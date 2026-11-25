Соавторами были Белоруссия, Буркина-Фасо, КНДР и Никарагуа. В поддержку документа проголосовали 79 стран, против — 57, еще 42 страны воздержались от голосования. Документ состоит из 13 пунктов. В нем в том числе прописано, что права человека и основные свободы «должны соблюдаться, защищаться и поощряться на протяжении всего жизненного цикла систем» ИИ. В декабре проект рассмотрят на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН.