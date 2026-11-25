Зампостпреда при ООН: Россия добилась принятия резолюции по ИИ
Второй комитет Генассамблеи ООН принял российский проект резолюции по вопросам управления искусственным интеллектом (ИИ). Зампостпреда РФ при организации Дмитрий Чумаков заявил, что страны Запада пытались помешать принятию документа.
Соавторами были Белоруссия, Буркина-Фасо, КНДР и Никарагуа. В поддержку документа проголосовали 79 стран, против — 57, еще 42 страны воздержались от голосования. Документ состоит из 13 пунктов. В нем в том числе прописано, что права человека и основные свободы «должны соблюдаться, защищаться и поощряться на протяжении всего жизненного цикла систем» ИИ. В декабре проект рассмотрят на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН.
По словам господина Чумакова, основной посыл резолюции в том, что ИИ — это «технология для всех и технология во благо». Поэтому документ поддержали страны, которые «хотят строить свое цифровое будущее без диктата ряда стран и корпораций», утверждает он. Из проекта было исключено военное применение ИИ. «Западные государства даже такая простая, прямая и понятная резолюция не устроила. Голосом "против" они по сути пытаются отложить принятие важных решений, лукаво прикрывая свою позицию разными уловками»,— сказал дипломат (цитата по «РИА Новости»).
Замгенсека ООН и спецпосланник по цифровым и новым технологиям Амандип Сингх Гилл в интервью «Ъ» призвал к ответственности при применении ИИ в военной сфере. Он рассказал, что ООН годами стремится разработать стандарты для регулирования цифровых технологий и ИИ по всему миру.