивана Рыбина и предпринимателя Даниила Чоудхури виновными и приговорить соответственно к шести и двум годам колонии общего режима. Адвокаты с учетом признания вины подзащитными просили проявить к ним милосердие. В итоге суд назначил экс-автоинспектору и предпринимателю более мягкое наказание, чем просило гособвинение,— четыре и один год колонии.

Алексей Соковнин