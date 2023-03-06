Изготовители фальшивых документов для предполагаемой убийцы Дарьи Дугиной признали вину

Оба фигуранта дела об изготовлении поддельных документов для Натальи Вовк, которую обвиняют в организации убийства дочери философа Александра Дугина Дарьи, признали вину, сообщает корреспондент «Известий» из Пролетарского суда Тулы.

Андрей Кузнецов, которого обвиняют в передаче Вовк фальшивого свидетельства о государственной регистрации автомобиля Mini Cooper, не присутствует на заседании, поскольку находится на лечении в больнице в Москве. С заявлением от его имени выступили адвокаты. «Мой подзащитный полностью раскаялся, все осознал, что подтверждается полным признанием вины»,— заявил защитник Андрея Кузнецова.

Второй фигурант процесса Александр Сучков, которого обвиняют непосредственно в изготовлении поддельного шаблона официального документа, признал вину частично. Он заявил, что не признает факт изготовления документа конкретно для совершения другого преступления.

Дарья Дугина была убита 20 августа 2022 года. Ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе. Тем вечером в машине должен был ехать и Александр Дугин, но в последний момент философ изменил планы. ФСБ обвиняет в организации убийства гражданку Украины Наталью Вовк. Киев причастность к произошедшему отрицает.

6 марта ФСБ сообщила о предотвращении покушения на главу группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. В ведомстве указали, что убить миллиардера планировали таким же образом, каким убили госпожу Дугину,— подорвать автомобиль.

Подробнее о расследовании читайте в публикации «Ъ» «Убийство Дарьи Дугиной стало международным».

Григорий Лейба