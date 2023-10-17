На Дарью Дугину наводили из полиции

Как стало известно “Ъ”, Нагатинский райсуд Москвы отказался рассматривать уголовное дело о незаконном сборе данных о журналистке Дарье Дугиной, взорванной впоследствии украинскими террористами. На особом порядке, предусматривающем минимальные сроки, настаивали подсудимые — бывший майор МВД Иван Рыбин и мелкий предприниматель Даниил Чоудхури. Однако райсуд поддержал требование представителя обвинения и отца журналистки, известного философа Александра Дугина, которые выступили против упрощенной процедуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После вмешательства Александра Дугина экс-полицейскому Рыбину (на фото) отказали в особом порядке судопроизводства

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ После вмешательства Александра Дугина экс-полицейскому Рыбину (на фото) отказали в особом порядке судопроизводства

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В Нагатинский суд материалы дела в отношении Ивана Рыбина и Даниила Чоудхури поступили еще в августе этого года. Оба обвиняются ГСУ СКР в незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни (ст. 137 УК РФ), а господин Рыбин еще и в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Оба подсудимых еще во время следствия признали вину и подали ходатайства о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судопроизводства. Их защита, подтверждая намерение своих клиентов, направила суду соответствующее ходатайство о вынесении приговора без проведения судебного разбирательства в связи с согласием с предъявленным обвинением.

Однако при обсуждении обращения против него выступил отец Дарьи Дугиной, известный философ Александр Дугин, который отметил, что не понимает, почему это дело нужно рассматривать по упрощенной процедуре судопроизводства. Также господина Дугина поддержал представитель гособвинения из Генпрокуратуры. В итоге суд отказал подсудимым в их просьбе, открыв с 16 октября судебные слушания, которые будут идти по стандартной процедуре.

Напомним, что бывший сотрудник ГИБДД майор полиции Иван Рыбин и мелкий предприниматель Даниил Чоудхури обвиняются в сборе личных данных журналистки Дарьи Дугиной. Как следует из материалов дела, предприниматель разместил в Telegram-чате объявление о том, что ему нужна такая информация, а полицейский откликнулся на него и, найдя необходимые сведения в ведомственной базе, передал их заказчику, получив за это 3,3 тыс. руб.

Стоит отметить, что Иван Рыбин и Даниил Чоудхури настаивают, что не знали, кто такая Дарья Дугина, якобы не знают они и кто являлся конечным потребителем информации из базы данных МВД.

20 августа 2022 года, вскоре после того, как информация о госпоже Дугиной была передана неизвестным, журналистку взорвали во внедорожнике ее отца Toyota Land Cruiser в Подмосковье. ГСУ СКР и ФСБ установили, что преступление было подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. Его непосредственным исполнителем, по данным следствия, являлась гражданка Украины Наталья Вовк, ранее носившая фамилию Шабан и сотрудничавшая с запрещенным и признанным в России террористическим полком «Азов».

Во время подготовки теракта и слежки женщина использовала автомобиль Mini Cooper, на который были приобретены фальшивые документы и установлены поддельные номера. После убийства Наталья Вовк с дочерью, которую она взяла с собой в Москву, очевидно, для прикрытия, скрылись в Эстонии. Помимо Натальи Вовк в розыск объявлен еще один член диверсионной группы, Богдан Цыганенко, который, по данным следствия, собрал в гараже, арендованном недалеко от проспекта Вернадского в Москве, бомбу, использованную для убийства потерпевшей.

В мае этого года Пролетарский райсуд Тулы приговорил к 3,5 года колонии Александра Сучкова и Андрея Кузнецова. Осужденные изготовили поддельные свидетельства о регистрации на автомобиль Mini Cooper, на котором передвигалась Наталья Вовк.

Владислав Трифонов