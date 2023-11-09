Бывшего вице-мэра Белгорода Алексея Романчукевича заподозрили в мошенничестве

Управление Следственного комитета России по Липецкой области возбудило уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) в отношении мужчины, оформившего займы с представителями коммерческих организаций на 28 млн руб. и не вернувшего средства. Об этом сообщили в ведомстве.

По данным «Ъ-Черноземье», подозреваемым является Алексей Романчукевич.

Он родился в 1990 году. С ноября 2019 года возглавлял МБУ управления благоустройства Липецка. В феврале 2022 года пришел в мэрию Белгорода, стал заместителем главы города и руководителем департамента городского хозяйства. В администрации проработал меньше десяти месяцев.

По версии следствия, подозреваемый в 2021–2023 годах оформил договоры займа с представителями коммерческих организаций на общую сумму более 28 млн руб. При этом он обязался вернуть в установленные сроки полную сумму займа и полученный в результате их использования дополнительный доход. Введенные в заблуждение потерпевшие переводили деньги на банковские счета подозреваемого либо отдавали наличными при встрече.

Следствие полагает, что подозреваемый не собирался исполнять взятые на себя обязательства по возвращению долга. Заемными средствами он распорядился по своему усмотрению. За защитой своих прав потерпевшие обратились в следственные органы.

Об уголовном деле бывшего мэра Белгорода Антона Иванова читайте в материале «Ъ».

Сергей Толмачев

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